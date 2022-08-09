أسماء شخصيات مسلسل سترينجر ثينقز بالصور ، قد سعى الكثير من الأشخاص ممن أعجبو بمسلسل سترينجر ثينقز الذي حاز على إعجاب الكثير من الاشخاص حول العالم والوطن العربي ، وهو مكون من سلسلة مكونة من 4 مواسم ، عرض الموسم الرابع مؤخرًا وحقق معدلات مشاهدة ضخمة ، تميزة بوجود شخصيات مميزة في الدراما ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد .

سلسلة أشياء غريبة

Stranger Things هو مسلسل تلفزيوني درامي خيال علمي أمريكي من إنتاج Duffer Brothers. تم عرض حلقات المسلسل على منصة Netflix. Duffer Brothers هم المنتجون التنفيذيون. تدور أحداث المسلسل بعنوان Stranger Things في إطار خيال علمي. الجدير بالذكر أن الموسم الأول من المسلسل تم عرضه على نتفليكس يوم 15 يوليو 2016، كما تم إصدار حلقات الموسم الثاني في أكتوبر 2017، بينما تم إصدار حلقات الموسم الثالث في يوليو 2022، و عُرضت حلقات الجزء الأول من الموسم الرابع في 27 مايو 2022، بينما عُرضت الحلقات على منصة Netflix في 15 يوليو 2016. الجزء الثاني من الموسم الرابع في 1 يوليو 2022 م.

أسماء شخصيات أشياء غريبة

تعتمد حبكة مسلسل Stranger Things على تعدد الشخصيات وتنوعها، وقد اشتهر المسلسل بشخصياته المميزة والخيالية، لذا سنشرح لك أسماء شخصيات المسلسل على النحو التالي

جويس بايرز.

جيم هوبر.

مايك ويلر.

أحد عشر / جين هوبر.

داستن هندرسون.

لوكاس سنكلير.

نانسي ويلر.

جوناثان بايرز.

كارين ويلر.

مارتن برينر.

ويل بايرز.

ماكس مايفيلد.

ستيف هارينجتون.

بيلي هارجروف.

بوب نيوبي.

سام أوينز.

روبن باكلي.

إيريكا سنكلير.

موراي بومان.

بيتر بالارد.

أرجيل.

إدي مونسون.

اسماء شخصيات مسلسل اشياء غريبة بالصور

سلسلة Stranger Things مليئة بالعديد من الشخصيات، حيث تعتمد السلسلة على اختلاف وتنوع شخصياتها الخيالية، لذلك في السطور التالية سوف نعرض لك كل تفاصيل شخصيات Stranger Things بالصور

جويس بايرز

جويس بايرز هي شخصية خيالية من مسلسل الرعب الأمريكي Stranger Things، وهي موظفة في Melvald’s General Store في وسط مدينة هوكينز، إنديانا، والدة ويل وجوناثان بايرز، والزوجة المطلقة لوني بايرز، والد الأطفال. حصل على العديد من الجوائز والترشيحات.

جيم هوبر

جيم هوبر هو شخصية خيالية من سلسلة Netflix Stringer Songs، قائد الشرطة في هوكينز، إنديانا، الذي حقق في المواسم الثلاثة الأولى في أحداث غريبة في المدينة، جيم هوبر الملقب بـ “الأمل”، هو رئيس قسم شرطة هوكينز.، عاش هوبر في هوكينز طوال حياته تقريبًا بعد التحاقه بالمدرسة الثانوية مع جويس بايرز وبوب نيوبي.

مايك ويلر

مايكل ويلر شخصية خيالية من سلسلة Stranger Songs. إنه أحد الشخصيات الرئيسية في المسلسل، حيث يعمل كقائد لمجموعة الأطفال الرئيسية. تم تصميم شخصية مايك من قبل مؤلفي السلسلة Matt و Ross Duffer لتكون الشخصية الرئيسية النموذجية في الثمانينيات من القرن الماضي، كشخص مخلص. حيوي وبريء ايضا بسبب صغر سنه.

أحد عشر / جين هوبر

جين هوبر أو أحد عشر شخصية خيالية وأحد أبطال مسلسل الخيال العلمي والدراما أشياء غريبة. يمتلك جين 11 قدرة نفسية حركية وتوارد خواطر، لذلك يُدعى “أحد عشر”. في تجارب مشروع MKUltra التي أجرتها وكالة المخابرات المركزية (CIA).

داستن هندرسون

داستن هندرسون هو الطفل الوحيد لكلوديا هندرسون، وهو صديق لمايك وويل ولوكاس، وهو فتى سريع البديهة وشاعر ولديه المعرفة الأكثر شمولاً باللعبة وخاصة الوحوش، فهو من محبي نانسي، وقبل الموسم الثالث، يقضي داستن شهرًا في معسكر علمي وبفضل نصيحة ستيف، حصل على صديقته سوزي، التي تدعي أنها عبقري.

لوكاس سنكلير

لوكاس تشارلز سنكلير هو الابن الأكبر لسو وتشارلز سنكلير، الأخ الأكبر لإريكا، وصديق مايك وويل وداستن. في الموسمين الأول والثاني، تم استخدام المقلاع للتأثير البسيط كدفاع ميؤوس منه في اللحظة الأخيرة، ولكن في الموسم الثالث تم استخدامه لإنقاذ الفريق من الخطر

نانسي ويلر

نانسي ويلر شخصية خيالية من سلسلة Stranger Things. هي أخت مايك ويلر وصديقة ستيف هارينجتون. نانسي هي الابنة الكبرى لتيد وكارين ويلر. لديها شقيقها الأصغر مايك وأختها الصغرى هولي. تم تقديمها على أنها أفضل صديق لباربرا هولاند، التي لا توافق على علاقة نانسي الجديدة. مع ستيف هارينجتون، تبين أيضًا أنها نشأت بعيدًا عن شقيقها وأصدقائه.

جوناثان بايرز

جوناثان بايرز هو الأخ الأكبر لويل والابن الأكبر لجويس. إنه شخص خجول ومتحفظ، ودخيل في مدرسة هوكينز الثانوية، ومصور طموح، وقريب جدًا من والدته وشقيقه. يبدأ جوناثان مواعدة نانسي في نهاية الموسم الثاني.

كارين ويلر

كارين ويلر هي والدة نانسي ومايك وهولي وزوجة تيد، على الرغم من أنها أم محبة، إلا أنها لم تكن تعرف ما كان يفعله أطفالها حتى تم تدمير هوكينز من قبل فيكنا، وغالبًا ما تحاول التواصل معهم بشكل مباشر بدلاً من محاولة ذلك. افهمهم.

مارتن برينر

مارتن برينر، أو “بابا”، هو كبير العلماء في مختبر هوكينز، والمسؤول عن التجارب التي أجريت هناك، وعالم قاسي ومتلاعب، بعد أن تم اختطاف إيليفن من والدتها تيري آيفز ؛ أخضعها للعلاج بالصدمات الكهربائية لتدمير عقلها وأفكارها، ثم أجرى عدة تجارب مع Eleven، لكنها في النهاية هربت منه.

ويل بايرز

ويليام أو “ويل” بايرز هو شخصية خيالية من سلسلة Stranger Things، وهي شخصية تظهر بشكل متكرر في الموسم الأول، لكنها تصبح الشخصية الرئيسية في الموسم الثاني والموسم الثالث.

ماكس مايفيلد

ماكسين مايفيلد هي الابنة البيولوجية لسوزان هارجروف، وأخت بيلي الصغرى تعمل في التزلج على الألواح. في الموسم الثالث، تواعد هي ولوكاس، تقترب منها Eleven للحصول على المشورة عندما تشتبه في أن مايك يكذب عليها، ويساعد ماكس Eleven في استكشاف العالم الخارجي، مما يجعلهم أصدقاء مقربين. .

ستيف هارينجتون

ستيف هارينجتون هو شخصية خيالية من Stranger Things. كان ستيف غير مسؤول في البداية، لكنه تحول إلى شخصية أكثر حماية ورعاية في المواسم التالية، وهو تطور لاقى استحسان النقاد والمعجبين على حد سواء وأدى إلى أن يصبح واحداً من أكثر الشخصيات المحبوبة. في السلسلة.

بيلي هارجروف

وليام أو “بيلي” هارجروف هو شقيق ماكس، ولديه سلوك عدواني ومسيء، لكن اتضح أن سلوكه ناتج عن الإساءة الجسدية التي تعرض لها من قبل والده عندما كان صغيرًا، ولعبت شخصيته الممثل داكري مونتغمري.

بوب نيوبي

بوب نيوبي هو زميل سابق في جويس وهوبر، الذي يدير راديو هوكينز، وأصبح صديق جويس في الموسم الثاني، بالإضافة إلى كونه مرشدًا لويل، وغالبًا ما يشير إلى نفسه على أنه “بطل خارق” ويرى مستقبلًا مع العائلة.

سام أوينز سام أوينز

سام أوينز هو طبيب ومدير تنفيذي لوزارة الطاقة الأمريكية، ملتزم بالبحث العلمي، وأكثر تعاطفًا مع سكان مختبر هوكينز، والطبيب المكلف بدراسة وعلاج نوبات ويل المستمرة، ولكن تم فصله من المختبر في النهاية من الموسم الثاني بعد تعرضه للهجوم من قبل الوحوش في Upside Down، حصل هوبر على شهادة ميلاد لتسمية ابنة هوبر بالتبني.

روبن باكلي

روبن باكلي هو زميل عمل ستيف في متجر الآيس كريم في ستاركورت مول، حيث يقوم روبن بفك تشفير رسالة إذاعية روسية ويجد القاعدة مع ستيف وداستن وإريكا، وفي الموسم الرابع، يواصل روبن العمل مع ستيف في الفيديو المحلي تخزينها بعد تحديد موقع إيدي.

إيريكا سنكلير

إيريكا سينكلير هي أصغر أبناء سو وتشارلز سينكلير والأخت الصغرى للوكاس. في الموسم الثاني، تم تقديمها كشخصية متكررة، تمت ترقيتها إلى شخصية عادية في الموسم الثالث. كما أنها تساعد داستن وستيف وروبن في التسلل إلى القاعدة الروسية أسفل مول ستاركورت.

موراي بومان

موراي بومان شخصية Stranger Things، محقق خاص تم تعيينه للتحقيق في اختفاء إحدى شخصيات المسلسل، باربرا هولاند، وظهر لأول مرة في الجزء الثاني، حيث ساعد نانسي وجوناثان في مهمتهما لإغلاق هوكينز ناشيونال. المختبر، وفي الموسم الثالث ساعد جويس وهوبر على التسلل إلى القاعدة السرية تحت الأرض في ستاركورت مول.

أرجيل

Argyle هو صديق جوناثان الحجري في كاليفورنيا ويعمل كسائق توصيل بيتزا. يقود Argyle جوناثان وويل ومايك بعيدًا عن جنود الجيش الأمريكي الذين يهاجمون منزلهم بحثًا عن Eleven، ويمضي للانضمام إلى الأولاد في محاولتهم الخاصة للعثور عليها، بينما في رحلتهم يطلبون المساعدة من صديقة داستن سوزي.

وفي الختام تعرفنا على أسماء شخصيات مسلسل سترينجر ثينقز بالصور ، والذي يعد ضمن المسلسلات التي حازت على اعجاب الكثير من المتابعين حول العالم ، وحاز الجزء الرابع على مشاهدات ضخمة ، تعرفنا على أهم تفاصيل سلسلة.