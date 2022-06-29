أسماء جلال علاقتي بوالدتي متوترة.. وتبكي بسبب والدها

تحدثت الفنانة المصرية أسماء جلال عَنّْ مواضيع مختلفة من حياتها الشخصية والمهنية خلال لقائها الأخير، كان أبرزها تعرضها لمضايقات أقاربها بسبب ظهُورها.

وأضافت “جلال” أثناء إقامتها ضيفها على موقع “أبتالكس” مع الإعلامي أنس بوخش، أن التنمر ترك لها عقدة نفسية وانعدام الثقة فِيْ مظهرها مما أثر على طريقة اختيارها للملابس.

وأشارت إلَّى أنها لم تحيا طفولة كاملة، حيث لم تعامل كطفلة، بل تحملت مسؤوليات كبيرة، حيث فُرضت عليها قيود كثيرة تحكَمْ سلوكها وحرية اتخاذ القرار.

قالت “عشت فترة سعيدة لكنها كانت قصيرة حتى تم إجباري على الضوابط مثل ما زلت صغيرا فِيْ الضحك والرقص وضوابط أخرى، وكبرت بسرعة وأنا بنت جدا، بينما أردت فقط أن تكون صبيا “.

وتابعت قالوا لي لا يصح لك أن تلبس شورت، ولأنني كنت فتاة عَنّْيدة، رفضت حتى كذبوا علي وقالوا لي لا تلبس السراويل القصيرة “لأن قدمك سيئة”. أثر هذا على ثقتي بنفسي، وشعرت بالخجل من شكل جسدي، وشعرت أنهم يستحقون ذلك “.

ولفتت إلَّى أنها لا تستطيع أن تغفر لمن أساء إليها، خاصة أنها لم تتعرض لهذه المواقف من قبل الغرباء، بل من قبل أقربائها المقربين.

كَمْا أشارت إلَّى أن علاقتها بوالدتها متوترة، إذ لا يمكنها أن ترد بالمثل على حبها، إذ لم تكن والدتها تحملها وتعبّر عَنّْ حبها لها منذ صغرها، وكان سلوكها مدفوعًا بالحب، رغم اللوم. لمثل هذا السلوك.

على الرغم من أنها لم تحصل على الحب من والدتها، إلا أن والدها كان هُو من أعطاها الحب والعاطفة، لذلك تعرضت لضغوط من والدتها وعائلتها فِيْما يتعلق بطريقة معاملتها لها، مثل استجابت دائما لرغباتها وطلباتها واعتبرتها شخصية مميزة.

قال “لا أستطيع أن أغفر”. لأن الألم جاء من الأشخاص المقربين مني، فأنا أحب والدي وأمي، لكنني لم أستطع التغلب على ما مررت به، وأدرك أن ما فعلوه كان خوفًا علي، لكنه ليس صحيحًا، وفِيْ كثير من الأحيان أشعر أن “الكثير مني يحب”، وعَنّْدما يقدم لي شخص ما أشياء جيدة، شعرت أن هناك شيئًا ما خطأ “.

بكت أسماء لما ذُكر والدها، مشيرة إلَّى أنها تلومه على تركها وموتها قائلة “كنت مستاءة منه، لم يقبل موته، كان يقول للطبيب أخذنا قلب أحدهم وخرجنا”. هُو – هِيْ.” يعيش، لم يكونوا بحاجة للعيش، شعرت إذا مات أحدهم وأعطاه قلبًا ؛ سيعيش، فشعرت أنهم استغنىوا عَنّْه، كنت غاضبًا منهم ومعه، وعلى القدر، وطلبت النزول لرؤيته فِيْ القبر لأنني لم أكن مقتنعًا أنه سيموت.

من ناحية أخرى، أسماء قلقة فِيْ الوقت الحالي، لكنها أكدت أنها لا تعاني من الاكتئاب، قائلة “أنا قلقة، لكنني لست مكتئبة، رغم أنني مكتئبة لفترات، لكني لا أحب استخدامها. كلمة الاكتئاب. لأنه شعور رائع “.

وتابع “القلق يجعلني لا أعرف كَيْفَ أكون سعيدًا بالأشياء الجيدة التي تحدث من حولي. الماضي له تأثير سيء. لأنه قادر على تدمير كل الخير الذي يحدث الآن، وأحيانًا لا يستطيع الإنسان أن يتصالح مع الأشياء التي حدثت له فِيْ الماضي “.