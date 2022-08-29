أسماء عشائر بني لام، تعتبر هذه القبائل واحدة من ابرز عشائر طي، حيث إنها منذ قديم الأوقات تمكنت من الاستقلال باسمها، كما أنه تم ذكرها في مجموعة كبيرة من المؤلفات، كما توجد بعض الكتب التي تقول إنها أصولها ترجع إلى القحطانية، ولقد استوطنت هذه العشائر شمر في جبلي أجا وسلمى وظلت هناك لفترة طويلة.

أسماء عشيرة بني لام

يذكر اسم قبيلة لام بين القبائل التي عاشت شمال شبه الجزيرة العربية في الماضي. كانوا يعيشون في جبل تاي قبل أن ينتقل بعض أفرادهم إلى العراق. وهي إحدى القبائل القليلة التي تمكنت من الاستيلاء على السلطة في منطقة نجد منذ 400 عام، وتشعبت منها مجموعة كبيرة من العشائر والعائلات. وكان لها دور كبير في نهضة المملكة العربية السعودية ونهضتها، بما في ذلك أبناء الفضل، وأبناء الظفير، وأبناء المغيرة، وأبناء كثير. وتندرج تحتها العديد من العشائر التي ذكرها المؤرخ المعروف القلقشندي. وفيما يلي أسماء عشائر بني لام

هرب أبناء عشيرة بني عدي من ابن السلسلة.

عشيرة بني ناصر بنو حافظ بن براك من قبيلة لام.

عشيرة بنو أسماء من بني كندة ومسرق من بني الحارثة بن لام.

عشيرة بني سلسلة هم من بني غانم، وابن معن، وابن عتود، وابن الحارثة، وابن لام، وبنو دغش، ويطلق عليهم قبلة الدغشاوي، من بني دغش، وابن عمرو بن سليلة.

تنقسم عشيرة المفارحة إلى بني يمار، وبني سالم، وبني محمود، وبني سليم، وشيخهم الأكبر سلامة بن فواز.

عشيرة بني ود وتشمل بني ود، وابن معن، وابن عتود، وابن الحارثة، وابن لام، وبني غراب.

عشيرة بني صقر نذكر بني دغمان وبني طليحة وبني شهيان.

عشيرة بنو قبين وتشمل بنو زيان، وبنو سهيل، وبنو حماد، وبنو زيان، وبنو مسعود، وبنو واصل، وبني واجد، وبنو ماجد.

عشيرة القناوي نذكر منهم بني حسن وبني إياد وبني فواز.

من هي قبيلة الطائي

قبيلة تاي هي القبيلة الأم لقبيلة بني لام، وانتشرت عائلاتها في صحراء الشام والعراق قبل الفتح الإسلامي. العربية وفي سوريا على وجه التحديد في محافظة نينوى.

أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى جبل تاي الذي عاش فيه أفراد هذه القبيلة الأوائل، ومن أشهرهم في الماضي الشاعر المعروف بكرمه الشديد حاتم الطائي. قبيلة لام في الشمال الغربي القديم للمملكة ونجد، وقد اشتهروا بكرمهم الكبير وشجاعتهم وشجاعتهم وغيرها من الصفات الحميدة الخاصة بالقبائل الأصيلة التي سكنت بلاد شبه الجزيرة العربية على مر العصور.

ماذا ستعيد بني لام لأي طائفة

تعددت الأقوال حول الانتماء المذهبي أو المذهبي لقبيلة لام، ومنها أنها تتبع المذهب السني وتعمل معها في كل ما يتعلق بأفرادها وتتخذ الشريعة الإسلامية قانونا لها منذ دخول الإسلام. إلى دول شبه الجزيرة العربية بعد أن استقر أعضاؤها في يثرب بالمدينة المنورة. البعض الآخر لمنطقة الحجاز وبلد سوريا.

شيوخ بني لام

لا يمكن إغفال شيوخ قبيلة بني لام لدورهم الكبير في إثراء الجانب الديني والاجتماعي للمملكة العربية السعودية.

جالي بن جريد من أكبر شيوخ قبيلة بني كثير.

هادي بن مزود وهو من شيوخ بني كثير.

ثوب بن صلال يعود أصله إلى قبيلة الفضول، واستقر في المملكة خلال القرن التاسع عشر الميلادي.

– وديد بن عروج من أهم شيوخ قبيلة بني لام، وهناك اختلاف في أصوله. وأعاده البعض إلى عشيرة الكثيري، وأعاده البعض إلى عشيرة الفديلي، وأقام في العامرية.

عجيل بن حنيتم من كبار مشايخ عشيرة المغيرة، تولى حكم عالية نجد، وكُتب اسمه بأحرف من نور في بعض المعارك دفاعاً عن الوطن.

منوخ بن قيحسان من عشيرة العصر من آل الظفيري.

تعتبر هذه القبيلة من ضمن ابرز الاعمدة الأساسية لقبائل بني لام بجميع اقسامها، وأن كل من ولده الشيخ مازبان بن مذكور من أولاد وأحفاد استطاعوا من أن يصبحوا رؤساء وشيوخ بني لام، كما أن هذه العشيرة استطاعت من حكم القبيلة بالخصال الحميدة .