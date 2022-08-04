أسهل طريقة لتحضير بيتزا الطاسه السريعة بدون فرن فِيْ 10 دقائق بدون عجن أو تخمير

وعاء بيتزا سريع بدون فرن، أصبحت البيتزا من الأطباق الشعبية التي أصبحت من أسرع الأطعمة التي نفضل تحضيرها وتقديمها على العشاء والغداء، وذلك لأنها من الوجبات الخفِيْفة جدًا على المعدة وسرعة الهضم، حيث أن البيتزا من الأطباق الأوروبية وأصلها فِيْ إيطاليا، والطريقة الأصلية لتحضيرها، لا بد من العديد من الخطوات فِيْ تحضير الخبز والعجن والفردي، وكل هذه الخطوات تتطلب الكثير من الجهد والكثير من الوقت فِيْ التحضير، ولهذا السبب تبحث الأمهات عن طريقة سهلة وسريعة واقتصادية لتحضير البيتزا، ووجدنا لك أن وعاء البيتزا السريع من أسهل طرق تحضيرها فِيْ الوعاء بداخله. 10 دقائق ستحضرون أحَلْى وألذ بيتزا.

كويك بول بيتزا توبينجس

البيتزا من الوجبات السريعة الأكثر طلبًا فِيْ المطاعم والمحَلْات التجارية، ودائمًا ما يربكنا تحضير وجبة خفِيْفة وسريعة للعشاء، ومتوفرة جدًا فِيْ جميع المنازل، والمكونات هِيْ

كوب ونصف دقيق.

3 ملاعق كبيرة حَلْيب بودرة.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب زيت.

ملعقة صغيرة خميرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زعتر.

كوب وربع ماء. ⠀

مكونات الصلصة

4 قطع طماطم.

3 فصوص ثوم.

الفلفل الحار.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كَمْون.

كيفِيْة عمل وعاء بيتزا سريع

من الوجبات السريعة التي يطلبها الأطفال والشباب من الخارج دائماً هِيْ البيتزا، سوف تقوم بإعداد أحَلْى وألذ بيتزا، والطريقة هِيْ

أولاً، نأخذ وعاءً كبيرًا، نضع كوبًا ونصف من الماء ونضيف الخميرة والسكر ونقلب جيدًا.

ثم نضيف الزيت والزعتر والملح والحَلْيب.

قلب هذه المكونات حتى تمتزج ويذوب الحَلْيب فِيْ المكونات.

نحضر الدقيق وننخله حتى يسهل مزجه مع الخليط.

أضيفِيْ الدقيق تدريجيًا إلى الخليط مع التحريك باستمرار حتى لا تكون هناك كتل فِيْ خليط البيتزا.

ستلاحظ أن خليط البيتزا سائل، تأكد من عدم وجود كتل.

بعد ذلك نأتي مع مقلاة غير لاصقة.

نوزع القليل من الزيت بالداخل حتى لا تلتصق البيتزا.

قسمي هذا الخليط إلى نصفِيْن، لأن هذه الكَمْية تكفِيْ لتحضير 2 بيتزا.

ثم نضع خليط البيتزا وحتى الخليط فِيْ الوعاء.

نخفض الحرارة ونتركها تنضج لمدة 5 دقائق، ثم ننشر صوص البيتزا على البيتزا السريعة، ثم ننشر الحشوة التفصيلية وخلطة الجبن والزيتون.

غطي البيتزا واتركيها 5 دقائق أخرى على نار هادئة.

ثم نرفعها عن الحرارة ونضعها فِيْ طبق التقديم ونقدمها كوجبة وهِيْ ساخنة وصحية وهنا.

خطوات عمل وعاء صلصة بيتزا سريع

أولاً، نضغط الطماطم فِيْ الخلاط الكهربائي.

ثم نضع قدر على النار ونضع الزيت والثوم المفروم.

قلّبيهم جيدًا، ثم اسكبي عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار جيدًا على النار، ثم صفِيْ صلصة البيتزا من الوعاء حتى تتكاثف، ارفعيها عن النار واتركيها حتى تبرد قبل استخدامها.

بعد ذلك نوزع عجينة البيتزا للوعاء فِيْ مقلاة مدهُونة بالزيت ونوزع عليها خليط صوص البيتزا ونضيف الجبن المشكلة ثم الحشوة التي تختارها أو المتوفرة.

ثم طبقة من الجبن ونضعها على الموقد من الأعلى خلال 10 دقائق حتى تستوي العجينة ويذوب الجبن، وسيكون لديك أحَلْى بيتزا فِيْ المنزل فِيْ المقلاة فِيْ 10 دقائق.

عجينة بيتزا اصلية

البيتزا من أشهى وأسرع الأطعمة فِيْ التحضير، ويمكنك إضافة الطبقة المناسبة التي تفضلها ويحبها أفراد أسرتك، ومن أهم خطوات البيتزا أن تكون العجينة فِيْ الاتجاه الصحيح للحصول عليها المذاق الأصلي للبيتزا مثل المطاعم، وقد قدمنا ​​لك طريقة تحضير طبق بيتزا سريع، والآن سوف نقدم لك طريقة صنع عجينة البيتزا الأصلية فِيْ المنزل، وبهذه الطريقة ستحصل على عجينة ناعمة ومقرمشة. عجينة مثالية لعمل عجينة بيتزا المكونات هِيْ

2 كوب دقيق.

ماء دافئ.

ربع كوب زيت.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زعتر.

طريقة تحضير عجينة البيتزا الأصلية

فِيْ وعاء كبير نضع الدقيق والخميرة والملح والسكر والزعتر.

يقلب معًا حتى يتجانس.

ثم نضيف الزيت ونخلط الطحين بالزيت حتى تبدو مثل حبات الرمل.

أضيفِيْ الماء الدافئ تدريجيًا إلى عجينة البيتزا مع التقليب والعجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

غطي العجينة حتى ترتفع ثم استخدميها لعمل البيتزا.

نأخذ الصينية من الفرن وننشر القليل من الزيت بداخلها حتى لا تلتصق العجينة بالصينية.

ننشر العجينة على حجم الصينية بحيث يكون حجم العجينة 1 سم.

ضعها على الدرج وقم بعمل ثقوب فِيْ الدرج باستخدام شوكة.

ثم ننشر فوقها صلصة البيتزا، مثل طريقة صنع وعاء البيتزا السريع المذكورة أعلاه.

ننشر الجبن والمكونات المفضلة، ثم ندخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

صلصة مايونيز

سنقدم لك طريقة سريعة لعمل صلصة المايونيز لتقديمها مع البيتزا، المكونات هِيْ

كأس حَلْيب؛

نصف كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

يرش الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل صلصة المايونيز

فِيْ البداية نأخذ الخلاط الكهربائي ونضع الحَلْيب والخل الأبيض والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون.

اخفقي هذه المكونات جيدًا فِيْ الخلاط حتى تمتزج.

ثم أضف الزيت شيئًا فشيئًا، مع الخفق باستمرار حتى تحصل على القوام المطلوب للصلصة، ثم قدمه بجوار وعاء البيتزا السريع بدون فرن.

طاجن لحم مفروم

يمكنك أيضًا إضافة عصير اللحم المفروم إلى وعاء البيتزا السريع، مما يجعل طبقة البيتزا لذيذة.المكونات هِيْ

ربع كيلو لحم مفروم.

حبة بصل.

نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ربع كوب ماء.

طريقة تحضير التورتيلا باللحم المفروم