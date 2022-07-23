أسعار هيونداي كريتا 2022 وأهم العيوب بها وما الذي يميزها، تعتبر مركبة التي تنتجها شركة هيونداي والتي اسمتها كريتا 2022 واحدة من اكثر السيارات تميزا وتعتبر من السيارات الفريدة من نوعها والتي صممت بمزايا كبيرة حيث تعتبر واحدة من السيارات الصغيرة الحجم وذلك يجعلها واحدة من ابرز المركبات المتخصصة للأماكن المزدحمة وقد تم اعتماد شكل هندسي مميز في هذا الإصدار وهو النحت السائل.

أسعار هيونداي كريتا 2022 في بعض الدول العربية

سيارة هيونداي كريتا 2022 متوفرة بجميع فئاتها في جميع الدول العربية، وأسعارها هي

يتراوح سعر هيونداي كريتا 2022 في السعودية بين 60.900 و 100.500 ريال سعودي.

سعر السيارة في مصر يتراوح بين 340.000 و 405.000 جنيه.

في الإمارات، يتراوح سعر السيارة بين 62850 و 77.490 درهماً.

تتراوح أسعار هيونداي كريتا 2022 في قطر بين 64،500 و 73،400 ريال قطري.

ويتراوح سعر السيارة في الكويت بين 5.750 و 6.250 دينار كويتي.

في عمان، يتراوح سعر السيارة بين 6،820 و 7،280 ريال عماني.

في البحرين، يتراوح سعر السيارة بين 7،245 و 8،400 دينار بحريني.

مميزات هيونداي كريتا 2022

تتمتع هيونداي كريتا 2022 بالكثير من الميزات والتجهيزات التي تناسب جميع الأذواق، مما جعلها مطلوبة بشدة في الأسواق العالمية، مثل

تم تجهيز هيونداي كريتا 2022 بمحرك تبلغ سعته حوالي 1600 سم مكعب، وقوة 123 حصانًا، بمعدل 6300 دورة في الدقيقة.

يبلغ عزم المحرك 152 نيوتن متر، وتحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، وتتناسب قوة المحرك العالية مع حجم ووزن السيارة، وتستهلك 7.1 لترًا من الوقود لكل 100 كيلومتر.

تتميز هيونداي كريتا 2022 بنظام تعليق يتميز بالارتفاع والمرونة التي تناسب جميع الطرق على اختلاف أنواعها. كما تم تجهيز السيارة بعجلات أمامية وخلفية عريضة تزيد من ثبات السيارة على الطرق والانعطافات بغض النظر عن السرعة.

توجد فتحة سقف في Hyundai Creta وهي ميزة مرحب بها.

تضفي التشطيبات الخارجية للسيارة طابعًا رياضيًا.

السيارة مزودة بست وسائد هوائية تجعلك بأمان تام.

السيارة لديها استهلاك وقود جيد.

مواصفات المقصورة الداخلية هيونداي كريتا 2022

تتناسب أسعار هيونداي كريتا 2022 مع ميزاتها ومواصفاتها الداخلية والخارجية، حيث تحتوي السيارة على صالون واسع يتسع لخمسة أشخاص بشكل مريح، كما توفر التفاصيل الداخلية للسيارة قدرًا كبيرًا من الراحة للركاب والسائق بمقاعد مريحة.

تحتوي السيارة على عجلة قيادة يمكن تعديلها حسب النسب أو الارتفاع، وبها أزرار يمكن التحكم بها عن طريق الهاتف، حتى لا يشتت انتباه السائق عن القيادة.

عند فتح الأبواب، تحدث الإضاءة الداخلية، وتحتوي السيارة على مقابض أبواب بنفس لون السيارة تمامًا، وتحتوي أيضًا على مثبت السرعة.

تحتوي السيارة على نظام أمان ضد السرقة يسمى نظام منع الحركة، وهي تصدر أصواتًا تنبه صاحبها عندما تكون السرقة جارية.

معلومات هيونداي كريتا 2022 والترفيه

السيارة مزودة بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات تتيح لك رؤية كل ما يحدث للسيارة، كما تحتوي السيارة على تكييف أوتوماتيكي لضبط درجة الحرارة المناسبة.

مساحة تحميل هيونداي كريتا 2022

تبلغ مساحة التحميل الخلفية للسيارة 402 لترًا، ويمكن زيادتها إلى 1396 لترًا عن طريق طي المقاعد الخلفية.

تحتوي السيارة على عدة أماكن لتخزين الأشياء وهي عبارة عن جيب في الباب الخلفي ودرج أسفل مقعد السائق وحجرة للنظارات وجيب خلف مقعد الراكب في مسند الذراع.

هيونداي كريتا 2022. أنظمة الأمن والسلامة

تحتوي كريتا 2022 على العديد من أنظمة الأمن والسلامة ومساعدة السائق، بما في ذلك

تحتوي على ستة وسائد هوائية.

نظام EBD الذي يوزع قوة الفرامل.

لديها نظام منع الحركة.

توجد مستشعرات في الأمام والخلف.

تحتوي على أحزمة أمان.

لديها نظام التحكم في الجر.

لديها نظام ABS، وهو نظام فرامل مانع للانغلاق.

لديها نظام تسلق التل.

السيارة بها كاميرا خلفية.

تحتوي السيارة أيضًا على نظام VSC الذي يتحكم في ثبات السيارة.

يحتوي على نظام ISOFIX الذي يصلح مقاعد الأطفال.

فئات هيونداي كريتا 2022

بعد تقديم أسعار هيونداي كريتا 2022 ومميزاتها، يجب ذكر فئات كريتا 2022 وهي خمس فئات (قياسي، علوي، أعلى ريال سعودي، متوسط ​​، أساسي).

تحتوي جميع الفئات على محرك دفع أمامي بسعة 1600 سم مكعب، وقوة 123 حصانًا.

يتزاوج المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، ويختلف كل جزء عن الآخر.

ألوان هيونداي كريتا 2022

تتوفر هيونداي كريتا 2022 بعدة ألوان لافتة للنظر أبيض كريستالي، رمادي، برتقالي، فضي، أحمر ناري، أسود وأزرق.

وزن السيارة وأبعادها

يبلغ طول هيونداي كريتا 2022 4270 ملم، وعرضها 1780 ملم، وارتفاعها 1665 ملم، ويتراوح وزنها من 1345 كيلوغراماً إلى 1795 كيلوغراماً.

عيوب هيونداي كريتا 2022

هيونداي كريتا مضغوطة نسبيًا.

السيارة لديها قدرات قليلة.

2022 Hyundai Creta تشبه إلى حد بعيد Hyundai Xi 25.

وصلت بعض ضوضاء الطريق إلى المقصورة.

تعتبر مركبة هونداي كريتا ضمن اصناف السيارات الأكثر تميزا في العالم في السنوات الماضية، وذلك لخصائص السيارة وما تحتويه من مواصفات مميزة من نوعها في هذه النسخة من سيارات هونداي عنوان مقالنا هو أسعار هيونداي كريتا 2022 وأهم العيوب بها وما الذي يميزها نسال الله لكم التوفيق والسداد في كل الامور والسلام ختام .