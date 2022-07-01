أسعار شرائح الكهرباء فِيْ مصر.. الزيادة الجديدة فِيْ يناير 2023

كشفت الشركة القابضة للكهرباء فِيْ مصر، عَنّْ استمرار تطبيق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء وفق الأسعار الحالية المطبقة منذ يوليو الماضي 2022.

يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة تأجيل تنفِيْذ الزيادة فِيْ أسعار قطاعات الكهرباء التي كان من المقرر تطبيقها اعتبارًا من اليوم وحتى يناير 2023 بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وزعت شركات توزيع الكهرباء فواتير الاستهلاك لشهر يونيو على المحصلين فِيْ جميع دوائرهم وفروعهم لبدء التحصيل.

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن جميع شركات التوزيع قامت بة فواتير الاستهلاك لشهر يونيو بناء على تعليمات وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر بإصدار فواتير صحيحة دون أخطاء تعكس الاستهلاك الفعلي للمشترك.

فِيْ السطور التالية نوضح أسعار قطاعات الكهرباء التي يتم إصدار فاتورتها بداية من هذا الشهر وهِيْ كالتالي

أسعار قطاعات الكهرباء للاستهلاك المنزلي

الشريحة الأولى من صفر إلَّى 50 كيلووات، وسعرها 48 قرشاً.

الشريحة الثانية من 51 إلَّى 100 كيلووات، وسعرها 58 قرشاً.

الشريحة الثالثة من صفر إلَّى 200 كيلووات وسعرها 77 قرشاً.

الشريحة الرابعة من 201 إلَّى 350 كيلووات وسعرها 106 قروش.

الشريحة الخامسة تتراوح بين 351 و 650 كيلووات، وسعرها 128 قرشاً.

الشريحة السادسة تتراوح بين 651 و 1000 كيلووات، وسعرها 140 قرشا.

الشريحة السابعة من صفر إلَّى أقل من 1000 كيلو، وأصحاب هذه الشريحة لا يتلقون دعمًا، وسعرها 128 قرشًا.

من صفر الى اكثر من 1000 كيلو وات اصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وسيكون سعره كَمْا هُو حاليا 145 قرشا.

أسعار شرائح الاستهلاك الثابت دون زيادة فِيْ القطاع المحلي

وتتراوح الشريحة من 651 إلَّى أقل من 1000 كيلووات، وسعرها 140 قرشًا.

الشريحة تتراوح من 1 إلَّى أكثر من 1000 كيلووات، وسعرها 145 قرش.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الثابتة دون تغيير فِيْ القطاع التجاري

شريحة الاستهلاك تتراوح من صفر إلَّى 100 كيلووات، وسعرها 65 قرشاً.

شريحة الاستهلاك تتراوح من صفر إلَّى 600 كيلووات، وسعرها 140 قرشاً.

شريحة الاستهلاك تتراوح من 601 إلَّى 1000 كيلووات، وسعرها 155 قرشاً.

شريحة الاستهلاك تتراوح من صفر إلَّى أكثر من 100 كيلووات، وسعرها 160 قرشاً.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، فِيْ منتصف يونيو، رسميًا، قرار تأجيل الزيادة فِيْ أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، تنفِيْذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال مدبولي إنه تقديرا للأعباء الحالية والأزمة العالمية غير المسبوقة رأينا تأجيل تنفِيْذ زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر حتى نهاية عام 2022.

وأضاف “نحن نتابع التطورات الحالية ونتحمل العبء الأكبر على عاتق المواطن، وأي زيادة فِيْ الخدمات الأساسية التي تهم المواطن المصري”.