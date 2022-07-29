أسهل طريقة لصبغ الشعر باللون الباذنجاني فِيْ البيت وبدون كوافِيْر.. هتنبهري من النتيجة

صبغة شعر الباذنجان من الألوان الجريئة التي تعطي مظهراً فريداً وتحدث تغييراً كاملاً فِيْ مظهر المرأة، لكنها من الألوان التي يجب الحفاظ عليها باستخدام الشامبو والبلسم الخاصين بك حتى لا تصبغ لون الشعر تتدهُور. تتلاشى بسرعة مفضلات كتالوج العلامة التجارية للصباغة، ويجب الحرص على شراء عبوات الصبغة من نفس العلامة التجارية وليس التجارية المختلفة للحصول على أفضل النتائج، لذا تعرف على خطوات صبغ شعر الباذنجان فِيْ المنزل. .

صبغ شعر الباذنجان

اغسلي شعرك قبل يومين على الأقل من استخدام الصبغة للتأكد من نظافته.

يجب عليك تشقير الشعر حتى يصبح لونه فاتح وتحصل على لون الباذنجان المطلوب، وذلك بخلط بودرة التبييض مع 30٪ أكسجين ووضعه على الشعر حتى يتحول إلى لون نحاسي أو أشقر، ثم يغسل ويجفف جيداً.

ارمي الملابس القديمة على كتفِيْك وارتدي قفازات بلاستيكية على يديك لحماية نفسك من البقع أثناء التلوين.

تحضير معجون صبغة الباذنجان بخلطه مع الأكسجين الموجود فِيْ العلبة.

قسّم الشعر إلى عدة أقسام وقم بتمشيطه جيدًا حتى يصبح ناعماً أثناء الصباغة.

انشر القليل من الفازلين حول أذنيك وجبينك لحماية بشرتك.

ابدأ بتوزيع الصبغة على شعرك باستخدام فرشاة الصبغة حتى تتأكد من تغطية الشعر بالكامل.

اتركي الصبغة فِيْ شعرك لمدة ساعة تقريبًا حتى يصبح اللون الذي تريدينه.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر الممزوج بقليل من الخل للمساعدة فِيْ تثبيت اللون.

صبغ شعر الباذنجان بشكل طبيعي