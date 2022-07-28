أسعار كامري 2022 عبد اللطيف جميل سبورت GLE

سعر كامري 2022 من بين الأفضل كرائد فِيْ مجال السيارات، تقدم الوكالة أحدث سيارات تويوتا كامري خاصة موديلات الدفع الرباعي وكامري سبورت وموديلات جميع العام، لذلك سنبلغكَمْ بذلك. أنت من قائمة الأسعار التي تقدمها الوكالة لجميع العملاء من جميع فئات تويوتا كامري، والجدير بالذكر أن الأسعار تضاف إلى معدل الضريبة.

أسعار كامري 2022 عبد اللطيف جميل

تختلف قائمة أسعار عبد اللطيف جميل عن الوكالات الأخرى وتتضمن ما يلي

ويبلغ سعر كامري Glk الجديدة 110.745 ألف ريال، أي ما يعادل 29.532 دولار. يبلغ سعر تويوتا كامري جلي الجديدة نحو 112.230 ريالاً (29.930 دولاراً). ويبلغ سعر كامري جراندي V6 الجديدة 146.280 ألف ريال 39 ألف دولار. ويبلغ سعر تويوتا كامري لومير هايبرد 152.950 ألف ريال، بنحو 40786 دولار.

كامري 2022 GLE

سعره 112.240 ألف ريال سعودي. لها محرك 2.5 لتر و 4 اسطوانات. قوتها القصوى 204 حصان. أقصى عزم 243 نيوتن متر 5000/4000 دورة فِيْ الدقيقة يحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات. كفاءة الوقود 17.9 كَمْ / لتر. تبلغ سعة الخزان حوالي 60 لترًا.

2022 كامري الرياضية

تمتع بتجربة قيادة رائعة وشكلها الرياضي المميز وألوانها المميزة بسعر 117.530 ألف ريال. لديها 204 حصان. كفاءة الوقود 17.9 كَمْ / لتر. سعة خزان الوقود 60 لترًا.

ما هُو سعر كامري 2022 بالكامل

أعلنت شركة عبداللطيف جميل عن الأسعار الرسمية لسيارات تويوتا كامري كالتالي

سعره حوالي 116.900 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 32.584 دولار فئة XES. يبلغ سعر فئة كامري TRD الكاملة حوالي 120 ألف ريال سعودي، أي 35 ألف دولار.

كَمْ عدد الفصول فِيْ كامري 2022

تتوفر ثلاث فئات من كامري بمحرك V6، وهِيْ فئة XES وفئة XLE وفئة TRD. تتوفر خمس درجات مع محرك FWD LE و XLE و XSE و SE. يأتي طراز Camry الجديد فِيْ فئات XSE و SE و XLE الهجينة، مع معظم الفئات بما فِيْ ذلك محرك 4 أسطوانات.

ما هُو سعر كامري 2022 نقدا

وبحسب موقع عبد اللطيف جميل على شبكة الإنترنت، فقد تم طرح سيارة Camry le std مقابل 98 ألف ريال سعودي.

وأظهرت فئة 102.580 ألف ريال سعودي.

يتراوح سعر تويوتا كامري بين 98.900 و 152.950 ريال سعودي شامل الضرائب.

أسعار كامري 2022 تميز عبد اللطيف جميل نفسه هذا الصيف بخصومات خاصة لعملائه على جميع موديلات تويوتا، مع عروض مستمرة وأسعار خاصة شاملة الضرائب على جميع فئات كامري لهذا العام.

استنتاج

تم توضيح أسعار كامري 2022 عبد اللطيف جميل بجميع الموديلات، حيث ذكرنا تفاصيل وأسعار الموديلات الأكثر طلبًا فِيْ سوق السيارات، ونذكر الفئات التي تقدمها تويوتا كامري حسب محركاتها.