أسماء أحياء الرياض العشوائية التي سيتم ازالتها 1444 وتفاصيل هدم احياء الرياض العشوائية

إزالة أسماء الأحياء الفقيرة بالرياض عام 1444 وتفاصيل هدم العشوائيات بمدينة الرياضأهداف مشروع القضاء على العشوائيات بالرياض بالإضافة إلى آلية التعويض للمقيمين المتضررين من إزالة العشوائيات فِيْ الرياض، وكيفِيْة صرف التعويض المناسب عن العقار الذي صدر قرار الإزالة، وقيمة التعويض، والأوراق والمستندات اللازمة للحصول على التعويض. . لازالة العشوائيات بالرياض 1444.

أحياء الرياض التي يتعين عليها إزالة العشوائيات بالرياض

أولاً حي بن شريم الواقع فِيْ منطقة خشم العان.

ثم الحي الشعبي فِيْ حي المرسلات.

كَمْا تم العثور على العشوائيات فِيْ حي النهضة.

وكذلك منطقة الغنامية الواقعة فِيْ منطقة العماجية.

ثم حي الجص الواقع على أطراف العاصمة الرياض.

تفاصيل هدم العشوائيات بالرياض وخطة تطوير العشوائيات بالرياض 1444

لحي ابن شريم، إزالة كاملة للمباني العشوائية وتطوير كامل للحي.

بعد ذلك، حي الجبس، إزالة عدد من العقارات التي تعترض مسار تطوير الحي، وفتح شوارع وممرات فِيْ الحي، وإزالة العقارات العشوائية فِيْ حي الجبس، والعمل على ربط الحي بشارع رئيسي. فوق. بشارع الخرج.

تطوير حي الغنامية وإصدار بعض التراخيص النظامية المقدمة من أصحابها وإنارة الشوارع وتطويره حتى طريق الحائر.

كَمْا يعمل حي الغنامية على تطوير الأحياء وإزالة الأبنية المعوقة للتطوير والعمل على رفع مستوى الخدمات فِيْ الحي وتعبيد الطرق وتوسيع الشوارع وفتح الممرات وتخصيص مقبرة فِيْ الجهة الغربية. حي. .

بعد ذلك، يتم إزالة حي المرسلات بالكامل، وحصر المباني المتضررة، وإعداد قرارات المسح لكل عقار، وتقييم قيمة المصادرة فِيْ حي المرسلات.

وكذلك المنطقة العشوائية بحي النهضة، ومصادرة كافة الأبنية المعارضة لخطة التخطيط والتطوير، وجرد المساحات المتبقية الصالحة للبناء.

بالإضافة إلى إزالة المنطقة العشوائية فِيْ حي عكاظ وإزالة حظائر الإبل والأغنام فِيْ وسط المدينة ونقلها إلى طريق الدمام السريع.

إجراءات صرف تعويض القضاء على العشوائيات بالرياض