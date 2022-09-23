أسعار ومواصفات نيسان صني 2023 فِيْ مصر

أعلنت شركة نيسان مصر عَنّْ أحدث أسعار مختلف موديلاتها من طراز نيسان صني 2023 الشهِيْر فِيْ السوق المصري.

السيارة اليابانية معروضة فِيْ السوق المصري فِيْ 4 فئات مختلفة، وتعتبر من أنسب السيارات للمستهلك المصري من حيث الأسعار والجودة اليابانية.

أسعار نيسان صني 2023

ونشر موقع نيسان مصر أسعار مختلف موديلات نيسان صني 2023 حيث جاءت الفئة الأولى (صني عادي يدوي) M / T بقيمة 261.4 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية (صني ستاندرد أوتوماتيك) A / T فقد جاءت بنحو 282.5 ألف جنيه.

والفئة الثالثة (صني متوسط ​​فاخر) A / T EX جاء بحوالي 301 ألف جنيه.

بينما جاءت الفئة الرابعة (صالون صني سوبر) A / T SUPER SALOON بسعر 312 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري.

مواصفات ومميزات نيسان صني

ينتمي طراز “صني” إلَّى فئة سيارات السيدان، وهُو مزود بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سم مكعب، ينتج عَنّْه قوة 108 أحصنة بعزم أقصى 134 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

وفقًا لنيسان، تتسارع صني من وضع الوقوف إلَّى 100 كَمْ / ساعة فِيْ 15.5 ثانية.

يبلغ متوسط ​​استهلاك نيسان صني للوقود حوالي 6.9 لتر عَنّْد السفر على مسافة تصل إلَّى 100 كَمْ / ساعة.

أما بالنسبة للأبعاد الخارجية لنيسان صني، فِيْبلغ طولها حوالي 4425 ملم، وعرضها 1695 ملم، وارتفاعها 1500 ملم، فِيْما تبلغ سعة الصندوق الخلفِيْ حوالي 490 لترًا.

نيسان صني موديل 2023 A / T Base يدعم بعض المواصفات ووسائل الأمان. من بينها وسادتان هُوائيتان، ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني للفرامل (EBD)، وبرنامج مساعدة الفرامل BA، ونظام منع السرقة، وعجلة قيادة كهربائية.

وقد تم تجهِيْز السيارة ببعض الكَمْاليات والتجهِيْزات أبرزها مصابيح الضباب الأمامية الهالوجين، مصابيح LED الخلفِيْة، مرايا جانبية كهربائية، تكييف يدوي مع مخارج للمقاعد الخلفِيْة، ونوافذ كهربائية، وقفل مركزي.

وذلك مع إمكانية طي المقاعد الخلفِيْة ومقعد السائق والراكب الأمامي يدويًا وعجلة قيادة متعددة الوظائف ومدخل AUX ومكبرات صوت وعجلات مقاس 15 بوصة.

كَمْا تأتي نيسان صني A / T MID مع نفس تجهِيْزات الفئة السابقة، بالإضافة إلَّى بعض الكَمْاليات الأخرى مثل جناح خلفِيْ، ومرايا جانبية كهربائية، وكاميرا خلفِيْة، ونافذة خلفِيْة ملونة، والقدرة على التحكَمْ فِيْ نظام الصوت. والراديو من خلال عجلة القيادة، وبلوتوث، وشاشة وسائط تعمل باللمس مقاس 7 بوصات، ومنفذ USB.

تم تحسين A / T SUPER SALOON ببعض المعدات والكَمْاليات الأخرى ؛ أبرزها حساسات ركن السيارة الخلفِيْة – مرايا كهربائية، خاصية التحكَمْ عَنّْ بعد فِيْ غلق وفتح الأبواب، تكييف هُواء أوتوماتيكي، عدادات متطورة.

تتوفر نيسان صني 2023 فِيْ السوق المصري، بمجموعة ألوان متعددة أبرزها الأحمر والبرونزي والأسود والذهبي والفضي والأرجواني.