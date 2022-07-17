أسعار وجبات ماكدونالدز مصر بعد الزيادة.. قفزة كبيرة

يبدو أن وجبات ماكدونالدز تأثرت بالتضخم، حيث قامت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة المعروفة عالميًا بتعديل أسعار وجباتها فِيْ مصر.

وارتفع سعر وجبة Share Box بنحو 40 جنيهاً إلَّى 165 جنيهاً مقارنة بسعرها القديم 123 جنيهاً بينما ارتفع سعر جراند شير بوكس ​​60 جنيهاً إلَّى 235 جنيهاً بدلاً من 176 جنيهاً.

أسعار ماكدونالدز الجديدة

كان سعر وجبة بيج ماك المتوسطة 78 جنيها مقارنة بسعرها بداية العام نحو 52 جنيها بزيادة 26 جنيها بينما ارتفع سعر وجبة ماك كبيرة إلَّى 88 جنيها بدلا من 59 جنيها. جنيه بزيادة 29 جنيها.

ارتفع سعر وجبة بيج تايستي المتوسطة بحوالي 30 جنيهاً لتصل إلَّى 123 جنيهاً مقابل 92 جنيهاً، وبلغ سعر وجبة بيج تايستي الكبيرة نحو 133 جنيهاً بدلاً من 99 جنيهاً بزيادة 34 جنيهاً. وكان سعر وجبة دبل بيج تايستي الكبيرة 149 جنيها بدلا من 127 جنيها بزيادة 22 جنيها.

أسعار السندويتشات

ارتفع سعر سندويتش دبل بيج تستي إلَّى 103 جنيهاً بدلاً من 90 جنيهاً، وسعر ساندويتش بيج تستي 88 بدلاً من 68 جنيهاً.

أما بالنسبة لأسعار المياه والمشروبات ؛ ارتفع سعر المياه المعدنية الصغيرة بمقدار 12 جنيهاً بدلاً من 8 جنيهات، وارتفعت أسعار مياه الصودا (كان) إلَّى 30 جنيهاً بدلاً من 18 جنيهاً، وبلغ سعر الميلك شيك 35 جنيهاً بدلاً من 24 جنيهاً، وسعر الآيس كريم. كان وزن سوندا 25 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً.

ارتفاع معدلات التضخم فِيْ مصر

فِيْ الأشهر الأخيرة، تجاوزت أرقام التضخم فِيْ مصر هدف البنك المركزي والبالغ 7٪ (زيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية عام 2022.

قفزت أرقام التضخم فِيْ المدن المصرية، متأثرة بالقفزات المستمرة فِيْ أسعار الغذاء العالمية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل التوريد.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين فِيْ المدن انخفض إلَّى 13.2 فِيْ المائة فِيْ يونيو على أساس سنوي من 13.5 فِيْ المائة فِيْ التضخم فِيْ مايو الماضي، وهُو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

سجل التضخم 13.1٪ فِيْ أبريل على أساس سنوي، مقارنة بـ 10.5٪ فِيْ مارس.