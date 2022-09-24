أسماء وجنسيات مذيعي بي إن سبورت، تعد قناة بي غن سبورت من أبرز القنوات السعودية التي تقوم ببث العديد من المباريات الحصرية بجودة عالية، حيث تضم القناة عدد كبير من المذيعين من جنسيات مختلفة، والذي كان لهم الدور الكبير في نجاح القناة، كما وأن قناو بي إن سبورت تضم العديد من المحللين الكبار في مجال عالم الرياضة، حيث اهتم الكثير من عشاق بي إن سبورت التعرف على أسماء وجنسيات مذيعي بي إن سبورت

أسماء جنسيات مذيعي بي إن سبورت

تعددت اسماء وجنسيات مذيعي بي أن سبوت ومن أبرز أسماء مذيعينها:

المعلق الرياضي يوسف سيف قطري. المعلق عصام الشوالي، تونسي. المعلق الرياضي حفيظ الدراجي جزائري. المعلق الرياضي لخضر بريش مواطن جزائري. المعلق الرياضي حسن العيدروس من أصول يمنية. المذيع أيمن جادة قطري من أصل سوري. المذيع والمعلق الرياضي هشام الخالصي – تونسي. المذيعة أريج سليم لبنانية الجنسية. مذيعة، آسيا عبد الله، لبنانية الجنسية. المذيعة إسراء الزغبي أردنية الجنسية. المذيع جهاد يوسف فلسطيني الجنسية. المقدم أيمن عبد الواحد – مصري. المقدم هو مهند الجالي ليبي الجنسية. المقدم إسماعيل ولد أحمد موريتاني. المقدم هو حمد جاسم قطري الجنسية. مقدم البرنامج محمد سعدون الكواري قطري. المقدم عبدالله العلي قطري. المقدم هو جورج أبو فيصل، لبناني الجنسية. المقدم بديع بن جمعة تونسي. مقدم البرنامج أحمد فؤاد، مصري. مقدم البرامج حاتم الطرابلسي تونسي الجنسية. المقدم أبو تريكة مصري. مقدم البرنامج محمد بركات مصري. المقدم علي سعيد الكعبي سيدة الجنسية. محلل ومقدم برامج كويتي طارق الجلاهمة.

متى تأسست قناة الجزيرة الرياضية

أعلنت قناة الجزيرة الرياضية، في 24 نوفمبر 2009، في مؤتمر عقدته القناة في عاصمة دولة قطر، إثر شائعات انتشرت على الموقع الرياضي، مفادها أن الجزيرة الرياضية اشترت قنوات Art Sport.

وأوضحت القناة من خلال هذا المؤتمر أن المفاوضات أسفرت عن نقل جميع الحقوق المتعلقة بكأس العالم والبرازيل وجنوب إفريقيا إلى الجزيرة الرياضية، بالإضافة إلى بطولات أخرى مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا. الدوري الاسباني.

القنوات الرياضية الفنية

بعد معرفة جنسيات مذيعي beIN Sports نعرف أيضا متى تم تأسيسها، حيث تم تأسيسها في 1 أغسطس 2003 م، حيث أصدر مجلس إدارة قناة الجزيرة الفضائية قرارا يقضي ببدء بث القناة. قناة الجزيرة الرياضية التجريبية في 30 أغسطس 2003 م، وبدأ موعد بثها في الأول من نوفمبر من نفس العام.

توحيد الاسم beIN Sport Arabia

بعد معرفة جنسيات مذيعي beIN Sports، يجب أن نعرف متى تم توحيد الاسم وجعله beIN Sport Arabia. في عام 2014، تم تحويل قناة الجزيرة الرياضية إلى beIN Sport، وتم توزيع القنوات حسب التوزيع الجغرافي.

تضم هذه القناة أفضل وأشهر المذيعين والمعلقين في الوطن العربي، بالإضافة إلى استضافة العديد من المحللين الرياضيين المشهورين، ومن مذيعي beIN Sports التاليين

أشهر البرامج المعروضة على قنوات beIN Sports

بعد معرفة جنسيات مذيعي beIN Sports، نرى أن هناك العديد من البرامج الرياضية التي تعرض على هذه القناة، ومن بينها ما يلي

عرض الدوري الاميركي للمحترفين، من تقديم آسيا. برنامج الجولة الأوروبية الذي تقدمه المذيعة آسيا ومحمد كيدان مع مهند. برنامج اليوم الرياضي. برنامج الرحلة العربية الذي تقدمه المذيعة أنيا أفندي. برنامج نقاط المباراة، تقدمه المذيعة أريج. برنامج مساحة حرة. برنامج الدوريات. برنامج جمهور نت. برنامج التنس مجلة ايس. استوديو الكرة. برنامج الاستاد الأوروبي. برنامج عالم السرعة. برنامج Allo Europe. برنامج Allo beIN. برنامج اخبار كرة القدم الانجليزية. برنامج اخبار كرة القدم الاسبانية. برنامج بروح رياضية. برنامج اخبار الصباح. برنامج المشروع المعلق. برنامج اخبار كرة القدم الايطالية. برنامج كن معنا.

تعد قناة بي أن سبورت من أكبر القنوات الرياضية في الوطن العربي والتي تم تأسيسها عام 2009 في عاصمة قطر حيث تضم هذه القناة عدد لا بأس منه من المذيعين من جنسيات مختلفة وقد تعرفنا على أسماء و جنسيات مذيعي بي إن سبورت