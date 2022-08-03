أسماء المرشحين جامعة الملك عبد العزيز بوابة القبول بكالوريوس والدبلوم 1444 عبر adm.kau.edu.sa

فِيْ هذا المقال ننشر لكَمْ على موقعكَمْ الإخباري، علمني، نتائج بوابة القبول بجامعة الملك عبد العزيز لشهادة البكالوريوس والدبلوم للعام الدراسي 1444. أعلنت بوابة جامعة الملك عبد العزيز للقبول، من خلال موقعها الرسمي على تويتر، نتائج الاختيار الأول للمرشحين والمرشحات للقبول فِيْ برامج البكالوريوس والدبلوم للعام الدراسي 1444، هنأ مكتب عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز الطلاب المرشحين فِيْ البداية، وطلبت الجامعة من الرجال والمرشحات لإتمام باقي الإجراءات الرسمية وتأكيد الرغبة خلال 48 ساعة من خلال بوابة القبول جامعة الملك عبد العزيز وهذا تنازل من قبل المرشح عن حقه فِيْ القبول بالجامعة لذلك نقدم لكَمْ هذا المقال. من خلال موقع ثقافني المميز لشرح لكَمْ كل التفاصيل المتعلقة بما نتائج القبول والدبلومات والدرجات بجامعة الملك عبد العزيز.

بوابة الدخول لجامعة الملك عبد العزيز 1444

أسماء المرشحين الذين تم قبولهم مبدئيًا فِيْ الاختيار الأول يتم الرجوع إليها إلكترونيًا من خلال بوابة القبول الإلكترونية بالجامعة. لذلك يحتاج جميع المتقدمين الآن إلى الدخول إلى رَابِطْ بوابة القبول بجامعة الملك عبد العزيز والتحقق من أسماء المرشحين فِيْ الجامعة لعام 1444. بالضغط على نظام القبول الجامعي ثم الضغط على عرض النتيجة.

بوابة القبول الإلكترونية

بوابة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز هِيْ البوابة الإلكترونية الخاصة بالقبول فِيْ البرامج المتاحة فِيْ الجامعة. يشترط فِيْ الطالب الذي يتم قبوله استيفاء بعض الشُروطْ فِيْ مقدم الطلب مثل أن يكون سعودي الجنسية. حيازة الشهادة المطلوبة، وبالنسبة للطلاب، يجب أن يكونوا قد اجتازوا اختبار القدرات الإدارية / الإنسانية. أما بالنسبة للمسار العلمي، فِيْجب أن يكون لديك اختبار مهارة وأداء. أما الطالبات فِيْتعين عليهن اجتياز اختبار القدرات والإنجاز.

رَابِطْ نتائج قبول البكالوريوس بجامعة الملك عبد العزيز

يتم الاطلاع على نتائج القبول فِيْ جامعة الملك عبد العزيز إلكترونياً بالدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية. وانقر على برامج الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز للعام 1444. ثم قم بالتمرير لأسفل الصفحة واضغط على الأيقونة انقر هنا للدخول من خلال بوابة القبول لبرامج التسجيل.