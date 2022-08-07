أسماء الجهاز المعاون لميكالي في المنتخب الأولمبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي.

ونشر حساب اتحاد الكرة على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة ميكال وكتب “رسميًا روجيريو ميكالي مدرب الفريق الأولمبي”.

تدريب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي

يضم الفريق المساعد للمدرب البرازيلي ثلاثة مساعدين تياجو كونا، مساعد المدرب، ليوناردو فاغونديز، مخطط الحمولة، وجواو بيدرو، محلل الأداء.

كان روميكالي يدير في السابق الفريق الأولمبي البرازيلي وفاز بميدالية ذهبية في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو.

وكان ميكالي (53 عاما) قد درب سابقا كروزيرو البرازيلي ونادي الهلال السعودي الموسم الماضي.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم شكر شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي السابق.