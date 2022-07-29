أسهل طريقة لعمل الكرواسون بالشيكولاتة بكل أسراره

الكرواسون من المعجنات المشهُورة فِيْ المطبخ الفرنسي، وهِيْ من المخبوزات اللذيذة التي يمكنك خبزها بسهُولة وببساطة، ويمكن تحضير الكرواسون وتحضيره بحشوات مختلفة مثل حشوة الشوكولاتة وحشوة الجبن، أو يمكنك تركه. الأمر بسيط بدون مواد مالئة.

مكونات لصنع الكرواسون

4 أكواب دقيق أبيض ناعم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب سكر أبيض.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف كوب زبدة.

لحشو الكرواسون نحتاج –

اصابع الشوكولاتة الداكنة.

جبنة موزاريلا (لتحضيرها بحشوة الجبن).

طريقة تحضير الكرواسون

نحضر كوبًا ونضيف إليه الماء ونضيف الخميرة والسكر ونقلب جيدًا ثم نترك الخميرة تنشط. ثم نأخذ وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق المنخل والملح. ثم تضاف الخميرة وتعجن جيدا باليد. ثم نضيف الزبدة ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة. غطي عجينة الكرواسان بغلاف بلاستيكي واتركيها فِيْ مكان دافئ ومظلم لمدة ساعة ونصف. نقطع عجينة الكرواسان إلى قطع صغيرة بنفس الحجم. ثم نلف كل كرة من العجين على شكل دائرة ونزينها بالزبدة. ثم نأخذ كرة أخرى من العجين، ونمددها على شكل دائرة، ونزينها بالزبدة، ثم نضعها فوق كرة العجين. نستمر بنفس الطريقة حتى نمد العجين ونشحمه بكامله، ونضعهم فِيْ طبقات واحدة فوق الأخرى. ثم ننشر طبقات العجين بالزبدة على شكل دائرة كبيرة. قسّمها إلى مثلثات صغيرة متساوية الحجم واملأها بأعواد الشوكولاتة أو الجبن حسب الرغبة. نعمل على لف المثلثات مع الحرص على إغلاق النهايات. ثم نأخذ صينية الخبز ونضع عليها ورقة زبدة. ضع الكرواسان داخل الصينية، مع ترك مسافة مناسبة بين كل واحدة. فِيْ وعاء صغير، أضيفِيْ بيضة وربع كوب من الحَلْيب واخلطيهم جيدًا. ثم نقوم بدهن وجه الكرواسون قبل الخبز، ثم نغطي الصينية بغلاف بلاستيكي ونترك الكرواسون يرتاح لمدة ساعة قبل الخبز. ضعي الكرواسان فِيْ الفرن على حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة عشرين دقيقة. يُرفع الكرواسان من الفرن ويُترك ليبرد تمامًا، ثم يُقدّم.

ملاحظات لنجاح عجينة الكرواسون بالشوكولاتة