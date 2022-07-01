أسماء وعدد زوجات عمرو دياب عمرو دياب من أشهر الفنانين فِيْ الوطن العربي وغنى ولحن العديد من الأغاني التي ترجمت إلى العديد من لغات العالم وسوف نتعلم من خلالها عمرو دياب. دياب هِيْ ، أسماء وعدد زوجات عمرو دياب ، وسنرفق سيرته الذاتية ونتذكر عدد أطفال عمرو دياب.

من هُو عمرو دياب

هُو عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب من مواليد 11 أكتوبر 1961 م ويبلغ من العمر 61 عامًا. ترجمت أغانيه إلى العديد من اللغات مثل الروسية والإنجليزية والبلغارية والهندية والتركية والفرنسية واليونانية، وتميزت أغاني عمرو دياب بالابتكار وإدخال آلات جديدة فِيْ الموسيقى.

سيرة عمرو دياب

تتضمن سيرة الفنان عمرو دياب المعلومات التالية

الاسم الكامل عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب.

الاسم المستعار عمرو دياب.

العنوان الفني الهضبة.

تاريخ الميلاد 11 أكتوبر 1961 م

مكان الميلاد بورسعيد، جمهُورية مصر العربية.

العمر 61 سنة.

الاقامة القاهرة بجمهُورية مصر العربية.

الجنسية المصرية.

الديانة مسلم.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال اربعة اطفال.

المؤهلات خريج المعهد العالي للموسيقى.

اللغة الأم العربية.

المهنة مغني وملحن وممثل.

سنوات العمل منذ 1983 م. حتى اليوم.

عدد زوجات عمرو دياب على

تزوج الفنان عمرو دياب ثلاث مرات فِيْ حياته كلها وأنجب منه ابنة من زوجته الأولى ومن زوجته الثانية ابنتان وولد ولم ينجب من زوجته الثالثة وزوجاته الثلاث على النحو التالي

الزوجة الأولى شيرين رضا

ممثلة مصرية، من مواليد 12 يوليو 1968، تبلغ من العمر 54 عامًا، والدها محمود رضا، فنان شهِيْر ومصمم عروض. تزوجت شيرين رضا من الفنان عمرو دياب عام 1989 وطلقا عام 1992. وأنجبت منه ابنة ميجالو فوس.

الزوجة الثانية زينة عاشور

زينة عاشور هِيْ سيدة أعمال سعودية، ابنة رجل الأعمال السعودي محمد عاشور. بدأت أولى تجاربها فِيْ عالم الفن من خلال مشروع (مرة، مكاني) وتزوجت عمرو دياب عام 1994 م، وطلقا فِيْ عام 2022. أنجبت توأمان كنزي وجنى وعبدالله.

الزوجة الثالثة دينا الشربيني

مذيعة وممثلة مصرية. ولد فِيْ القاهرة بمصر فِيْ 17 مارس 1985. يبلغ من العمر 37 عامًا. بدأت عملها الفني من عام 2011 حتى الآن. تزوجها المطرب عمرو دياب عام 2022 وزوجتها ما زالت موجودة ولم تنجبها بعد.

كَمْ عدد اطفال عمرو دياب

عدد اولاد عمرو دياب اربعة. لديه ثلاث بنات، وابن واحد، أكبرهم ابنته نور، وأنجب منها من زوجته الأولى شيرين رضا، وزوجته الثانية زينة عاشور، وابنه عبد الله. والتوأم كنزي وجانا، واهتم جمهُور محبي الفنان عمرو دياب بمعرفة تفاصيل حياته الشخصية سواء كانت تخص زوجاته أو أطفاله.

سبب طلاق عمرو دياب وشيرين رضا …

أكد الفنان عمرو دياب أنه لا داعي لطلاقه من شيرين رضا لكن الطلاق جاء بينهما كحَلْ أمثل لقوة المنزل ورغم ولادة ابنته الكبرى نور من زوجته شيرين رضا تزوجت ثانية. وقتها وأنجب منها ثلاثة أطفال من زوجته الثانية.

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي نعرف فِيْه من هُو عمرو دياب وأسماء وعدد زوجات عمرو دياب فِيْ وأرفقنا سيرته الذاتية وذكرنا عدد أطفال عمرو دياب.