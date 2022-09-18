أسهل طريقة عمل كيكة الباونتي بجوز الهند والشوكولاتة ، هنالك في حياتنا وجود العديد من الكيكات التي يبحث عن طريقة عملها من قبل العديد من النساء والفتيات لعائلاتهم ، ومن تلك الكيكات هي كيكة باونتي والتي تأتي من الكيكات المعروفة بشهرتها في تقديمها للضيوف فِيْ المناسبات والاحتفالات الخاصة، وتتكون من طبقة من كعكة الشوكولاتة وطبقة من الكريمة مع جوز الهند ثم طبقة من الشوكولاتة الداكنة، وتحتوي هذه الكعكة على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، تابعوا معنا .
طريقة عمل كيكة الباونتي بجوز الهند والشوكولاتة
المكونات
- كوبان ونصف دقيق.
- 3 بيضات.
- كوب سكر
- كوب حَلْيب
- ثلاثة أرباع كوب زيت.
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.
مكونات طبقة الكريم
- كوب قشطة شانتيلي.
- كوب ونصف حَلْيب.
- نصف كوب جوز هند.
مقادير صلصة الشوكولاتة
- 3 ملاعق كبيرة دقيق.
- 2 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.
- نصف كوب سكر.
- كوب حَلْيب
- نصف كوب ماء.
طريقة التحضير
- نحضر طبقة الكيك أولاً بضرب البيض والسكر والفانيليا بالخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة حتى يتحول اللون إلى فاتح.
- بعد ذلك نضيف الحَلْيب والزيت دون توقف عن الخفق، ثم نضيف الدقيق المنخل مع الكاكاو والخميرة الكيميائية وقليل من الملح.
- نسكب المكونات فِيْ اتجاه واحد، ثم نحضر صينية مدهُونة بالزيت ومبطنة بورق زبدة، نسكب الكيك بداخلها ونضعها فِيْ الفرن.
- نقوم الآن بإعداد طبقة الكريمة عن طريق وضع مسحوق الكريمة شانتيلي مع الحَلْيب المثلج فِيْ وعاء عميق ونخفق حتى نحصل على قوام كثيف.
- بعد ذلك نضيف جوز الهند ونقلب لمدة دقيقة عندما تصبح الكيكة جاهزة ونتركها تبرد ثم نضع طبقة كريمة جوز الهند فوقها ونضعها فِيْ الثلاجة.
- نحضر طبقة الشوكولاتة ونضع الطحين مع الكاكاو والسكر وكذلك الحَلْيب والماء فِيْ قدر ونقلب حتى تمتزج المكونات.
- سخني المزيج على نار متوسطة مع التحريك بمضرب سلك حتى لا تتكون كتل، وعندما يغلي ويثخن القوام.
- تُرفع عن النار وتُترك إلى درجة حرارة الطهِيْ حتى تبرد تمامًا، ثم تُسكب طبقة الشوكولاتة فوق كعكة الإسفنج والكريمة ويُستوى جيدًا.
- يمكنك أيضًا تزيين الوجه ببعض الشوكولاتة البيضاء أو جوز الهند المذاب ثم وضع الكيكة فِيْ الثلاجة لمدة ساعتين.
- عند التقديم، قطعيها إلى مثلثات أو حسب الرغبة، واسكبي بالملعقة فِيْ أطباق مع كوب البيبسي، الهنا، والشفا.
تعتبر الكيكات والحلويات في حياتنا من الاطعمة التي يحبها الكثير من الأشخاص وخاصاً عند تجمع الاهل والصحاب أو في الاحتفالات الخاصة كأعياد الميلاد ، و تعتبر من أبرز الكيكات المشهورة بشكل واسع كيكة الباونتي بجوز الهند والشوكولاتة ، وأوضحنا طريقة عمل الخاصة بكيكة الباونتي بجوز الهند والشوكولاتة .