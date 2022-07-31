أسماء أبو اليزيد تتعرض لإصابة فِيْ أنفها (صورة)

كشفت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عَنّْ تعرضها لإصابة فِيْ أنفها، دون الكشف عَنّْ سبب الإصابة المذكورة، الأمر الذي أثار تساؤلات متابعيها عبر منصات “التواصل الاجتماعي” حول تفاصيل إصابتها.

واكتفى أبو اليزيد بنشر صورة عبر ميزة الاستوري على تطبيق انستجرام، تظهر الضمادة التي غطت جزء من أنفه، وعلق عليها قائلا “الحمد لله القدر والخير”. سبب الاصابة.

تداول جمهُور الفنانة المصرية الشابة الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عَنّْ سبب إصابة نجمهم المفضل، خاصة أنها لم تكشف عَنّْها.

تحظى أسماء أبو اليزيد، 32 عامًا، بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد متابعيها على تطبيق إنستجرام 1.7 مليون حساب، فِيْما تمتلك صفحة فِيْسبوك بأكثر من أربعة ملايين متابع.

ترغب أسماء فِيْ التواصل مع متابعيها من خلال التطبيقين المشهُورين ؛ بشكل مستمر، غالبًا ما يفتح الباب لهم لطرح الأسئلة من خلال الميزة التي يوفرها التطبيق لتبادل الصور ومقاطع الفِيْديو القصيرة.

وفِيْ هذا الصدد، تلقت أسماء عرض زواج ساخر قبل أيام، حيث عرض عليها أحد متابعيها أن تتولى مهمة غسل الأواني بالماء الساخن، لترد بسخرية بقولها “أنا أذهب إلَّى جحاري”.

وأجاب على أسئلة العديد من متابعيه حول مواصفات فتى أحلامه، حيث حدد أنه “يجعلني أضحك”، بينما سأله آخر “هل تعرف كَيْفَ تطبخ”

وتحدث أبو اليزيد عَنّْ مواصفات صديقها المنتظر قائلًا “أتمنى أن يكون راقي وحنين وثقة بالنفس وذات ملامح داكنة، لأنني أحب البني بطبيعته، وهُو ذكي، وإنني فِيْ حياتي”. الرأي، والذكاء واضح من العيون “.

يُشار إلَّى أن الجزء الخامس من مسلسل “الآنسة فرح” الذي عُرض خلال الفترة الماضية، يعتبر آخر أعمال أسماء أبو اليزيد، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وشاركت فِيْه البطولة رانيا يوسف. . أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عرفة عبد الرسول، هبة عبد العزيز، جيلان علاء، تامر فرج.