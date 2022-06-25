أسهل طريقة لعمل البسكويت اليومي المقرمش السريع بدون زبدة و بدون بيض بمكونات اقتصادية والطعم رائع

أسهل طريقة لعمل بسكويت يومي سريع ومقرمش بدون زبدة أو بيض، مع معظم الوجبات الخفِيْفة التي يتم تناولها وتقديمها مع المشروبات الساخنة والباردة، وهِيْ من أكثر الأشياء التي يحبها الأطفال والشباب. هناك العديد من أنواع ملفات تعريف الارتباط فِيْ الأسواق ونشتريها دائمًا، ولهذا السبب فإن الأمهات دائمًا على استعداد لعمل ملفات تعريف الارتباط السريعة فِيْ المنزل، وهناك العديد من الوصفات والطرق لعمل ملفات تعريف الارتباط، وسنقدم لك من خلال هذا المقال الأفضل. واسرع طريقة لعمل بسكويت يومي وسريع من المنزل مقرمش بدون بيض او زبدة بخطوات سهلة وبسيطة.
مكونات كوكي كرانش اليومية
- كوبان ونصف دقيق.
- نصف كوب زيت نباتي.
- نصف كوب سكر.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا
- نصف كوب حَلْيب.
- ماء للعجن
- نصف ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.
النكهات
- قرفة.
- الناس البرتقاليون.
- فانيلا.
- شعب الليمون.
- كاكاو.
كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط اليومية مقدد
- فِيْ البداية نحضر وعاء كبير ونضع نصف كوب من الحَلْيب ونصف كوب من السكر.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى يذوب السكر فِيْ الحَلْيب.
- ثم نضيف نصف كوب من الزيت وملعقة كبيرة من الفانيليا إلى الحَلْيب.
- قلّب هذه المكونات جيدًا حتى تمتزج.
- يمكنك إضافة النكهات المفضلة لديك (القرفة أو نكهة البرتقال).
- ثم نخلط الدقيق والبيكنج باودر ونخلطهم.
- أضيفِيْ الدقيق تدريجيًا إلى الحَلْيب واستمري فِيْ تقليب المكونات حتى تختفِيْ كل آثار الدقيق مع الخليط.
- اعجن عجينة البسكويت المقرمشة حتى تصبح ناعمة، ويمكن إضافة القليل من الدقيق إذا احتاجت العجينة إليها.
- ثم نلف العجين فِيْ كيس بلاستيكي ونتركه يرتاح لمدة نصف ساعة.
- ثم نرش القليل من الدقيق على سطح الرخام، ثم نمد العجينة حتى نحصل على 1 سم.
- نحضر القاطع ونشكل عجينة البسكويت فِيْ الأشكال المفضلة لديك، أو نستخدم صانع البسكويت ونصنع الأشكال المرغوبة.
- يمكنك أيضًا تشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة ثم الضغط عليها قليلاً، سيكون لديك دائرة.
- ثم نقرب صينية الفرن وننثر القليل من الزيت ونكدس كعكات اليوم المقرمشة.
- نضع الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق.
- ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدأ، ثم نقدمها دافئة أو باردة حسب الرغبة بالصحة والسعادة.