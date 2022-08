أسماء شخصيات كرتونية جديدة مع الصور ، قد سعى الكثير من الأشخاص ممن أعجبو بالمسلسلات الكرتونية حول البحث عن الشخصيات الكرتونية الجديدة في عالم التمثيل ، حيث يضع كل شخص في ذهنه شخصية كرتونية مفضلة لطالما رافقته منذ طفولته، وأصبحت الشخصيات الكرتونية من أكثر الأشياء المفضلة لدى الأطفال الصغار الذين يحبون مشاهدة هذه الشخصيات التعايش معهم وتقليدهم ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد .

أسماء الشخصيات الكرتونية

عالم الرسوم المتحركة والرسوم المتحركة مليء بالشخصيات الكرتونية الشهيرة التي لا تزال محفورة في ذاكرة الكبار قبل الأطفال. كل الناس نشأوا مع شخصية كرتونية محبوبة في شكلهم وسلوكهم وطريقة حديثهم وتأثروا بها وعاشوا معهم، لذلك اخترنا لكم مجموعة كبيرة من أسماء الشخصيات الكرتونية وسنعرضها لكم في الأسطر التالية

ازميرالدا.

شيرو.

د. ثو ثو.

مابل مابل.

جاك جاك.

سندريلا سندريلا.

بيبودي.

درة.

توف.

تايك.

ليونارد.

طرزان.

أوجي.

يزما.

جينكس.

بيني.

ألفين ألفين.

كلب سلينكي.

بيتي.

سيمبا.

برونو.

دوغ.

يلر.

باركر.

آنا.

جيني إيني.

كرويلا دي فيل.

ملكة جمال ميفيت.

مارلين مارلين.

رولي بولي.

مرمادوك.

رولي.

حسناء بيل.

أودي.

نعسان.

مالك الصديق.

Buzz fly Buzz.

غاري.

ماك وولف ماك وولف.

سترومبولي.

سريع.

إلسا.

آنا آنا.

توم.

جيري.

أسماء شخصيات كرتونية جديدة

تعد الرسوم المتحركة والرسوم المتحركة والرسوم المتحركة عالمًا واسعًا من الخيال والترفيه، حيث قدمت ديزني مئات الشخصيات الكرتونية في القرن العشرين، وقدمت المئات من الشخصيات الحديثة في القرن الحالي، والتي أصبحت تحظى بشعبية كبيرة لدى جماهير الأطفال والكبار في جميع أنحاء العالم. حول العالم وفي السطور التالية سنعرض لكم أحدث الشخصيات الكرتونية المعروضة في أفلام الرسوم المتحركة والرسوم المتحركة.

ميرابل مادريجال.

إيزابيلا مادريجال.

رايا والتنين الأخير.

موانا.

ميغيل.

رالف رالف.

فانيلوب فون شويتز.

إلسا.

آنا.

رابونزيل رابونزيل.

هيرو حمادة.

بايماكس.

الطفل الرئيس.

تيم تمبلتون.

هيكاب الرهيبة هادوك الثالث.

أسماء شخصيات كرتونية جديدة بالصور

أصدرت شركة والت ديزني وشركات إنتاج أخرى العديد من الشخصيات الكرتونية التي حققت نجاحًا كبيرًا في القرن الحادي والعشرين، وفي السطور التالية نورد لكم تفاصيل أبرز الشخصيات الكرتونية الجديدة بالصور

ميرابل مادريجال

ميرابيل مادريجال هي بطلة فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي Encanto “Miracle” الذي عُرض العام الماضي 2022 وحقق نجاحًا كبيرًا. تأخذ المعجزة في Vanishing Mirabel على عاتقها إنقاذ السحر والتعرف على المشاكل العائلية الخفية.

إيزابيلا مادريجال

إيزابيلا مادريجال هي الشخصية الرئيسية في فيلم الرسوم المتحركة الطويل Encanto، الذي أنتجته شركة والت ديزني في عام 2022. إيزابيلا هي الابنة الكبرى لأجستين وجولييتا مادريجال، والأخت الكبرى لويزا وميرابيل. وصفت أختها الصغرى إيزابيلا بأنها “سينوريتا بيرفكتا”، وهي الطفلة الذهبية لعائلة مادريجال، التي يكمن سحرها في قدرتها على استحضار الزهور والنباتات الجميلة.

رايا والتنين الأخير

رايا هي بطلة فيلم الرسوم المتحركة Raya and the Last Dragon، أنتج الفيلم عام 2022 من قبل ديزني، ورايا هي ابنة Chief Benga، أميرة أرض قلب كوماندرا، حيث تم تعيينها كوصي. من جوهرة التنين عندما كانت طفلة، وعندما تكسر الجوهرة، تنطلق من الطاعون المعروف باسم Druun في العالم، وهو وباء حوّل الكثير من الناس إلى حجر، بما في ذلك Benja، والد Raya، وإنقاذ والدها، Raya تحاول جمع قطع الجواهر وتوحيد القرى لهزيمة الدرون واستعادة تحول البشر إلى حجارة مرة أخرى وقد نجحت بالفعل في مهمتها.

موانا

موانا هي بطلة فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي موانا لعام 2016، الذي أنتجته شركة ديزني. ولدت موانا في جزيرة موتونوي، وهي ابنة توي، قبطان الجزيرة، الذي لديه حب موروث للبحار والسفر. عندما تتعرض جزيرتها للخطر بسبب الظلام القاتل للحياة، يتم اختيار موانا من قبل المحيط للقيام برحلة عبر البحر وإنقاذ العالم بمساعدة ماوي، إله البحار، موانا هي العضو الثاني عشر في ديزني مجموعة الاميرات.

ميغيل

ميغيل ريفيرا هو بطل فيلم الرسوم المتحركة COCO لعام 2017، وميغيل هو صبي يجد نفسه في عالم الموتى خلال عطلة ديا دي لوس مويرتوس، “يوم الموتى”، وميغيل يبلغ من العمر 12 عامًا يطمح الموسيقي الذي كافح ضد حظر عائلته للموسيقى منذ أجيال. يتعرض ميغيل لحادث سحري يحوله إلى أرض الموتى، ويبحث ميغيل عن معبوده الشهير الراحل، إرنستو دي لا كروز، لمساعدته على العودة إلى أرض الأحياء قبل فوات الأوان.

حطام إت رالف

The Destroyer Ralph هو بطل فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي “Wreck-It Ralph” الذي أنتجته شركة ديزني عام 2012، وحقق نجاحًا كبيرًا حتى تم إنتاج جزء آخر من الفيلم في عام 2022، ووصف رالف بأنه شخص مدمر . ؛ لأنه يستطيع أن يطرح الكثير من الأشياء داخل الألعاب الإلكترونية، يبلغ ارتفاعه 9 بوصات ويزن 643 رطلاً. يتصرف رالف كرجل شرير في لعبة فيديو، وبعد 30 عامًا من فعل الشيء نفسه، لم يتلق أي تقدير، لذلك ينطلق رالف في مغامرة قفز عبر Litwak’s Arcade على أمل الحصول على ميدالية تقدير، ليصبح “الرجل الطيب “.

فانيلوب فون شويتز

شخصية Vanlop von Schwartz هي بطلة فيلم الرسوم المتحركة Destroyer Ralph، الذي تم عرضه لأول مرة في عام 2012 وعرض لأول مرة في عام 2022. ومع ذلك، فإن King Candy مصممة على أن تصبح متسابقة حقيقية وتسعى لتحقيق هدفها من خلال التعاون مع زميلها المدمر رالف، و تم الكشف في النهاية على أنها إحدى أميرات ديزني.

إلسا

إلسا هي ملكة الثلج، الشخصية الرئيسية في فيلم الرسوم المتحركة 2013 Frozen، والجزء الثاني من فيلم 2022، وإلسا هي أميرة ديزني، والتي ولدت بقوة الجليد والثلج، وهي الابنة الكبرى للملك. أغنار والملكة إيدونا الأخت الكبرى للملكة آنا، وملكة أرينديل السابقة، عاشت إليسا حياتها منذ صغرها، خائفة من استخدام قوتها، لذلك اختارت عزل نفسها عن العالم كوسيلة لحماية أسرتها ومملكتها

آنا آنا

آنا هي ملكة Arendelle الحالية، وهي بطلة فيلم الرسوم المتحركة Frozen في الجزأين الأول والثاني. هي الابنة الثانية للملك أغنار والملكة إيدونا، والأخت الصغرى لإلسا ملكة الثلج. وهي أيضًا الحاكم المعاصر لأرينديل. على الرغم من ذلك، لا تزال آنا متحمسة ومتفائلة، وتشرع في رحلة محفوفة بالمخاطر لإنقاذ مملكتها وإصلاح علاقتها المتوترة مع أختها آنا، وقد نجحت بالفعل في تحقيق هدفها.

رابونزيل. رابونزيل

رابونزيل هي بطلة فيلم Tangled 2010، إحدى أجمل أميرات ديزني، اشتهرت بشعرها الطويل السحري الذي يضيء ويشفي الجروح عندما تغني، وقد اختطفت رابونزيل من قبل امرأة عجوز شريرة لمدة ثمانية عشر عامًا، وتم حبسها. في برج طوال هذه السنوات، أخفت حقيقة أنها الأميرة المفقودة.

هيرو حمادة

هيرو حمادة هو بطل فيلم ديزني الكبير البطل 6 لعام 2014، وهو مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا يستقر في سان فرانسيسكو مع عمته وشقيقه الأكبر تاداشي حمادة. رفيق Baymax للرعاية الصحية لمؤسس وقائد Big Hero 6.

بايماكس

Baymax هو أحد أبطال فيلم ديزني 2014 Big Hero 6، روبوت يحمي الصحة، روبوت قابل للنفخ من صنع تاداشي حمادة، الأخ الأكبر لهيرو حمادة، ليكون رفيقًا شخصيًا للرعاية الصحية، وبعد وفاة تاداشي، ورث هيرو حمادة Baymax، الذي أصبح بدوره مقدم الرعاية الصحية الخاص به، وحولته إلى عضو في فريق الأبطال الخارقين المعروف باسم Big Hero 6.

الطفل الرئيس

شخصية Boss Baby هي واحدة من الشخصيات المضحكة والمفضلة للعديد من الأطفال. إنه بطل فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي المسمى the boss baby. إنه طفل يتحدث ويخطط للوصول إلى هدفه في الحفاظ على Baby Corn، عالم خيالي للأطفال.

تيم تمبلتون

تيم تمبلتون هو الشخصية الرئيسية في The Boss Baby، الأخ الأكبر لـ Boss Baby، الابن الأكبر للسيد والسيدة تمبلتون، في سن السابعة، يظهر أنه ولد سعيد ومبدع تمامًا، يحب حياته كطفل وحيد. ذات صباح استيقظ على صوت المنبه، ونظر من النافذة ليرى سيارة أجرة قادمة تحمل أخيه الصغير، رئيسه الرضيع.

هيكاب الرهيبة هادوك الثالث

Hiccup هو أعظم سيد تنين شهده عالم الفايكنج في سلسلة How to Train Your Dragon. إنه البطل الرئيسي في الفيلم. يبلغ من العمر 15 عامًا في الفيلم الأول، لكنه يكبر في الأجزاء التالية، وتصبح فتاة صغيرة مسؤولة عن عالم الفايكنج مسؤولة عن تدريب Dragons لتصبح صديقة مع البشر.

وفي الختام تعرفنا على أسماء شخصيات كرتونية جديدة مع الصور ، وقدمنا ​​لكم قائمة يأسماء مميزة بأحدث الشخصيات الكرتونية التي تم عرضها في القرن الحادي والعشرين ، وحصلنا على لمعرفة أهم المعلومات المتعلقة بتلك الشخصيات.