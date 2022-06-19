أسعار لحوم الاضاحي 2022.. العجل البقري من 22 إلى 28 ألف جنيه

كتب : منة خالد

نستعرض أسعار لحوم الاضاحي 2022 والتي يبحث عنها الأشخاص الراغبين في شراء الأضحية، ضمن خدماتنا اليومية. التي تهم قطاع كبير من المواطنين.

أسعار لحوم الاضاحي 2022.. ينتظر المسلمون مناسبة عيد الأضحى المبارك لشراء الأضحية، كفريضة على كل مسلم قادر، تقربا من الله تعالى ونيل المزيد من الحسنات، بتوزيع الأضحية على الفقراء والمساكين وذي القربى.

ويفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، أيام قليلة، حيث علينا السبت الموافق 9 يوليو و10 ذي الحجة، ويزداد البحث عن الأسعار المختلفة لمعرفة الميزانية التي يمكن شراؤها.

أسعار لحوم الاضاحي

خلال التقرير نرصد أسعار لحوم الأضاحي في مصر 2022 وفقا للسوق المحلي، الذي حددته الغرف التجارية بالقاهرة.

أسعار الأضاحي

قائمة أسعار الأضاحي 2022

– سعرالعجل البقري يتراوح ما بين 22 و 28 ألف جنيه.

– سعر الكيلو جرام من الأضحية الجاموسي نحو 65 جنيها.

– سعر الكيلو جرام من اللحم الشمبري البقري نحو 75 جنيها، والعازب بسعر 70 جنيها.

– سعر الكيلو القائم من الخروف من النوع البرقي بسعر 90 جنيها.

– سعر لحم الضأن نوع أسواني ما بين 65 و70 جنيها.

– سعر رأس الماعز نحو 5 آلاف جنيه في المتوسط.

ارتفاع أسعار الأضاحي 2022

تُجدر الإشارة إلى أن أسعار لحوم الأضاحي في مصر ارتفعت عن العام الماضي، حيث سجل متوسط سعر كيلو القائم الضأن في السوق 75 جنيه، وسعر الضأن الحي الخروف ما بين 4 إلى 7 آلاف جنيه.

ويتراوح سعر العجل البقري الحي بين 30 و40 ألف جنيه، بينما سجل سعر كيلو البقري الأنثى 70 جنيها، ووصل سعر العجل العزب الإناث من 19 إلى 30 ألف جنيه.

أسعار الأضاحي 2022