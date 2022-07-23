أسهل طريقة لتحضير كيكة الحَلْيب الساخن الهشة والطرية والخفِيْفة بمذاق وطعم خرافِيْ

كيكة الحَلْيب الساخن من أشهر أنواع الكيك التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي هِيْ كعكة الحَلْيب الساخنة، ويتميز هذا النوع من الكيك بقوامه المقرمش والناعم والخفِيْف وهُو من أخف الحَلْويات التي يتم تقديمها على الإفطار والعشاء عبارة عن كعكة إسفنجية، ويوجد أنواع عديدة من الكيك الإسفنجي، ولكن من خلال هذا المقال سنقدم لكَمْ أخف وأحَلْى أنواع الكيك الإسفنجي، ويمكنكَمْ تزيينها بالشوكولاتة وصوص الكراميل، مما يمنحها نكهة شديدة. مميزة وسنقدم لكَمْ خطوات طريقة تحضير كيكة الحَلْيب الساخنة بكافة أسرارها ومكوناتها الدقيقة.
كعكة الحَلْيب الساخنة
مكونات
- كوب ونصف دقيق.
- 2 بيض
- 3/4 كوب سكر.
- ربع كوب زيت.
- 2 ملاعق كبيرة نشا.
- نصف كوب حَلْيب ساخن.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة.
- علبة مسحوق الخبز.
- قليل من الملح
- علبة مسحوق الفانيليا
طريقة عمل كعكة الحَلْيب الساخنة
- أولاً، تأكد من أن جميع المكونات فِيْ درجة حرارة الغرفة.
- ثم نأخذ وعاء كبير وعميق ونضع البيض والفانيليا.
- يخفق البيض جيدًا لمدة 5 دقائق حتى يتغير لونه، وهذه الخطوة مهمة لإزالة الرائحة الكريهة للبيض.
- ثم نضيف السكر والزيت ونخفق حتى يذوب السكر فِيْ الخليط.
- فِيْ وعاء آخر، نخل الطحين، النشاء، قليل من الملح والخميرة، هذا سيجعل الكيك رقيق من الداخل.
- نضيف الدقيق تدريجياً إلى خليط البيض حتى يمتزجوا وتختفِيْ كل آثار الطحين مع الخليط.
- ستلاحظ أن قوام كعكة الحَلْيب الساخنة ثقيلة نوعًا ما.
- ضعي الحَلْيب فِيْ قدر على نار خفِيْفة، أضيفِيْ الزبدة واتركيها حتى يبدأ الحَلْيب فِيْ الغليان، لا تدعي الحَلْيب يغلي، فقط سخنيها.
- شيئًا فشيئًا مع التحريك المستمر والجيد حتى ننتهِيْ من الحَلْيب.
- بعد ذلك، نحضر قالب كيك مقاس 20 سم وننشر القليل من الزيت ورشة طحين.
- يُسكب مزيج كعكة الحَلْيب الساخن فِيْ قالب الكيك ويُمزج على الوجه.
- ثم نضع القالب فِيْ الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة.
- ثم أطفئي النار فِيْ الفرن واتركي الكعكة تبرد قليلاً حتى لا تسقط الكعكة.
- نخرجها من الفرن ونتركها تبرد، ثم نقطعها ونزينها بصوص الشوكولاتة أو السكر البودرة.