أسماك اليمن.. قِصَّة “حزينة” بطلها جشع التجار

إن شواطئ اليمن وبحاره غنية بالأسماك والمخلوقات البحرية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني بنسبة كبيرة من الناتج العام للبلاد.

يطل اليمن على شريط ساحلي يمتد لنحو 2000 كَمْ غربا وجنوبا، غني بأنواع كثيرة من الأسماك، ويمثل مخزونا غذاءيا هائلا.

إلا أن المخزونات السمكية فِيْ خليج عدن وبحر العرب (جنوبًا) هِيْ الأكبر والأكثر وفرة، حتى من حيث الإنتاج، مقارنة بالبحر الأحمر غربًا، وفقًا لتقارير اقتصادية رسمية.

لكن هناك ما يمنع المواطن اليمني – فِيْ مدينة عدن على وجه الخصوص – من الاستفادة من هذه الثروة السمكية الطبيعية المتوافرة بكثرة فِيْ بحارهم والتي تخرج عَنّْ متناولهم بمجرد خروجهم من البحر.

التصدير للخارج

تعتبر الأسماك وجبة رئيسية يومية على موائد أهالي عدن، لكن هذه الوجبة غابت مؤخرًا عَنّْ منازل غالبية سكان المدينة محدودي الدخل بسبب ارتفاع الأسعار.

أصبحت الأسماك بعيدة عَنّْ متناول الناس، بعد أن منع تصدير الأسماك من الخارج توفِيْرها بأسعار معقولة، وحتى ما هُو متاح فِيْ الأسواق المحلية لا يمكن الحصول عليه من قبل محدودي الدخل ؛ نتيجة ارتفاع الأسعار.

على الرغم من وفرة إنتاج الأسماك يوميًا، إلا أن القليل منها فقط يُعرض فِيْ الأسواق المحلية أو مراكز تفريغ الأسماك فِيْ مناطق مختلفة من عدن.

هذا الواقع المرير حرم سكان مدينة عدن من خيرات بحارها، ودفع المسؤولين فِيْ وزارة الثروة السمكية والسلطات المحلية فِيْ محافظة عدن للتحرك لوضع حد لارتفاع تكلفة الأسماك، والعمل على توفِيْرها. للمواطنين بأسعار مناسبة.

شهد قطاع الأسماك فِيْ اليمن انتعاشا خلال السنوات الماضية من خلال زيادة كَمْية الإنتاج وعائدات بيع الأسماك فِيْ الداخل والخارج.

وقدرت الإحصائيات الرسمية لوزارة الثروة السمكية مبيعات الأسماك خلال العام الماضي بنحو مليار دولار، تم تصدير (372) مليون دولار منها للخارج.

بلغ الإنتاج المحلي (237) ألف طن، بقيمة تقدر بـ (593) مليار ريال، فِيْما بلغت الصادرات السمكية (147) ألف طن، بقيمة (372) مليون دولار، بحسب تصريحات الوكيل. وزارة الثروة السمكية غازي الأحمر الشهر الماضي.

تحديد الأسعار

وجاء المداخلة من وزير الزراعة والثروة السمكية اليمني سالم السقطري، ومحافظ عدن أحمد لملس الذي وجه فِيْ بيان رسمي بالالتزام بسعر محدد لجميع أنواع الأسماك المستهلكة فِيْ محافظة عدن. عدن.

وأشار البيان، الذي اطلعت عليه “العرب اليوم الأخبار”، إلَّى أن ارتفاع أسعار الأسماك ألحق ضرراً بمحدودي الدخل. الأمر الذي استدعى التدخل وتطوير العلاجات لهذه المشكلة.

ووجه بيان وزير الثروة السمكية ومحافظ عدن الهِيْئة العامة للثروة السمكية بالعمل على رفع نشرة يومية بسعر محدد للأسماك، كَمْا وجه السلطة المحلية فِيْ المديريات بمتابعة تنفِيْذ هذا السعر. فِيْ الحقل.

أكد مدير عام الإعلام بوزارة الثروة السمكية، جلال الصمادي، لـ “العرب اليوم الأخبار” أنه تم اعتماد سعر يومي للأسماك فِيْ مراكز تفريغ الأسماك أو فِيْ أسواق التجزئة.

وقال الصمدي إن هناك إنزالا ميدانيا من الهِيْئة العامة للثروة السمكية ومن مدراء المديريات إلَّى الأماكن المستهدفة فِيْ مراكز الإنزال والأسواق العامة، مبينا أن هناك التزاماً بالتسعير المعتمد من قبل الجهات المعَنّْية. سلطات.

وستعمل هذه الإجراءات على توحيد أسعار الأسماك وتقليل التلاعب بها، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على المواطنين ذوي الدخل المحدود فِيْ عدن، الذين يتوقون إلَّى إعادة خيرات البحر إلَّى موائدهم اليومية.

فِيْ يونيو الماضي، أعلن البنك الدولي عَنّْ منحة بقيمة 45 مليون دولار لليمن لدعم الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك فِيْ البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح البنك الدولي أن المنحة تهدف إلَّى تعزيز الفرص الاقتصادية فِيْ اليمن، وتحسين الأمن الغذائي، والمساعدة فِيْ إدارة إنتاج الثروة السمكية بشكل أكثر كفاءة، فضلاً عَنّْ تعزيز آليات الإدارة التعاونية الإقليمية لمصايد الأسماك فِيْ منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.