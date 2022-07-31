أسماء الطلاب والطالبات الحاصلين على أعلى الدرجات في القدرات العامة والتحصيل

وهنأت هيئة تقويم التعليم والتدريب الطلاب الذين حققوا أعلى الدرجات في اختبارات القدرات العامة والتحصيل الأكاديمي للعام الدراسي 2022-2022، ومهنأتهم بهذا التميز.

أهمية اختبار القدرات

وأوضحت هيئة تقييم التعليم والتدريب على موقعها الإلكتروني أن الاختبار هو مقياس موحد لجميع الطلاب في العامين الأخيرين من المدرسة الثانوية، وقد تم تصميمه ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، لذلك ساعد طلاب ما بعد الثانوية. السلطات التربوية والطلاب وأولياء الأمور لاتخاذ الخيار الأمثل، والجامعات والكليات تشترط أن يتم ذلك .. اختبار القبول، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة في قسميها (النظري والعلمي).

كما تعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها وبالتعاون والتكامل مع وزارة التربية والتعليم. المساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب إلى أعلى المستويات حتى نتمكن من المنافسة عالميا والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية الفهم القرائي والعلاقات المنطقية وحل المشكلات القائم على على المفاهيم الرياضية الأساسية والقدرة على الاستنتاج والقياس.