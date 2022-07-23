أسماء أدوية تنشيط المبايض والتعرف على الاختبارات العلاجية ، تعتبر مصاعب التي تمر بها المرأة كثيرة منها مشاكل التي تكون في الخصوبة والإنجاب فان حلم كل فتاة يكون في الانجاب فاذا تأخرت نصحوها الأطباء بحبوب تنشيط المبايض التي تكون مهمة في مثل هذه الحالات سواء تستعمل بمفردها لارتفاع فرص الحمل، أو قبل نصحها بإجراء العمليات التي تختص بالرحم والزراعة والتلقيح .

ضعف التبويض

يعتبر قصور التبويض مشكلة في كفاءة إنتاج البويضات، والسبب يعود إلى قلة نسبة الإستروجين في جسم المرأة.

يؤدي نقص هرمون الاستروجين إلى عدم انتظام إطلاق البويضات مما يؤثر على الإخصاب والحمل.

أعراض العقم

يؤدي ضعف المبيض إلى جفاف منطقة المبيض.

يقلل من الرغبة الجنسية للمرأة بشكل كبير.

التعرق المفرط في الليل.

ألم أثناء الجماع.

أسباب ضعف التبويض

الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.

والسبب أن هناك توتر نفسى وضغط على جسد المرأة.

ارتفاع مستويات هرمون البرولاكتين أو البرولاكتين.

قلة إفراز هرمون الاستروجين في المبايض.

قلة إفراز الهرمون المنشط لموجهة الغدد التناسلية الموجود في الغدة النخامية.

النساء المصابات بداء السكري.

في النقاط التالية سنناقش أسماء أدوية تنشيط المبيض.

أسماء أدوية تنشيط المبيض

هناك العديد من الأسماء المعروفة لأدوية تنشيط المبيض، ومن أبرزها

الجونادوتروبين

يتوفر هذا الدواء على شكل حقنة منشطة للمبيض، ولكن لهذه الحقن بعض الآثار الجانبية، مثل انتفاخ البطن، واضطرابات المزاج، والشعور بالإرهاق والتعب.

تختفي جميع أعراض الجونادوتروبين عندما تتوقف عن تناوله على الفور.

ميتفورمين

يقلل هذا الدواء الشهير من مستويات الأنسولين في الدم، بالإضافة إلى علاج متلازمة تكيس المبايض.

أثبت الميتفورمين فعاليته في علاج جميع الاضطرابات الهرمونية.

الآثار الجانبية للدواء هي فقدان الوزن وزيادة الخصوبة.

حبوب كلوميد

حققت حبوب كلوميد نجاحا كبيرا في علاج أزمات ضعف التبويض، لأن هذه الحبوب تعمل على رفع مستوى هرمون الاستروجين عن طريق إرسال بعض الإشارات للدماغ تحذيرا من نقص الهرمون مما يؤدي إلى إفراز هرمون الاستروجين بكميات كافية. باقي الجسم.

يحتوي Clomid على عدة أسماء أخرى، ولكن تجدر الإشارة إلى أن تركيز الدواء ثابت.

تشمل الآثار الجانبية للدواء آلامًا في البطن وألمًا شديدًا بالرحم واضطرابات شبيهة بالحيض.

يوصي العديد من الأطباء باستخدام عقار Clomid، لأنه يتسبب في معدل حمل يبلغ حوالي 80 بالمائة.

في حالة وجود كيس مبيض للمرأة، فإن تحمل تأثير الحبوب عليها لا يصل إلى 35 بالمائة.

يتسبب هذا الدواء في احتمال حدوث الحمل بتوأم، وذلك في حالة عدم وجود كيس.

من خلال جميع النقاط التي تم سردها، يمكننا معرفة ما هي أسماء أدوية تنشيط المبيض.

اسماء المنشطات للحمل

في حالة حدوث تأخير في حدوث الحمل عند النساء، تلجأ العديد من النساء إلى تناول المنشطات بموجب المشورة الطبية.

من أهم المنشطات هو فوستيمون، وهو على شكل حقنة، وهو من الأدوية التي تحفز إنتاج البيض، وتعرف المادة الفعالة في الحقن باسم يوروفوليروبين urofollirubin، وتستعمل هذه المادة في علاج العقم عند النساء.

عقار كلوميفين سترات هو أحد الأدوية التي تعمل على الحد من اضطرابات الدورة الشهرية، وقد ترددت عدة شائعات بأن هذا الدواء يسبب تشوهات خلقية، ولكن لا صحة لهذه الشائعات.

من خلال جميع النقاط، يمكننا رؤية جميع أسماء أدوية تنشيط المبيض ومعرفة جميع المنشطات أيضًا.

تنشيط التبويض بواسطة الإستروجين

عندما تتعرض المرأة لنقص هرمون الاستروجين، فإن هذا قد يؤخر حملها.

يحمي الإستروجين بطانة الرحم ويحفز بطانة الرحم، لذلك قد يصفه طبيبك لتحفيز الإباضة.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام طرق أخرى مع طريقة الإستروجين يمكن أن يؤدي إلى نزيف مهبلي.

بالنسبة للنساء فوق سن الخمسين، يتسبب العلاج بالإستروجين في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يتسبب أيضًا في الإصابة بسرطان الثدي.

عيوب أدوية تنشيط المبيض

المعاناة من متلازمة تُعرف باسم متلازمة فرط التبويض، والتي تحدث بعد تناول الأدوية المنشطة، لأنها تتعرض لعدة أعراض مختلفة، مثل عدم انتظام التنفس، والشعور المستمر بالغثيان، وزيادة الوزن.

تحدث احتمالية إنجاب أكثر من طفل بعد تناول الأدوية المنشطة، فقد تلد طفلين أو ثلاثة، ويجب ملاحظة أن معدل الحمل عند التوائم يصل إلى 20٪، خاصة بعد تناول عقار Clomid.

يجب عدم تناول علاجات التحفيز مرة أخرى إلا بعد مرور ستة أشهر، لأنها تؤدي إلى اضطرابات وتضخم المبايض.

مفهوم تصوير الرحم

عند تصوير الرحم والأشعة السينية عن طريق الحقن، يتم أخذ الأشعة السينية لمعرفة ما إذا كان هناك التهاب أو تشوه في بطانة الرحم.

يحدد الاختبار أيضًا ما إذا كان السائل يخرج من الرحم ويتسرب من قناتي فالوب.

إذا تم العثور على تشوهات، فستحتاج على الأرجح إلى مزيد من التقييم.

في بعض النساء، يمكن للاختبار نفسه تحسين الخصوبة، ربما عن طريق الشطف وفتح قناتي فالوب.

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اختبار احتياطي المبيض

يساعد هذا الاختبار في معرفة عدد المبايض ومعدل استجابتها المتاحة للحمل.

النساء المعرضات لخطر الانحراف، بما في ذلك النساء الأكبر من 35 عامًا، قد يخضعن لهذه السلسلة من اختبارات الدم والتصوير.

أجرِ اختبارات هرمونية أخرى

اختبارات هرمونية أخرى تتحقق من مستويات هرمونات الإباضة وكذلك هرمونات الغدة الدرقية والغدة النخامية التي تتحكم في العمليات التناسلية.

عمل اختبارات التصوير

المسح بالموجات فوق الصوتية لمعرفة ما إذا كان هناك أي أمراض في الرحم أو قناتي فالوب في الحوض.

في بعض الأحيان، يتم استخدام جهاز قياس الموجات فوق الصوتية، والذي يُطلق عليه أيضًا الموجات فوق الصوتية بالتسريب الملحي، للرؤية بوضوح حول الرحم والتي لا تستطيع الموجات فوق الصوتية التقليدية رؤيتها.

عمل تنظير البطن

تحتوي هذه الجراحة على ألم خفيف عن طريق الدخول في الرحم عن طريق عمل فتحة صغيرة تحت سرة المرأة وإدخال شاشة رقيقة لفحص قناتي فالوب والمبيض والرحم.

قد يحدد تنظير البطن الانتباذ البطاني الرحمي والتندب وأسباب المبايض غير الفعالة أو التشوهات في قناتي فالوب وسبب قلة نشاط المبيض والرحم.

قم بإجراء الاختبارات الجينية

يساعد هذا الاختبار في معرفة سبب التأخير في الحمل، ومعدلات فعالية واستمرارية مبيض المرأة، وما إذا كانت هناك امرأة وراثية وراء ذلك.

الطرق المستعملة لاستعادة الخصوبة من خلال الجراحة

تساعد العمليات الجراحية في إزالة جميع المشاكل التي تواجهها المرأة أثناء الحمل، وهي مفيدة وسريعة في تناول الأدوية، لكن المرأة تخشى منها لتجنب الألم.

ومع ذلك، فإن العلاجات الجراحية للخصوبة نادرة هذه الأيام بسبب نجاح العلاجات الأخرى، بما في ذلك

كيفية جراحات البوق

إذا تم حظر قناتي فالوب وامتلائهما بالسوائل، فقد يوصي طبيبك بإجراء جراحة بالمنظار لإزالة الالتصاقات أو توسيع أنبوب أو إنشاء فتحة أنبوبية جديدة.

هذه الجراحة نادرة، لأن معدلات الحمل عادة ما تكون أفضل مع أطفال الأنابيب.

بالنسبة إلى hydrosalpinx، يمكن أن يؤدي إزالة الأنابيب أو سد الأنابيب القريبة من الرحم إلى تحسين فرصك في الحمل باستخدام التلقيح الاصطناعي.

ما هي المساعدة على الإنجاب

الطرق الأكثر شيوعًا للمساعدة على الإنجاب هي كما يلي

التلقيح داخل الرحم (IUI)

أثناء التلقيح داخل الرحم، يتم وضع الملايين من الحيوانات المنوية السليمة داخل الرحم بالقرب من وقت الإباضة.

تقنية المساعدة على الإنجاب، والتي تتضمن استخراج البويضات الناضجة من امرأة، وتخصيبها بالحيوانات المنوية من الرجل في طبق في المختبر، ثم نقل الأجنة إلى الرحم بعد الإخصاب، هي أكثر تقنيات المساعدة على الإنجاب فعالية.

تستغرق دورة التلقيح الاصطناعي عدة أسابيع وتتطلب اختبارات دم متكررة وحقن هرمونات يومية.

من المعلوم ان اشهر واحسن حبوب تنشيط المبايض التي ينصح بها الأطباء تكون منتشرة في أسواق الدواء، إلا أنه قد لا تنفع مع كل الحالات ولكن بعد عدة استخدامات لهذه الادوية يكون الحل بعد استشارة الطبيب عن طريق القيام بالتلقيح في المختبر IVF حيث يتم تغذية البويضة بالحيوانات المنوية في العيادة الطبية المختصة.