أسماء شخصيات مسلسل محقق كونان بالصور ، قد سعى الكثير من الأشخاص ممن أعجبو بمسلسل محقق كونان الذي حاز على إعجاب الكثير من الاشخاص حول العالم والوطن العربي ، وهو من مسلسلات الكارتون اليابانية المشهورة ، يطلق عليه كرتون محقق كونان ، وتأتي شهرته كونه مبث منذ أكثر من 25 عامًا ، تميزت شخصية محقق كونان به من الابداع والفطنة ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد .

سلسلة المحقق كونان ويكيبيديا

أهم المعلومات المتعلقة بمسلسل Detective Conan ما يلي

الاسم العربي المحقق كونان العظيم.

الاسم باللغة اليابانية 名 探 偵 コ ナ ン.

نوع السلسلة أدب بوليسي – دراما – غموض – أفلام أكشن وإثارة.

الفئة العمرية 13+.

المؤلف جوشو أوياما.

النشر شوجاكوكان.

التركيبة السكانية شونين.

تاريخ الإصدار 18 يونيو 1994 حتى الآن.

المجلدات 100 مجلد.

المخرج كينجي كوداما – ياسوشيرو ياماموتو – ماساتو ساتو – جين أوشي – نوبوهارو كاماناكا.

المنتج ماساهيتو يوشيوكا – ميكيهيكو سوا.

المؤلف Junichi Ko Toka.

الملحن كاتسو أونو.

الاستوديو طوكيو موفي شينشا.

البث NTV، YTV – Animax GMA – Adelt Swim.

العرض الأصلي 8 يناير 1996 حتى الآن.

مدة العرض 24 دقيقة و 45 ثانية.

عدد المواسم 27.

عدد الحلقات ١٠٤٨.

التوزيع الرسوم المتحركة الدولية.

الحلقات المُدبلجة 443.

قصة مسلسل كونان

تدور قصة مسلسل الأنمي المحقق كونان العظيم حول شخصية شينيتشي كودو الذي يعمل كمحقق وباحث جنائي يساهم في إيجاد المجرمين وحل العديد من القضايا مع الشرطة، وهو المساعد الأول للمفتش ميجور. . إلى صبي يبلغ من العمر 17 عامًا يسمي نفسه كونان إيدوغاوا، طالب في المدرسة الثانوية.

اسماء شخصيات مسلسل المحقق كونان

فيما يلي أسماء شخصيات مسلسل المحقق كونان بالصور

كودو شينيشي

شينيتشي كودو يعمل محققًا شهيرًا في اليابان، ويدرس شينيتشي في المدرسة الثانوية، ويعيش بمفرده منذ أن كان عمره أربعة عشر عامًا بسبب رفضه السفر مع والديه إلى نيويورك، وعائلة شينيتشي هي عائلة غنية جدًا يعمل والده كاتب روايات بوليسية وأمه ممثلة. شهير، شينيتشي يحب المغامرات، ولديه قدرات ماهرة في حل القضايا المعقدة، ويحب شينيتشي اللعب والطيران بالطائرات، وأفضل صديق له هو ران موري.

إيدوجاوا كونان

أُجبر شينيتشي على تناول مخدر السمك الأسود الذي حوله إلى طفل صغير، مما دفعه إلى تسمية نفسه كونان، ولا أحد يعرف عن هذه الحادثة سوى الدكتور أغاسا، ويسكن كونان في منزل المحقق كوغورو موري، والد صديقته ران، بهدف البحث عن عصابة بلاك للكشف عن هوية المجرمين.

ران موري

ران موري هي واحدة من أهم الشخصيات في مسلسل كونان، فهي صديقة شينيتشي المقربة منذ الصغر، وتعتبر نفسها أخته الكبرى، وتحرص دائمًا على الاعتناء به. حساسة وجميلة، لديها شخصية ماهرة وذكية.

كوجورو موري كوجورو

كوغورو موري هو والد ران، موري يبلغ من العمر 40 عامًا تقريبًا، ويعمل محققًا وبسبب كسله المستمر، يُدعى المخبر النائم. قدم موري استقالته بعد إطلاق النار على زوجته إري كيساكي بطريق الخطأ، وكانت حياته مختلفة تمامًا مع وجود كونان.

هيروشي اغاسا

يعمل هيروشي أغاسا كطبيب وكجار لـ Shinichi Kudo وأحد أصدقائه المقربين. يبلغ عمر أغاسا حوالي 53 عامًا، ويعمل إلى جانب كونه طبيبًا كمخترع ومبتكر ومبدع، ويساهم دائمًا في حل الجرائم والقضايا الصعبة، ويشرح لكونان حقائق الجريمة بشكل مستمر.

سونوكو سوزوكي سونوكو سوزوكي

Sonoko هو أفضل صديق لـ Ran Mori وأحد أبرز الشخصيات في سلسلة Conan. تبلغ سونوكو من العمر 17 عامًا تقريبًا، وهي من عائلة سوزوكي الثرية، ودائمًا ما يستخدمها كونان بدلاً من المحقق كوجورو موري في غيابه.

هيجي هاتوري هاتوري هيجي

هيجي هاتوري هو صديق كونان المقرب، ويدرس الجانبان معًا في المدرسة الثانوية، ويعمل هيجي محققًا في المنطقة الغربية بسبب ذكائه، وهو منافس لشينيتشي، بالإضافة إلى معرفة سر شينيتشي، و من بين مهارات هيجي القتال بالسيف.

رابط مشاهدة مسلسل المحقق كونان

مسلسل Detective Conan له موقع الكتروني رسمي لمشاهدة المسلسل بجميع أجزائه، حيث يحتوي المسلسل على العديد من الأجزاء التي تتكون من عشرات الحلقات، ويمكنك مشاهدته مباشرة.

وفي الختام تعرفنا على أسماء شخصيات مسلسل محقق كونان بالصور ، والذي يعد من المسلسلات التي حازت على اعجاب الكثير من الأشخاص ، ومن أسماء الشخصيات كودو شينيشي ، هيجي هاتوري هاتوري هيجي ، و هيروشي اغاسا ، و كوجورو موري كوجورو ، ورابط الموقع الرسمي لمشاهدته.