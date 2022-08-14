أسماء ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، شن حريق كبير جدا في كنيسة أبو سيفين بإمبابة أسفر عليها أضرار كبير في المكان، واصابة عبد كبير من المواطنين، كما يوجد عدد ضخم جدا من الضحايا إثر الحق، حيث أعلنت وزارة الصحة في الجيسة عن وقوع عدد كبير من المصابين والضحايا في صفوف المواطنين داخل كنيسة أبو سيفين بإمبابة، حيث لاق على اهتمام واسع وكبير من قبل الكثير للتعرف على أسماء ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

حريق كنيسة ابو سيفين بالجيزة

تلقت أجهزة الدفاع المدني قبل لحظات خبر حريق كبير نشب في كنيسة أبو سيفين بإمبابة أفر على حريق ضخم جدا في المكان، كما وهرعت فرق النجدة وسيارات الإسعاف والدفاع المدني الى المكان، وحسب شهود العيان، بأن الحريق قد نشب في الطابق الثالث من الكنيسة وامتد حوالي 120 متر، وقد جاء بعد تماس كهربائي بعد تشغيل جهاز توليد الكهرباء، مم أدى إلى محاصرة كل من في الكنيسة، وتسبب بوفاة عدد لا بأس بع من المتواجدين، مما تساءل الكثير عن أسماء ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين قبل قليل.

اسماء ضحايا حريق كنيسة ابو سيفين بالجيزة

لم يتم الإعلان حتى هذه اللحظة عن أسماء ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين ، والذي عددهم حوالي واحد واربعين مواطن وحتى هذه اللحظة لم يتم صدور بيان رسمي خاص يفيد بعدد ضحايا حريق كنيسة ابو سيفين، ولكن تم توفير ما يقارب 30 سيارة إسعاف لنقل الجرحى والمصابين والضحايا الى المشفى، وتم توفير كافة الإمكانيات الطبية، لإنقاذ حياة المصابين.

عدد ضحايا حريق كنيسة ابو سيفين

وحسب ما صرحت وزارة الصحة قبل قليل عن عدد ضحايا حريق كنيسة ابو سيفين والذي يبلغ عددهم واحد واربعين قتيلا، وأكثر من ثلاثين اصابة بجروح متوسطة وخطيرة، فيما يرشح العدد الى ازدياد، وحتى هذه اللحظة تتواجد أطقم الدفاع المدني واطقم الاسعاف في نقل المصابين الى المستشفى المتواجد في الجيزة.

تناقلت وسائل الإعلام المصرية خبر حريق نشب في كنيسة أبو سيفين بإمبابة يوم الأحد الرابع عشر من شهر أغسطس أدى الى اصابة عدد كبير من المتواجدين و حوالي 41 ضحايا، وتم نقلهم جميعا الى مستشفى الجيزة.