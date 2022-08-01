أسماء شخصيات مسلسل كرتون سونيك بالصور ، قد سعى الكثير من الأشخاص ممن أعجبو بمسلسل الكرتون الذي يطلق عليه كرتون سونيك حول التعرف على الشخصيات التي جسدت الأدوار داخل ذلك المسلسل لما تميزوا به من الابداع والاتقان والذكاء وتعتمد قصة المسلسل بشكل أساسي على الألغاز والتحديات ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد .

مسلسل كارتون سونيك ويكيبيديا

أهم المعلومات المتعلقة بمسلسل Sonic ما يلي

اسم المسلسل بالعربية سونيك القنفذ.

اسم المسلسل الانجليزي سونيك القنفذ.

النوع مغامرة، أكشن، ترفيه، كوميدي.

البلد الولايات المتحدة الأمريكية.

لغة العمل الإنجليزية.

عدد المواسم موسمان.

عدد الحلقات 26 حلقة.

مدة العرض 22 دقيقة.

الموسيقية مايكل تافيرا.

شركة الإنتاج DIC Entertainment – SEGA of America.

الموزع استوديوهات والت ديزني موشن بيكتشرز.

القناة American Broadcasting Corporation.

البث الأول 18 سبتمبر 1993 م.

آخر بث 3 ديسمبر 1994 م.

اسماء شخصيات مسلسل كارتون سونيك بالصور

شخصيات مسلسل Sonic بالصور هي كالتالي

سونيك القنفذ

شخصية Sonic the Hedgehog هي الشخصية الرئيسية في المسلسل، وهو أحد أشهر شخصيات ألعاب الفيديو بسبب الشعبية التي اكتسبتها هذه الشخصية في وقت قصير جدًا. الجدير بالذكر أن الظهور الأول لشخصية Sonic the Hedgehog كان مصحوبًا بشخصيات نينتندو في Mario & Sonic Sonic يتميز بنمط حياته السريع الخطى، حيث يأكل ويركض ويفكر بسرعة، وتصرفاته دائمًا تعتمد على غريزته.، وتبحث سونيك دائمًا عن الإثارة والتحدي.

ميل “ذيول” براور

Tails هو أفضل صديق لـ Sonic، وهو يخترع باستمرار، من أجل منح فريقه ميزة، ولجعل الحياة أسهل بشكل عام. أفضل.

مفاصل إيكيدنا

إيكيدنا شخصية قوية تعيش في جزيرة أنجيل. إنه الحارس الشخصي لـ Emerald Lord في Emerald Altar، إلى جانب كونه المنافس الأول لـ Sonic. من أهم خصائص إيكيدنا أنه عنيد وصارم وجاد، رغم أن إيمانه بصلاح الآخرين يجعله أحيانًا شخصًا ساذجًا. إيكيدنا لديه قلب طيب.

وردة آمي

إيمي روز هي شابة مرحة وطموحة تطارد دائمًا سونيك. إيمي مثابرة، طفولية دائمًا، رغم أنها شخص لطيف للغاية. إيمي شغوفة، مليئة بالأمل والشعور بالقوة، تطمح دائمًا لإنقاذ العالم، على الرغم من أن الأمر مزعج بعض الشيء.

ظل القنفذ

تم تصنيع Hedgehog’s Shadow بواسطة البروفيسور جيرالد روبوتنيك مع برنامج Black Arms DNA، وهو عبارة عن قنفذ آلي مصمم وراثيًا. القنفذ يرافق Sonic أثناء الحركة، ولديه إحساس قوي بالهدف ويشعر دائمًا بالحاجة إلى حماية البشرية.

روج بات

Rouge هي شخصية أنثوية ذكية وذكية وجميلة، تعمل كصائدة للكنوز، وتحصل دائمًا على ما تريد وتعتني بـ Rogue Knuckles، وتتصرف دائمًا بحساسية وعفوية.

اشتعلت النيران في القط

Blaze the Cat هي قطة أكشن تحمي Sol Emeralds، وتساعد Sonic على إحباط خطط Eggman Nega، وتأخذ وظيفتها دائمًا على محمل الجد، مما لا يساعدها في تكوين صداقات.

فضية القنفذ

القنفذ الفضي هو قنفذ جاء من المستقبل من أجل تغيير الكوكب من خلال الجدولة، ويتميز هذا القنفذ بالهدوء وإحساس قوي بالعدالة التي توجهه دائمًا إلى الماضي للتصحيح من المستقبل، كما تمكنه عليه أن يحرك الأشياء من خلال قوة عقله، بالإضافة إلى أنه قادر على الدفاع عن أولئك الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.

تشارمي بي

تشارمي نحلة مفرطة النشاط. المؤسس المشارك لوكالة Chaotix Detective، تحب Charmy اللعب والتحرك. إنها ليست غاضبة في العادة، لكنها تستخدم ذراعها لمهاجمة أعدائها، وتستمتع دائمًا بالغناء، وسريعة الانفعال.

الدكتور إيفو “إغمان” روبوتنيك

الدكتور إغمان إنسان ذو معدل ذكاء مذهل وعبقرية لا مثيل لها، مع خبرة لا حدود لها في الروبوتات والأسلحة، ويعمل بجد لإفشال خطط سونيك وأصدقائه، وهو سريع الغضب، ومعظم خططه غير فعالة.

الفانيليا الأرنب والشوكولاته

Vanilla the Rabbit & Chocola هي والدة كريم وتعيش في كوخ صغير مع ابنتها كريم. فانيلا طاهية ماهرة في الخياطة والتنظيف، وتهتم فانيلا بعائلتها وتقضي أيامًا سعيدة معهم.

ميتال سونيك

Metal Sonic هي نسخة آلية من Sonic تم إنشاؤها بواسطة Doctor Eggman من أجل تدمير بطل الأسطول. أحد المنافسين القلائل لـ Sonic الذين اقتربوا من هزيمته، عادةً ما يحتفظ Metal Sonic جانبه المظلم بسرية، وهو مليء بالعاطفة والهوس بالانقلاب والهيمنة على العالم.

سلسلة الرسوم المتحركة سونيك الألعاب الإلكترونية

تتمثل الألعاب الإلكترونية لسلسلة Sonic في النقاط التالية

سونيك القنفذ.

سونيك القنفذ 2. سونيك الفوضى.

مشكلة ثلاثية سونيك.

سونيك بلاست.

سونيك مغامرة جيب القنفذ.

سونيك ادفانس.

سونيك ادفانس 2.

سونيك باتل.

سونيك ادفانس 3.

رذاذ سونيك.

سونيك ريفالز.

مغامرة سونيك راش.

سجلات سونيك الإخوان المظلمون.

سونيك بوم النار والجليد.

رابط لمشاهدة مسلسل كارتون سونيك

مسلسل Sonic هو أحد أشهر مسلسلات الكارتون الأمريكية، ولهذه السلسلة قاعدة جماهيرية كبيرة، ويمكن مشاهدتها حصريًا من خلال starzplay.com “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على أسماء شخصيات مسلسل كرتون سونيك بالصور ، و رابط لمشاهدة مسلسل كارتون سونيك ، و سلسلة الرسوم المتحركة سونيك الألعاب الإلكترونية .