أسلحة وتلاسن داخل المستشفى.. الجيش اللبناني يوقف وديع الشيخ ورفاقه

اعتقل الجيش اللبناني الفنان وديع الشيخ وعدة أشخاص فِيْ الجنوب بعد محاولته دخول قسم العمليات فِيْ مستشفى الراعي فِيْ صيدا ليل الاثنين بالسلاح.

وحاول الشيخ الدخول مع المسلحين للاطمئنان على الحالة الصحية لوالد زوجته الذي خضع لعملية جراحية طارئة بعد إصابته بكسر فِيْ الفخذ.

وأشارت “الوكالة الوطنية للإعلام” إلَّى أن الفنان ورفاقه أرادوا دخول غرفة العمليات التي يتواجد فِيْها والد زوجته، إلا أن شعوره بالتوتر نتيجة حادثة وقعت معهم قبل وصوله إلَّى المستشفى. تسببت فِيْ شجار بينهم وبين الأمن داخل حرمهم، الأمر الذي استدعى تدخل مخابرات الجيش اللبناني، التي أوقفوها خوفًا من تفاقم المشكلة، حيث تم احتجازهم ومصادرة أسلحتهم من أجلها.

ونفت الوكالة وقوع اشتباك أو إصابات خطيرة فِيْ قسم العمليات بين مرافقي وديع الشيخ والدائرة الأمنية، مشيرة إلَّى أن والد زوجته خرج من المستشفى بعد ساعات قليلة من حدوث المشكلة. .

أصدر مدعي استئناف الجنوب القاضي رهِيْف رمضان، قرارا بالقبض على وديع الشيخ ورفاقه ومصادرة أسلحتهم.

حاول العرب اليوم التواصل مع وديع الشيخ، لمعرفة تطور ما حدث له، لكن هاتفه المحمول كان مغلقاً، مؤكداً فرضية أن احتجازه سيستمر لبعض الوقت، خاصة بعد ورود أنباء عَنّْ إحالته إلَّى مديرية قوى الأمن الداخلي بعد الحصول على إنذار قضائي.

تفاعل المتابعون مع حادثة وديع الشيخ، حيث قال أحدهم إنها لن تكون آخر مشكلة يواجهها الفنان لأنه يسافر دائمًا مع العديد من المسلحين.

وأضاف معلق آخر “من الطبيعي أن يخرج من المستشفى لأنه لم يكن هناك إطلاق نار أو فوضى فِيْ المستشفى. أيضا، يجب أن تكون البندقية مرخصة “.

وتساءل عدد من المتابعين عَنّْ سبب تحرك وديع الشيخ بسلاحه، معلقًا “ما الذي يخفِيْه”

وطالب أحد المعلقين وديع الشيخ بالابتعاد عَنّْ المشاكل، خاصة وأن اسمه ارتبط بمشاكل كثيرة استخدم خلالها هُو ورفاقه السلاح.

كانوا يأملون فِيْ الإفراج عَنّْه قريبًا، معتبرين أنه شخص جيد، لكن مشكلته الرئيسية كانت اندفاعه فِيْ الوقوع فِيْ المشاكل.