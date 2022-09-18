أسهل طريقة عمل كيكة الباونتي بجوز الهند والشوكولاتة ، هنالك في حياتنا وجود العديد من الكيكات التي يبحث عن طريقة عملها من قبل العديد من النساء والفتيات لعائلاتهم ، ومن تلك الكيكات هي كيكة باونتي والتي تأتي من الكيكات المعروفة بشهرتها في تقديمها للضيوف فِيْ المناسبات والاحتفالات الخاصة، وتتكون من طبقة من كعكة الشوكولاتة وطبقة من الكريمة مع جوز الهند ثم طبقة من الشوكولاتة الداكنة، وتحتوي هذه الكعكة على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، تابعوا معنا .