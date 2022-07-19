أسهل طريقة عمل كيكة الشاي فِيْ البيت هشة وخفِيْفة وناجحة من أول مرة

طريقة صنع كعكة الشاي، تعتبر الكيك من أسهل وألذ أنواع الحَلْويات التي يمكن تحضيرها بسهُولة فِيْ المنزل ويحبها الكبار والصغار على اختلاف أنواعها معًا، وتفضل العديد من العائلات تناول الكيك على الإفطار كبديل ابتعد عن الروتين اليومي ووجبات الإفطار المتكررة، فما الذي يمكن أن يكون أفضل من تناول قطعة من كعكة الزبادي مع فنجان من القهُوة أو الشاي فِيْ الصباح والاستمتاع بها فِيْ الهُواء الطلق لتوفِيْر الطاقة للجسم طوال اليوم وتحسين الحالة المزاجية، هذا لماذا نقدم لكَمْ اليوم طريقة عمل كعكة شاي رائعة بكل أسرارها، والتي تجمع بين قوام مقرمش وطعم مقرمش فِيْ نفس الوقت، مع مكونات بسيطة متوفرة فِيْ مطبخك وفِيْ لحظة. خطوات لا تأخذ منك الكثير من الوقت.

كيفِيْة صنع كعكة الشاي

كوبان ونصف من الطحين الأبيض.

كوب ونصف سكر.

كوب زبدة طرية.

4 بيضات.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب حَلْيب

ملعقة كبيرة خل.

خطوات عمل الكيك

أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من الخل إلى الحَلْيب وقلبي جيدًا واتركيه جانباً لمدة 10 دقائق قبل الاستخدام.

اخلطي أولاً المكونات الجافة فِيْ وعاء وهِيْ الدقيق والخميرة والملح، وقلبي حتى تصبح ناعمة، ثم اتركيها جانبًا.

نحضر وعاء عميق آخر، نضيف الزبدة والسكر ونخفق بالخلاط الكهربائي لعدة دقائق حتى يتحول لون المزيج إلى لون فاتح ويكتسب قوام كريمي.

أضيفِيْ البيض تدريجيًا أثناء الخفق، ثم الفانيليا واستمري فِيْ الخفق حتى تحصلي على كتلة متجانسة وهشة.

أضيفِيْ المكونات الجافة تدريجيًا بالتناوب مع كوب الحَلْيب، واستمري فِيْ الخفق بالخلاط الكهربائي حتى تمتزج جميع المكونات.

تحضير صينية خبز مدهُونة بالزبدة ويفضل وضع ورق زبدة فِيْ قاعها وجوانبها.

سخني الفرن على 180 درجة ثم ادخلي الصينية واتركيها ما بين ساعة وساعة وربع حسب حجم الكيكة وحجم الصينية.

يمكن تشغيل رف الفرن أخيرًا للحصول على لون ذهبي أكثر هشاشة.

الكيكة مزينة بمسحوق السكر المرشوشة فِيْ الأعلى، ثم تقطع وتقدم على أطباق فِيْ رحَلْتك، مع كوب من الشاي أو شاي الحَلْيب.

أسرار نجاح كعكة الشاي