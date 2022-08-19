أسعار مخالفات ساهر 1444 وكيفية الاستعلام عنها والاعتراض عليها ، تختلف أسعار المخالفات التي تتعلق بساهر 1444 اختلافا كبيرا باختلاف نوع المخالفة التي يتعرض لها ، حيث يرصد هذا النظام ساهر التزام السائقين بالإشارات الضوئية التي تبلغ مخالفتها آلاف الريالات ، بالإضافة إلى رصد مخالفات أحزمة الأمان والتي لا تتجاوز ثلاثمائة ريال سعودي فقط ، تابعوا معنا للتعرف على التفاصيل .

مخالفات نظام ساهر

عملت المملكة العربيّة السعوديّة على تزويد الشوارع بالكثير من أنظمة الرصد الإلكترونيّ للمخالفات، وذلك لمراقبة التزام السائقين بنظام المرور وضمان الحدّ من الحوادث المروريّة التي تتسبّب بإزهاق الأرواح وتخريب الممتلكات، ويعتمد نظام ساهر على كاميرات ذكيّة معدّة لغايات المرور، وتقوم هذه الكاميرات برصد مخالفات السرعة وحزام الأمان واستخدام الجوّال بالإضافة إلى العديد من أنواع المخالفات الأخرى.

أسعار مخالفات ساهر 1444

يحتوي الجدول الآتي على قائمة بأسعار مخالفات نظام ساهر لعام 1444.

نوع المخالفة الحدّ الأدنى الحدّ الأعلى قطع الإشارة الضوئيّة أثناء الضوء الأحمر 3,000 ريال سعوديّ 6,000 ريال سعوديّ عدم ربط حزام الأمان من قبل السائق أو الراكب 150 ريالاً سعوديّاً 300 ريال سعوديّ استخدام الجوّال أثناء السواقة 150 ريالاً سعوديّاً 300 ريال سعوديّ تلف أحد المصابيح الأماميّة للمركبة 1,000 ريال سعوديّ 2,000 ريال سعوديّ أكثر من 30كم/ساعة – السرعة المقررة 140 كم/ساعة 1,500 ريال سعوديّ 2,000 ريال سعوديّ أكثر من 20كم/ساعة إلى 30كم/ساعة – السرعة المقررة 140 كم/ساعة 1,200 ريال سعوديّ 1,500 ريال سعوديّ أكثر من 10كم/ساعة إلى 20كم/ساعة – السرعة المقررة 140 كم/ساعة 800 ريال سعوديّ 1,000 ريال سعوديّ أكثر من 5كم/ساعة إلى 10كم/ساعة – السرعة المقررة 140 كم/ساعة 300 ريال سعوديّ 500 ريال سعوديّ أكثر من 50كم/ساعة – السرعة المقررة أقل من 140 كم/ساعة 1,500 ريال سعوديّ 2,000 ريال سعوديّ أكثر من 40كم/ساعة إلى 50كم/ساعة – السرعة المقررة أقل من 140 كم/ساعة 1,200 ريال سعوديّ 1,500 ريال سعوديّ أكثر من 30كم/ساعة إلى 40كم/ساعة – السرعة المقررة أقل من 140 كم/ساعة 800 ريال سعوديّ 1,000 ريال سعوديّ أكثر من 20كم/ساعة إلى 30كم/ساعة – السرعة المقررة أقل من 140 كم/ساعة 300 ريال سعوديّ 500 ريال سعوديّ أكثر من 10كم/ساعة إلى 20كم/ساعة – السرعة المقررة أقل من 140 كم/ساعة 150 ريالاً سعوديّاً 300 ريال سعوديّ

الاستعلام عن مخالفات ساهر

حرصت إدارة في المملكة العربيّة السعوديّة على توفير خدمة الاستعلام عن المخالفات المروريّة التي يرصدها نظام ساهر من خلال منصّة أبشر للخدمات الإلكترونيّة؛ حيث يستطيع السائقون ومالكو المركبات الانتقال إلى هذه المنصّة لرؤية تفاصيل المخالفات والاعتراض عليها بسهولة كبيرة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم الهوية

نستطيع الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم الهويّة كما يأتي

الذهاب إلى منصّة أبشر “” بشكل مباشر.

كتابة رقم الهويّة في حقل اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور ثمّ النّقر على تسجيل الدّخول.

استكمال عمليّة التحقّق من المستخدم.

النّقر على خدمة تفاصيل المخالفات المروريّة.

تحديد المخالفات غير المدفوعة.

العثور على المخالفة ثمّ الاطّلاع على تفاصيلها.

كيف اطلع صورتي من ساهر

نستطيع رؤية صورة المخالفات المروريّة التي يرصدها نظام ساهر من خلال موقع أبشر كما يأتي

تسجيل الدّخول في أبشر “” مباشرة.

الضّغط على خدماتي من تبويب الخدمات.

النّقر على المرور ثمّ اختيار خدمة الاعتراض.

قراءة التعليمات ثمّ اختيار الاعتراض على المخالفة.

عرض المخالفة التي نرغب برؤية صورتها.

النّقر على زرّ استعراض الصورة.

الاعتراض على مخالفات ساهر

يقوم كثير من السائقين في المملكة العربيّة السعوديّة بالاعتراض على أسعار مخالفات ساهر 1444 باتّباع الخطوات الآتية

الذهاب إلى منصّة ابشر “” مباشرة.

الضغط على الأفراد ثمّ استكمال تسجيل الدّخول.

النّقر على خدماتي من تبويب الخدمات.

الضغط على المرور ثمّ الانتقال إلى خدمة الاعتراض.

النّقر على أيقونة الاعتراض ذات اللون الأخضر.

الضغط على أيقونة عرض المخالفة المطلوبة.

تحديد سبب الاعتراض ثمّ الموافقة على الشروط.

الضغط على أيقونة تقديم الاعتراض عند الانتهاء.

شروط الاعتراض على مخالفات المرور من ساهر

لا بدّ من استيفاء الشروط الآتية لنتمكّن من الاعتراض على مخالفات ساهر من خلال أبشر

يتوجب أن يكون المعترض مسجلا ومفعلا في بوابة أبشر.

يمكن الاعتراض خلال ثلاثين 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة في نظام أبشر.

لا يمكن الاعتراض على المخالفات المروريّة التي تمّ تسديدها مسبقاً.

ينبغي سداد الغرامة بعد الاعتراض لتفادي ارتفاع القيمة إلى الحد الأعلى.

يمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة مروريّة فحسب.

عم وجود أيّة اعتراضات مفتوحة عند الرغبة بتقديم الاعتراض الجديد.

يجب أن لا تزيد عدد الاعتراضات المرفوضة عن ثلاثة 3 اعتراضات لكل سنة هجريّة.

طريقة تسديد المخالفات المرورية من صراف الراجحي

على الرغم من وجود الكثير من الطرق التي يمكن اتّباعها لتسديد قيمة المخالفات المروريّة في المملكة العربيّة السعوديّة إلّا أنّ هناك كثيراً من السائقين الذين يفضّلون دفع أسعار مخالفات ساهر 1444 من خلال أجهزة صرّاف الراجحيّ كما يأتي

التوجّه إلى أحد أجهزة صرّاف الراجحيّ.

إدخال البطاقة البنكيّة وكتابة كلمة المرور.

النّقر على زرّ الخدمات الحكوميّة.

الضغط على المدفوعات ثمّ اختيار المخالفات.

اختيار المخالفات المروريّة.

انقر على الاستفسار برقم الهويّة أو الإقامة.

إدخال الرقم ثمّ النّقر على زرّ التأكيد.

التحقّق من قيمة المخالفات ثمّ تسديدها.

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أسعار المخالفات المرورية في السعودية 1444

تحتوي لائحة الإجراءات والجزاءات المروريّة في المملكة العربيّة السعوديّة على سبعة جداول لغرامات المخالفات حسب نظام المرور الساري في الوقت الراهن، كما تحتوي هذه اللائحة على قيمة مخالفات السرعة التي سبق ذكرها أيضًا، وفيما يأتي تفاصيل أسعار مخالفات المرور في السعوديّة بما فيها أسعار مخالفات ساهر 1444.

أسعار جدول مخالفات 1

تتراوح قيمة غرامة مخالفات هذا الجدول بين مائة 100 ريال سعوديّ ومائة وخمسين 150 ريالاً سعوديّاً، وهي المخالفات الآتية

إيقاف المركبة في الأماكن التي يمنع الوقوف فيها.

عدم إعطاء الأولويّة للمشاة عند عبورهم من الأماكن المخصّصة.

قيادة المركبة داخل الأسواق التي يمنع قيادة المركبة فيها.

عدم توفير تأمين صالح للمركبة.

ترك المركبة في وضع التّشغيل بعد مغادرتها وهي مفتوحة.

عبور المشاة للطّرق من غير الأماكن المخصّصة لذلك.

أسعار جدول مخالفات 2

تتراوح قيمة غرامة مخالفات هذا الجدول بين مائة وخمسين 150 ريالاً سعوديّاً وثلاثمائة 300 ريال سعوديّ، وهي المخالفات الآتية

مخالفة القواعد استعمال أنوار التّلاقي.

وضع الحواجز التي تؤدّي إلى إعاقة رؤية السّائق، سواء كانت هذه الحواجز داخل المركبة أو خارجها.

إساءة استخدام بالمركبة.

قيامقائدالدّراجة الآليّة أو العاديّة، أو ما في حكمها بالتّعلّق بأيّ من المركبات الأخرى أو قيامه بسحب الأشياء أو حملها بشكل يعرّض حياته مستخدمي الطّريق للخطر.

عدم قيام السّائق بترك مسافة بين مركبته والمركبة الأخرى لتلافي وقوع الحوادث عند التّوقّف المفاجئ.

قيادة المركبة بسرعة كبيرة تؤدّي إلى ظهور صوت الإطارات بشكل مرتفع.

مخالفة تنظيمات السّيّر على الطّرق في المملكة.

تخطّي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو تخطّي نقاط الضّبط الأمني باستخدام كتف الطّريق أو المسار المخصّص للالتفاف.

عدم تقديم المركبة إلى الفحص الفنّيّ الدّوريّ.

عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التّحوّل لليمين أو اليسار أو عند التّجاوز أو تغيير المسار.

عدم ربط حزام الأمان أثناء السّيّر على الطّريق.

التّجمهر في موقع الحادث على الطّريق.

الرّجوع إلى الخلف على الطّرقات العامّة لمسافة تزيد على عشرين 20 متراً.

عدم حمل رخصة السواقة أو رخصة المركبة أثناء السواقة على الطّريق.

عدم توافر المتطلّبات النّظاميّة للمقطورة.

أسعار جدول مخالفات 3

تتراوح قيمة غرامة مخالفات هذا الجدول بين ثلاثمائة 300 ريال سعوديّ وخمسمائة 500 ريال سعوديّ، وهي المخالفات الآتية

السواقة برخصة ذات صلاحيّاتها منتهية.

عدم التّقيد بتنظيمات السّير عند تقاطعات الطّرق.

عدم اتّخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطّريق العامّة.

إحداث الضّوضاء باستعمال أجهزة من داخل المركبة أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامّة أثناء السواقة.

ترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد.

عدم الالتزام بحدود المسارات المحدّدة على الطّريق.

التّباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المروريّة.

الانشغال بغير الطّريق أثناء قيادة المركبة.

عدم استخدام مقاعد الأمان المخصّصة للأطفال.

ترك المركبة في طريق منحدرة مع عدم اتّخاذ الاحتياطات اللازمة.

رمي الأجسام خارج المركبة.

استعمال المكابح بشكل مفاجئ لغير ضرورة على الطّريق.

أسعار جدول مخالفات 4

تتراوح قيمة غرامة مخالفات هذا الجدول بين خمسمائة 500 ريال سعوديّ وتسعمائة 900 ريال سعوديّ، وهي المخالفات الآتية

عدم قيام السّائق الذي يرغب في تغيير مساره بإعطاء الأفضليّة لسائق المركبة التي تسير في اتجاه مستقيم إذا كانت الشركتان تسيران متحاذيتين بشكل متواز.

وضع كتابة أو رسم أو ملصق أو أيّ بيان آخر على جسم المركبة دون الحصول على موافقة الجهات المختصّة.

تسيير سيّارة تحدث تلويثاً للبيئة على الطّرقات العامّة.

عدم الوقوف تماماً عند إشارة قف.

عدم الوقوف وقوفاً تامّاً عند إشارة “أمامك أفضلية” إذا وجدت بعض المركبات على الطّريق الذي له الأفضليّة.

ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبّهات الخاصّة بها.

عدم إعطاء أفضليّة المرور للمركبات القادمة من طريق رئيسة في حال تقاطعها مع طريق فرعيّة أو طريق ترابيّة.

عدم إعطاء الأفضليّة للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليّات في آن واحد عندما لا يكون هناك إشارات أولويّة.

عدم إعطاء الأفضليّة للمركبات التي على الطّريق الرّئيسة في حالة عدم وجود إشارة أفضليّة.

عدم التّقيد بإشارات رجل الأمن اليدويّة عند تنظيمه للحركة المروريّة وعدم إعطاء إشارته الأولويّة على الإشارات الضوئيّة.

قيام قائد سيارة الطوارئ باستعمال المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة لاستخدامها.

زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النّقل الخفيف على الحدّ المسموح به.

عدم إعطاء الأفضليّة للمركبات التي بداخل الدّوّار من قبل المركبات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئيّة أو رجل أمن يوجّه السّير.

عدم إعطاء أفضليّة المرور لوسائل النّقل العامّ كالقطارات أو الحافلات وما في حكمها عند سيرها على المسارات المخصّصة لها.

نقل الرّكاب في الأماكن غير المخصّصة لهم في المركبة.

استخدام السّائق بيده أيّ جهاز محمول أثناء سير المركبة.

الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصّة من غير هذه الفئة المسموح لها.

قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها.

السواقة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء.

عدم قيام السّائق في حال تغيير اتجاهه بالدوران إلى الخلف بإعطاء أفضليّة المرور للمركبات القادمة من الاتّجاهات الأخرى.

عدم قيام السّائق بإعطاء الأفضلية لمن كان طريقه مفتوحاً في حالة إغلاق جزء من الطّريق.

عدم إعطاء أفضليّة المرور في ملتقيات الطّرق أو تقاطعاتها لسائق المركبة المتقدّم على غيره في حالة عدم وجود لوحات تنظّم ذلك.

تظليل زجاج المركبة دون التّقيد بالضّوابط التي تضعها الإدارة المختصّة.

استعمال المركبة لغير الغرض الذي تمّ ترخيصها من أجله.

عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها.

أسعار جدول مخالفات 5

تتراوح قيمة غرامة مخالفات هذا الجدول بين ثلاثة آلاف 1,000 ريال سعوديّ وألفي 2,000 ريال سعوديّ، وهي المخالفات الآتية

دخول الشّاحنات والمعدّات الثّقيلة، وما في حكمها إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها.

قيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجمها ونوع استخدامها.

قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حال سحب الرّخصة.

السواقة على أكتاف الطّريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تُمنع السواقة فيها.

النّزول أو الرّكوب أثناء سير المركبات.

عدم تثبت اللّوحة في مكانها المخصّص.

رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسّائق أو المركبة للمصرّح لهم بالاطلّاع عليها.

قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.

سير المركبة على الطّريق بدون لوحة أمامية.

ترك أجسام على الطّرق العامّة تعرض السّلامة العامّة للخطر.

عدم إعطاء أفضليّة المرور لمركبات المواكب الرّسميّة أو الطوارئ.

الوقوف على خطوط السكّة الحديديّة.

نقل عدد من الرّكاب يزيد على العدد المحدّد في رخصة السّير.

التّجمهر في مواقع التّفحيط.

زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النّقل الثّقيل على الحدّ المسموح به.

إجراء أيّ تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، يغيّر معالمها أو تجهيزاتها الأساسيّة دون اتّخاذ الإجراءات النّظاميّة مع القيام بحجز هذه المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.

عدم إخراج المركبة المعدّة للتّصدير خلال المدّة المحدّدة.

عدم لبس الخوذة أثناء قيادة الدّرّاجة الآليّة.

عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السّير ليلاً، أو في الأحوال الجوّيّة التي تكون فيها الرّؤية غير واضحة.

التّجاوز في المناطق التي يُمنع فيها التّجاوز، مثل المنعطفات والمرتفعات.

عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سواتر للشّاحنات والمقطورات.

عبور المشاة على الطّرق السّريعة.

عدم الانتهاء من إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة.

قيادة المركبة دون توافر التّجهيزات اللّازمة، مثل المكابح والأنوار وما في حكمهما.

استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

أسعار جدول مخالفات 6

تتراوح قيمة غرامة مخالفات هذا الجدول بين ثلاثة آلاف 3,000 ريال سعوديّ وستّة آلاف 6,000 ريال سعوديّ، وهي المخالفات الآتية

استخدام أجهزة غير مصرّح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامّة.

عدم الوقوف عند مراكز الضّبط الأمنيّ أو نقاط التّفتيش أو عدم الوقوف للدّوريّة الأمنيّة عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.

تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصّة بالمركبات الرّسميّة ومركبات الطوارئ.

تجاوز حافلات النّقل المدرسيّ عند توقّفها للتّحميل أو التّنزيل.

العبث بعلامات الطّريق أو العاكسات أو الشّاخصات المنظّمة لحركة السّير.

قيادة المركبة بالاتّجاه المعاكس لحركة السّير.

المراوغة بسرعة بين المركبات على الطّرق العامّة.

تسيير مركبات الأشغال العامّة على الطّرق قبل اتّخاذ الإجراءات اللّازمة لتلافي أضرارها بما في ذلك عدم وضع الشّرائح العاكسة على جانبي مؤخّرة المركبة.

قطع الإشارة الضّوئيّة للمرور أثناء الضّوء الأحمر.

سير المركبة بلا لوحة خلفيّة أو بلا لوحات.

عدم التزام الشّاحنات والمعدّات الثّقيلة بالسّير على المسار الأيمن في الطّريق المتعدّد المسارات.

عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطّريق المعتمد.

إجراء سباق للمركبات على الطّرق العامّة، أو السّير في مواكب دون تصريح.

طمس لوحات المركبة.

أسعار جدول مخالفات 7

تتراوح قيمة غرامة مخالفات هذا الجدول بين خمسة آلاف 5,000 ريال سعوديّ وعشرة آلاف 10,000 ريال سعوديّ، وهي المخالفات الآتية

القيام بأعمال الطّرق قبل التّنسيق مع الإدارة المختصّة.

استخدام لوحات غير عائدة للمركبة.

طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه.

سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصّصة لها أو السّماح بعبورها دون التّنسيـق مع الجهات المختصّة.

قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدّر أو عقاقير مُحذَّر من السواقة تحت تأثيرها.

أسعار مخالفات ساهر 1444 وكيفية الاستعلام عنها والاعتراض عليها ، يرجع الهدف من انشاء نظام ساهر الى ضبط حركة المرور ، وتخيف من حدة الحوادث ، وصولاً الى تحقيق توعاً من الأمان الذاتي لحركة المرور ، وتعرفنا على قيمة المخالفات المروريّة التي يرصدها ساهر .