أسماك القرش الأشهر في بحار المملكة

تهم أسماك القرش الكثير من الناس ؛ رغم أنه يرعب معظمهم، خاصة في ظل أنباء هجومه على بعض الشواطئ السياحية حول العالم. كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن أشهر أنواع أسماك القرش في بحار المملكة.

وأشار إلى أن هناك 5 أنواع من أسماك القرش الأكثر ظهوراً في المملكة ؛ هم القرش الأبيض العظيم، القرش الثور، القرش النمر، قرش رأس المطرقة وقرش الشعاب المرجانية الرمادي.

و قبل؛ امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو عن القبض على سمكة قرش في كورنيش الدمام، مما أثار استغراب المغردين من قدرة الشاب على الإمساك به باستخدام العصا.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يسحب سمكة قرش بيضاء كبيرة الحجم متوسطة الحجم على الشاطئ بعد اصطيادها بحبل.

فقال الشاب “إن شاء الله .. باركهم الله .. هذا القرش على كورنيش الدمام”، مشيرًا إلى حجم السمكة الهائل، وهو يلتقطها ويقول “انظروا كم هي كبيرة”.

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– مقاطع الفيديو (@ Yoyahegazy1) 5 مايو 2022