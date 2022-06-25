أسهل طريقة لعمل البسكويت اليومي المقرمش السريع بدون زبدة و بدون بيض بمكونات اقتصادية والطعم رائع

أسهل طريقة لعمل بسكويت يومي سريع ومقرمش بدون زبدة أو بيض، مع معظم الوجبات الخفِيْفة التي يتم تناولها وتقديمها مع المشروبات الساخنة والباردة، وهِيْ من أكثر الأشياء التي يحبها الأطفال والشباب. هناك العديد من أنواع ملفات تعريف الارتباط فِيْ الأسواق ونشتريها دائمًا، ولهذا السبب فإن الأمهات دائمًا على استعداد لعمل ملفات تعريف الارتباط السريعة فِيْ المنزل، وهناك العديد من الوصفات والطرق لعمل ملفات تعريف الارتباط، وسنقدم لك من خلال هذا المقال الأفضل. واسرع طريقة لعمل بسكويت يومي وسريع من المنزل مقرمش بدون بيض او زبدة بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات كوكي كرانش اليومية

كوبان ونصف دقيق.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا

نصف كوب حَلْيب.

ماء للعجن

نصف ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

النكهات

قرفة.

الناس البرتقاليون.

فانيلا.

شعب الليمون.

كاكاو.

كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط اليومية مقدد