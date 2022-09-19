أسماء أعضاء فرقة مياس اللبنانية 2023، تعتبر فرقة مياس اللبنانية هي واحدة من الفروقات الاستعراضية التي تم تأسيسها من قبل الكابتن الرقص اللبناني نديم شرفان، وتتكون تلك الفرقة من مجموعة كبيرة من الأعضاء الراقصات المتواجدات في الجمهورية العربية اللبنانية، لذا اصبح اهتمام العديد من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يهتمون في معرفة أسماء أعضاء فرقة مياس اللبنانية 2023.

معلومات عن فرقة مياس اللبنانية

فرقة مياس اللبنانية هي فرقة رقص استعراضية تم انشاؤها منذ عام 2013 من قبل المدرب الرقص والدبكة نديم شرفان، وتتكون هذه الفرقة من مجموعة كبيرة من الراقصات اللبنانيات ومما تتراوح أعمارهم ما بين الثلاثة عشر عاماً الى الخمسة والعشرون عاماً، وتمت شهرتهم الواسعة بمختلف انحاء الدول العربية بعد مشاركتهم في برنامج مواهب الامريكان للعام 2022 ميلادي وفرزهم بالمركز الأول وتمكنوا من ابهار عدد كبير من لجان التحكيم .

أسماء أعضاء فرقة مياس اللبنانية 2023

تحتوي فرقة مياس اللبنانية على مجموعة كبيرة من الفتيات الراقصات التي تتراوح أعمارهم ما بين 13 الى 25 عام، ولم يتم ذكر أسمائهم لكثرة عددهم، وتم حصول هذه الفرقة على المركز الأول في احدى البرامج الامريكية وتم ابهار واثارة لجان الحكم العالمية، ولهذا السبب تم حصولهم على المركز الأول في هذا البرنامج المهيب.

حساب إنستقرام فرقة مياس اللبنانية

لدى فرقة مياس اللبنانية مجموعة من الحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي وتمتلك قاعدة جماهرية كبيرة بمختلف انحاء العالم العربي، لذا اصبح اهتمام الملايين من متابعين تلك الفرقة في معرفة حسابها الخاص على منصة الانستقرام، ولمتابعة فرقة مياس اللبنانية على الانستقرام من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مباشرة .

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم أسماء أعضاء فرقة مياس اللبنانية 2023 واكدنا انه لم يتم التصريح عن أسماء الأعضاء كونهم فتيات للبنانيات الجنسية ولكن تم الإعلان عن أعمارهم التي تتراوح ما بين 13 عام الى 25 عام.