أسنان بيضاء بمكون واحد فقط.. طريقة تحضير خلطة تبييض الأسنان فِيْ المنزل بسهُولة والاستمتاع بضحكة هُوليوود

تعد مشكلة اصفرار الأسنان من أبرز المشكلات التي يعاني منها مجموعة كبيرة جدًا من الأفراد من جميع الأعمار صغارًا وكبارًا، حيث إنها تسبب إحراجًا كبيرًا ورائحة كريهة فِيْ الفم، ولهذا السبب هم مجموعات كثيرة هم تبحث عن تبييض أسنان رخيص بمكونات طبيعية، وتجدر الإشارة إلى أن سبب ذلك هُو شرب المشروبات الساخنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكافِيْين، مثل القهُوة والشاي، وتناول الأطعمة والحَلْويات على وجه الخصوص، ولهذا نقدم لكَمْ خيار اقتصادي. وصفة لتبييض الاسنان بسهُولة فِيْ المنزل.

تبييض الأسنان

هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان وتراكَمْ الترسبات الكلسية، ويكون اللون الأصفر فِيْ الأسنان واللثة، وأهمها عدم الاستمرار فِيْ تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الوجبات مما يؤدي إلى تراكَمْها. من الجير على الاسنان مما يسبب اضرار جسيمة ورائحة كريهة جدا لذلك نقدم لكَمْ وصفة طبيعية وخلطة مميزة لتبييض اسنانكَمْ فِيْ دقائق قليلة بالمنزل دون انفاق آلاف الدولارات فِيْ تبييض الاسنان عملية فِيْ العيادات الطبية، من الليزر، وما إلى ذلك، وهِيْ واحدة من الوصفات المجربة والفعالة والأكثر ضمانًا للحصول على أسنان ناصعة البياض تمامًا.

مزيج تبييض الأسنان

ازدادت عمليات البحث عن خليط تبييض الأسنان، لتحقيق أسنان ناصعة البياض، بشكل كبير، وتتمثل فِيْ الآتي

مكونات

ملعقتان صغيرتان من النسكافِيْه أو القهُوة سريعة التحضير.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

خطوات التحضير

فِيْ وعاء صغير، أضيفِيْ القهُوة مع معجون الأسنان وقلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات. ثم نضيف زيت الزيتون ونقلب مرة أخرى حتى تمتزج مع المكونات السابقة. أخيرًا نضيف العسل الأبيض ونقلب مرة أخرى حتى تمتزج المكونات. يوضع الخليط فِيْ وعاء معقم محكَمْ الغلق ويحفظ فِيْ الثلاجة لحين الاستخدام.

كيفِيْة تطبيق الخليط على تبييض الأسنان

هذه الوصفة سهلة للغاية وبسيطة فِيْ التطبيق، حيث يتم غسل الأسنان جيداً بالماء لإزالة البقايا العالقة بين الأسنان دون الحاجة إلى غسل الأسنان بالمعجون مسبقًا، حيث أن هذا الخليط فعال للغاية، حيث يتم وضع كَمْية قليلة منه على الأسنان. وبدء فرشاة الأسنان فِيْ تدليكها جيدًا داخل وخارج جميع أجزائها ثم غسلها جيدًا بالماء.

إذا تم استخدام خليط تبييض الأسنان السابق فهُو فعال للغاية ويعطي نتائج فورية تظهر بمجرد استخدامه من المرة الأولى، لذلك يوصى باستخدامه بشكل متكرر، حيث أن القهُوة المستخدمة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة. الأسنان من الالتهابات الفطرية والبكتيرية ويساعد على حماية الأسنان من التسوس إلى حد كبير وصفة مجربة.