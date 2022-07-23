أسهل طريقة لتحضير كيكة الحَلْيب الساخن الهشة والطرية والخفِيْفة بمذاق وطعم خرافِيْ

كيكة الحَلْيب الساخن من أشهر أنواع الكيك التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي هِيْ كعكة الحَلْيب الساخنة، ويتميز هذا النوع من الكيك بقوامه المقرمش والناعم والخفِيْف وهُو من أخف الحَلْويات التي يتم تقديمها على الإفطار والعشاء عبارة عن كعكة إسفنجية، ويوجد أنواع عديدة من الكيك الإسفنجي، ولكن من خلال هذا المقال سنقدم لكَمْ أخف وأحَلْى أنواع الكيك الإسفنجي، ويمكنكَمْ تزيينها بالشوكولاتة وصوص الكراميل، مما يمنحها نكهة شديدة. مميزة وسنقدم لكَمْ خطوات طريقة تحضير كيكة الحَلْيب الساخنة بكافة أسرارها ومكوناتها الدقيقة.

كعكة الحَلْيب الساخنة

مكونات

كوب ونصف دقيق.

2 بيض

3/4 كوب سكر.

ربع كوب زيت.

2 ملاعق كبيرة نشا.

نصف كوب حَلْيب ساخن.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

علبة مسحوق الخبز.

قليل من الملح

علبة مسحوق الفانيليا

طريقة عمل كعكة الحَلْيب الساخنة