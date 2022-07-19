أسماء المصابين والضحايا في حادث ملوي أتوبيس المنيا، في الساعات الاخيرة شهد حادث مروع على الطريق الشرقس الصحرواوي القرب من قريا البرشا في محافظة المنيا حادث مؤلم جدا نجم عنه اصابه عدد كبير من المواطنين وهناك عدد من الضحياء جراء حادث ملوي أتوبيس المنيا، وسننشر أسماء المصابين والضحايا في حادث ملوي أتوبيس المنيا.

حادث ملوي أتوبيس المنيا

في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر يوليو انتشر خبر حادث ملوي أتوبيس المنيا، والذي نجم عنه عدد كبير جدا من الاصابات والضحايا، كما وقامت الأجهزة الأمنية المصرية وسيارات الإسعاف بالهرع الى المكان، وتم نقل عدد كبير جدا من المصابين الى المشفى، وهناك عدد كبير من الضحايا مجهول الهوية.

أسماء المصابين في حادث ملوي أتوبيس المنيا

في صباح يوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر يوليو اصيب عدد كبير من الاخاص في حادث مروع من نوعه حادث حادث أتوبيس المنيا المأسوي والذي يبلغ عددهم حوالي 33 شخص واسماء المصابين هم كتالي:

محمد فرج فهمى 24 عامًا

أحمد مختار محمد 35 عام

عمر مصطفى محمود 20 عامًا

منى عبده على 55 عامًا أسيوط.

أمين محمد ماهر 19 عامًا

مصطفي أحمد عبد العال 64 عامًا.

سارة نصحى عبد العليم 33 عامًا.

عامر يوسف سعد 65 عامًا أسيوط.

أمير عامر يوسف 35 عامًا أسيوط.

ريمون ميلاد جاد 31 عامًا اسيوط.

عبد الله أحمد جودة 11 عامًا طالب.

مروة مصطفي أحمد 22 عامًا أسيوط.

قطب حسين مصطفي 50 عام

جمال عبد النبي عجمى 55 عامًا.

كريستين فهمى حبيب 25 عامًا

محمد جمال توفيق 26 عامًا.

مينا أيمن صبحى 23 عامًا طالب.

محمد على إسماعيل 27 عامًا

أحمد بلال شحاتة 15 عامًا طالب.

كيرلس وجيه صبحى طبيب 29 عامًا.

جون إسحاق سليمان 32 عامًا.

رحاب زايد طلبة 42 عامًا.

يوسف محمد عبد الخالق 21 عامًا.

عمر محمود عبد اللطيف 21 عامًا.

محمد هشام محمد 19 عامًا.

عاصم أسامة محمد 20 عامًا.

محمد أحمد دياب 20 عامًا.

حازم عبد الرحيم عبد التواب 29 عامًا.

حربي سعد تاودروس 71 عامًا.

عبد الله صلاح تونى 21 عامًا.

يوسف قطب حسين 18 عامًا.

عماد ثروت فتحى 47 عامًا.

طفلة مجهولة الاسم والهوية .

أسماء ضحايا في حادث ملوي أتوبيس المنيا

ادى حادث الملوي الى وقوع عدد كبير من الضحايا والذي بلغ عددهم حوالي 22 شخص، وهناك عدد منهم حتى هذه اللحظة مجهول الهوية واسماء من تم التعرف عليهم هم:

محمود حمدي محمود 27 عامًا

عمر أحمد محمود شلبي 37 عامًا

أحمد بهاء عبد العزيز 35 عامًا

ليليى محمد مرعي

ضجت منصات التواصل الإجتماعي بشكل واسع في الآونة الاخيرة حول حادث ملوي أتوبيس المنيا والذي نجم عنه عدد من الضحيا والمصابين ، وقد تعرفنا على أسماء المصابين والضحايا في حادث ملوي.