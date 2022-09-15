تعرف على أسماء أعضاء فرقة مياس اللبنانية، تعتبر فرقة مياس اللبنانية من أكبر الفرق الاستعراضية الراقصة التي حققت شهرة واسعة وكبيرة في كافة أنحاء العالم، حيث شاركت فرقة مياس اللبنانية العديد من المسابقات التنافسية والتي حققت من خلالها على المراكز الأول عام 2019 على مسرح Arabs got talent مما شكل اهتمام الكثير للتعرف أكثر على أسماء أعضاء فرقة مياس اللبنانية.

فرقة مياس ويكيبيديا

تعد فرقة مياس اللبنانية من أبرز الفرق الراقصة الاستعراضية حول العالم، والتي تتكون الفرقة من مجموعة بنات في سن الطفولة يقمن بتقديم عروض راقصة بشكل منسق وجذاب للمشاهدين، حيث تم تأسيس الفرقة عام 2013 على يد نديم شوفان، حيث لم تصل الفرقة الى الشهرة العالية والكبيرة الإ بعد عام 2019، بعد فوزه ببرنامج Arabs got talent المركز الأول، كما وفازت فرقة مياس اللبنانية اليوم بالمركز الأول في برنامج جوت تالنت في الخامس عشر من شهر سبتمبر عام 2022 بعد تقديم عرض رائع جدا أجذب كافة الجمهور.

أسماء أعضاء فرقة مياس اللبنانية

تتكون فرقة مياس اللبنانية من 60 عضو من أعمار 13 عام، حيث حتى هذه اللحظة لم يثبت أسماء أعضاء فرقة مياس اللبنانية وذلك لكثرة عددهم، كما ويوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في كل عضو تابع للفرقة ومن أبرزها يجب أن تتمتع الفتاة بالرشاقة العالية، والخفة في الحركة حتى تتمكن من القيام بالحركات الاستعراضية حيث قدم مدرب الفرقة نديم شوفان كثيرا من أجل وصول الفرقة إلى درجة الإحتراف.

فوز فرقة مياس بجوت تالنت الأمريكية

ذهب فريق مياس اللبناني الى أمريكيا للمشاركة ببرنامج جون تالنت الأمركييك الذي يتم عرضه كل عام، رافعين شعار كرمالك يا لبنان، حيث قدمت الفرقة كل ما تملك من مهارات حتى وصلت إلى النهائيات، وفي أخر المطاف قدمت فرقة مياس عرض قوي جدا أبهرت به لجنة الحكم بشكل كبير، حتى حصلت على الباز الذهبي، حيث أحتوت الرقصة على أنغام عربية رائعة حتى تم الإعلان الفترة الأخيرة عن فوز فرقة مباشر جوت تالنت الأمريكية بالمركز الأول، حيث لم يتم التعرف حتى الان على أسماء أعضاء فرقة مياس اللبنانية.

تمتلك فرقة فرقة مياس اللبنانية من عدد كبير من الفتيات والذي يبلغ عددهم حوالي 60 فتاة وجميعهم تتولى أعمارهم حوالي 13 عام، حيث لا يتم التعرف على أسماء أعضاء فرقة مياس اللبنانية بسبب عددهم الكبير.