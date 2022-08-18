أسما شريف منير أتمنى الزواج مرة ثالثة.. ولا خلافات مع والدي

قضية جدل أثارتها الإعلامية والمدونة المصرية أسماء شريف منير، بعد تصريحها الأخير عَنّْ رغبتها فِيْ الزواج للمرة الثالثة، حيث تم وضع زواجها الأخير من الفنان الشاب محمود حجازي، والذي استمر لفترة وجيزة، فِيْ دائرة الهجوم بعد أن انتشرت أنباء عَنّْ خلافه مع والده النجم شريف منير.

وكشفت “العرب اليوم”، فِيْ مقابلتها الصحفِيْة مع أسماء التي اختفت خلال الفترة الماضية، أسباب هذا الاختفاء والرد على الاعتداء الذي طالها مؤخرًا، وكشفت أيضًا عَنّْ مشاريعها الجديدة وما إذا كانت ستتعاون مع والدها مرة أخرى. أم لا.

فِيْ البداية ما سبب الاختفاء خلال الفترة الماضية باستثناء مواقع التواصل الاجتماعي

أنا حقًا أحب أن أكون شخصًا مرتبكًا لأنني مشغول حاليًا بالعديد من الأشياء التي أخذتني وشغلتني.

وما هذه الاشياء

أنا أستعد للفترة الحالية لدخول عالم التمثيل، وبناءً عليه شاركت فِيْ سلسلة ورش عمل للتمثيل لإعداد نفسي، لكني لم أشارك فِيْ أي عمل بعد، بانتظار الانتهاء من تلك الورش، بالإضافة إلَّى التحضير الكتاب الذي شغلني كثيرًا فِيْ الكتابة.

لكن لماذا كرست نفسك للتمثيل ألا تخافِيْن من أن يطلق عليك لقب “الأبناء العاملين”، خاصة وأنك ابنة نجم كبير مثل النجم شريف منير

لن أغضب إذا قيل عَنّْي، عَنّْد دخول هذا المجال، أنني ابن عامل، وأنا موافق وسأكون سعيدًا جدًا إذا قيل عَنّْي، أتمنى صحة والدي، الفنان شريف منير، وأنه مستمر فِيْ دعمي باستمرار، فما الخطأ فِيْ ذلك إذا اكتشفت أنني أمتلك الموهبة

يساعد الطبيب والمهندس أطفالهم إذا أتيحت لهم الفرصة لمساعدتهم، وإذا طلبت ابنتي لارا المساعدة فِيْ أي مجال متعلق به، فسوف أساعدها على الفور ولن أحرمها من المساعدة.

هل سيساعدك الفنان شريف منير

لا يحب بابا الوساطة فِيْ أي شيء، ودائمًا ما يتركني وحدي حتى فِيْ الحصول على التراخيص وأي شيء، لأنها طريقة حياته وقد جعلني معتادًا على ذلك.

فِيْ الآونة الأخيرة، كانت هناك بعض التقارير عَنّْ خلافات بينكَمْ يا رفاق بعد أن ألغيت متابعتهم على Instagram، فما حَقيْقَة الأمر

تضحك كثيرا وتقول .. من الطبيعي أن هناك اختلافات بين الآباء والأبناء، ثم خرجت ونشرت صورة لتوضيح حَقيْقَة الأمر، لكن فِيْ الواقع لا يوجد شيء.

وماذا عَنّْ الزواج، هل هناك نية قريبة بعد تصريحك الأخير بالرغبة فِيْه

ادعوا للزواج لن اتخلى طيلة حياتي عَنّْ فكرة الحب والزواج لانها من حقي وهِيْ صائبة ويسمح بها ربنا ويفترض ان يحدث.

هل تريد حقًا إنجاب طفل آخر

أدعو الله أن يكرمني بابن آخر، فأنا ما زلت صغيراً، وأتمنى أن يكرمني الله بذلك، ولكن مع ابني لينضم إلَّى ابنتي وليس أكثر.

هل هناك نية للعودة إلَّى البرامج التلفزيونية مرة أخرى

أحب التلفزيون كثيرًا، ومؤخراً، كَمْا قلت، سافرت إلَّى عدة دول لإعداد برنامج جديد.

هل من الممكن أن يقوم برنامج جديد بلم شملك مع والدك كَمْا حدث من قبل

لا أعتقد ذلك، ليس لأي سبب محدد، ولكن لأنه مشغول بالعديد من الأشياء الأخرى.