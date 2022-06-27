أسماء الفائزين بمنح برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي

أقامت مؤسسة الملك خالد، أمس، حفلًا افتراضيًا لإعلان الفائزين بمنحة “أهالينا للاستثمار الاجتماعي” في دورتها الخامسة، والتي تنفذها المؤسسة، حيث فازت ثماني جمعيات غير ربحية في مختلف مناطق المملكة، بحضور 8 جمعيات غير ربحية في مختلف مناطق المملكة. بمبلغ يزيد عن مليون وأربعمائة ألف ريال.

أهداف برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي

وأكدت المديرة العامة للمؤسسة سمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله، أن البرنامج نموذج لمنظومة التعاون بين القطاعين الخاص وغير الربحي، منذ إطلاقه مطلع عام 2022، وفي دورته الخامسة، يصل إلى ثماني جمعيات في مختلف مناطق المملكة، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الخيرية الفائزة من خلال تنفيذ مشاريع تركز على أثر التنمية المستدامة.

أسماء الجمعيات الفائزة

تم الإعلان عن الجمعيات الفائزة في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية والمدينة المنورة، بما في ذلك جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية اكتفاء لتمكين الأسر، وجمعية نهضة المرأة، وجمعية الإعاقة الحركية للكبار، والجمعية الخيرية. جمعية رعاية الأسر المنتجة، وجمعية طيبة لذوي الإعاقة الحركية، وجمعية وتين الخير للتنمية الأسرية، وجمعية التنمية المدنية بالمغيرة.