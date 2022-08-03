أسهل طريقة لعمل بسكويت الشاي المقرمش الاقتصادي وطعمه أحَلْى من الجاهز بدون زبدة

طريقة صنع بسكويت الشاي المقرمش الرخيص، يحب الأطفال والكبار تناول الوجبات الخفِيْفة على العشاء والفطور وبين الوجبات، وأحد أفضل الوجبات الخفِيْفة السريعة واللذيذة هُو البسكويت، وهناك العديد من الأنواع والنكهات المختلفة لصنع البسكويت، ومن أحَلْى وألذ أنواع البسكويت هُو بسكويت الشاي المقرمش وسنقدم لك أسهل وأسرع طريقة لتحضيره من المنزل بمكونات متوفرة فِيْ كل منزل بدون زبدة أو أدوات، سوف تصنع كعكة رائعة كَمْية بسكويت بنكهة الفانيليا والشوكولاتة.

بسكويت شاي مقرمش غير مكلف

تعد ملفات تعريف الارتباط من أحَلْى الوجبات الخفِيْفة التي يطلبها الأطفال وهم يأكلونها دائمًا فِيْ الصيف والشتاء، وهناك العديد من أنواع البسكويت المتوفرة فِيْ السوبر ماركت.المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهُوة، سوف نوضح لك كيفِيْة تحضيرها رخيص. بسكويت الشاي بأبسط الطرق.

المكونات

2 كوب فقط ربع دقيق.

نصف كوب سكر بودرة.

بيضة فِيْ درجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من النشا.

كيس فانيليا.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

2 ملاعق كبيرة من الحَلْيب أو الماء.

1 ملعقة كبيرة كاكاو (اختياري).

يرش الملح.

كيفِيْة صنع بسكويت شاي رخيص الثمن

نفضل دائمًا تناول كوب من الشاي فِيْ الإفطار أو بعد الغداء، ونفضل تناول قطع بسكويت الشاي على الجانب، لذلك نريد حقًا شراء عدد من البسكويت المحضر فِيْ الأفران أو المخابز أو السوبر ماركت، ولكن من خلال هذا مقال، أردنا تقديم أسهل وأسرع طريقة لعمل بسكويت الشاي بدون زبدة

فِيْ البداية، نأخذ وعاءًا كبيرًا وعميقًا، نضع البيض والفانيليا، ونخفق البيض جيدًا بالخلاط اليدوي أو الكهربائي حتى يتغير لونه.

ثم نضيف السكر إلى البيض ونضيف الزيت والحَلْيب ونخفق المكونات جيداً حتى يذوب السكر مع المكونات.

فِيْ وعاء آخر، ينخل الطحين، النشاء، الخميرة، يرش بالملح ويخلط.

أضيفِيْ الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزيت والبيض مع التحريك حتى نفاذ الكَمْية.

ثم نبدأ فِيْ عجن عجينة كعكة الشاي حتى نحصل على عجينة ناعمة وسلسة لا تلتصق باليد.

ثم نقسم العجينة إلى نصفِيْن ونضيف ملعقة كبيرة من الكاكاو إلى قسم واحد من العجين ونخلط جيداً.

عليك أن تخلط الكاكاو جيدًا حتى تختفِيْ البقايا.

دع العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق.

ثم نمد العجين بسمك نصف سنتيمتر ونقطع البسكويت فِيْ قاع كوب.

ثم نقرب صينية الفرن ونضع بسكويت الشاي.

ثم نضع الصينية فِيْ الفرن بدرجة حرارة 200 درجة على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا من الأعلى والأسفل.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما ويمكن تزيينها بالشوكولاتة أو لتذوقها وتقديم الطعام بصحة وفرح.

أسرار نجاح بسكويت الشاي

بعد أن نوضح لك كيفِيْة صنع بسكويت الشاي الهش خطوة بخطوة دون إضافة الزبدة، إليك بعض النصائح لنجاح البسكويت

يجب أن يكون نوع الدقيق المستخدم فِيْ المعجنات والحَلْويات مخصصًا لذلك أو متعدد الأغراض.

سخن الفرن قبل وضع البسكويت لتحقيق التسوية الصحيحة للبسكويت.

يجب خلط المكونات جيدًا.

إضافة ملعقة كبيرة من الخل الأبيض إلى خليط الكيك أو الحَلْويات التي تحتوي على البيض يساعد على التخلص تمامًا من رائحة البيض الكريهة، كَمْا يساعد على جعل قوام الكيك مقرمشًا.

يجب أن تُطحن عجينة كعكة الشاي المقرمشة الرخيصة جدًا بحيث يكون سمك العجين 1 سم وهذا من أجل الهشاشة لأن سماكة العجين السميك تجعل الكعك طريًا.

رص قطع كعكة الشاي المقرمشة على صينية الخبز، مع التأكد من ترك مسافة بين كل قطعة وأخرى حتى لا تلتصق ببعضها البعض عند التسوية.

لا تضع مادة دهنية على صينية الخبز قبل وضع البسكويت، ولكن إذا كان نوع الصينية غير جيد، ضع القليل من الزيت بداخلها.

الطريقة الصحيحة لتخزين بسكويت الشاي المقرمش الرخيص

يمكنك تحضير عدد من ملفات تعريف الارتباط وحفظها لتناولها خلال النهار، والطريقة الصحيحة لتخزين ملفات تعريف الارتباط هِيْ

يجب السماح لملفات تعريف الارتباط بالتبريد تمامًا.

ثم نحضر صندوقًا مغلقًا وكيسًا بلاستيكيًا ونضع الكيس داخل الصندوق.

ثم نقوم بتكديس قطع البسكويت داخل الكيس.

ثم أغلق الكيس جيدًا واترك الهُواء يدخل.

بعد ذلك نغلق الصندوق جيدًا ونخزنه فِيْ مكان بعيدًا عن الرطوبة وأشعة الشمس.

بسكويت رقائق الشوكولاتة بدون بيض

سنقدم لك نوعًا آخر من بسكويت الشاي الهش بالشوكولاتة الرخيص ونبدأ بالمكونات

2 كوب دقيق

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

نصف كوب حَلْيب

نصف كوب زيت أو زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

كيفِيْة صنع بسكويت برقائق الشوكولاتة بدون بيض

بسكويت الشوكولاته من أكثر أنواع البسكويت المفضل والشهِيْ واللذي عدد كبير جدًا من الأطفال عشاق الشوكولاتة، نقدم لكَمْ طريقة أخرى لعمل البسكويت اليومي بنكهة الشوكولاتة بدون إضافة بيض فِيْ 10 دقايق ستحضرين بسكويت شاي وبأقل تكلفة هِيْ

أولاً نضع نصف كوب من السكر والزيت والحَلْيب فِيْ وعاء ونخلطهم جيدًا.

ثم أضيفِيْ الكاكاو والفانيليا واستمري فِيْ التقليب.

أضيفِيْ الدقيق والبيكنج باودر إلى الخليط وابدئي فِيْ عجن العجينة حتى تتماسك معًا، يمكنك إضافة القليل من الدقيق إذا احتجت إلى البسكويت.

دع عجينة البسكويت ترتاح لمدة ربع ساعة.

نقوم بنشر العجينة على سطح الرخام بعد رش القليل من الدقيق ثم نقوم بتشكيلها بالقاطع.

ثم نضعها فِيْ صينية خبز ونضعها فِيْ الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق.

نخرجها من الفرن ونتركها تبرد، ثم نقدمها للوجبة.

عشر دقائق من ملفات تعريف الارتباط

سنقدم لك أسرع طريقة لعمل بسكويت شاي مقرمش رخيص فِيْ عشر دقائق، بخطوات سهلة وسريعة ورخيصة، والنتيجة رائعة، المكونات هِيْ

كوب ونصف دقيق.

بيضة.

ربع كوب سكر.

نصف كوب زيت.

عبوة الفانيليا.

طريقة ملف تعريف الارتباط العشر دقائق

أصبحت كعكة العشر دقائق تحظى بشعبية كبيرة على الشبكات الاجتماعية، وأصبحت واحدة من أسهل وأسرع الوصفات التي يمكنك تحضيرها لصنع كعك بمكونات غير مكلفة فِيْ متناول جميع الأسر. حضري بيديك كعكة إسفنجية مقرمشة ولذيذة يمكن تناولها مع الشاي أو مع المشروبات الباردة، وقد قدمنا ​​لك طريقة صنع كعك الشاي المقرمش، والآن طريقة الكيك ذات العشر دقائق

فِيْ وعاء، اخفقي البيض والسكر والفانيليا والزيت معًا حتى تمتزج جيدًا ويتغير لون البيض.

ثم نضيف الدقيق ونعجن عجينة البسكويت ونضيف القليل من الطحين إذا لزم الأمر.

يجب أن تكون العجينة طرية، نمدها على سطح الرخام ثم نقطعها بقاطع.

نضع قطعة من بسكويت الشاي على صينية خبز، ونضعها فِيْ الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 10 دقائق حتى يتحول لونها إلى اللون البني الذهبي.

زبدة الفول السوداني

من أهم المقبلات التي تقدم بجانب بسكويت الشاي المقرمش الرخيص زبدة الفول السوداني، مكونات تحضيرها هِيْ

كوب فول سوداني.

2 ملاعق كبيرة من العسل.

3 ملاعق كبيرة زيت.

طريقة تحضير زبدة الفول السوداني

يعد البسكويت من أشهر الوجبات الخفِيْفة التي يتناولها الأطفال كل يوم تقريبًا، ولهذا قدمنا ​​لك طريقة صنع بسكويت الشاي الهش والرخيص، لكننا أردنا حقًا تقديم طريقة صنع زبدة الفول السوداني لإضافتها إلى البسكويت وهذا من أجل زيادة قيمتها الغذائية، حيث أنها من الصلصات المغذية للغاية، فإن طريقة تحضيرها هِيْ

فِيْ البداية، نقوم بتحميص الفول السوداني فِيْ مقلاة على نار خفِيْفة حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي.

ثم نأخذ الكبة ونقطع الزبدة حتى تصبح كريمية قليلاً.

أضيفِيْ العسل الأبيض والزيت تدريجيًا إلى أن تحصلي على القوام المطلوب من زبدة الفول السوداني.

ثم قدمها مع بسكويت الشاي المقرمش.

صلصة الشوكولا

يوجد العديد من أنواع ملفات تعريف الارتباط المتوفرة فِيْ المتاجر، وكثير منها مزين بصلصة الشوكولاتة، ومكونات تحضيرها هِيْ

نصف كوب حَلْيب.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

نصف كوب ماء.

رشي الفانيليا.

نصف كوب زيت.

طريقة عمل صلصة الشوكولاتة

نضع الحَلْيب والماء فِيْ الخلاط الكهربائي ونضيف الفانيليا والسكر.

اخفقي كل هذه المكونات معًا حتى تمتزج.

فِيْ مجرى رقيق، اسكب الزيت مع الخفق باستمرار حتى يصبح قوام الصلصة كريميًا، ثم استخدمه لتزيين بسكويت الشاي المقرمش غير المكلف.

صلصة الشوكولاتة لتزيين الكوكيز

يمكنك تزيين بسكويت الشاي المقرمش الرخيص بصلصة الشوكولاتة اللذيذة، والمكونات هِيْ

نصف كوب حَلْيب.

رشي الفانيليا.

نصف كوب سكر.

2 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

نصف كوب ماء.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة

الأمهات دائمًا على استعداد لتشجيع أطفالهن على تناول الطعام والوجبات الخفِيْفة، ولهذا السبب يقومون بإعداد جميع الوجبات التي يفضلون تناولها فِيْ المنزل، ولهذا قدمنا ​​طريقة لصنع بسكويت الشاي الهش والرخيص من المنزل بدون زبدة، و وذلك لأن البسكويت من أحَلْى الوجبات الخفِيْفة التي يحبها الأطفال، وأردنا أن نقدم لك خطوات تحضير صلصة الشوكولاتة لتزيين الكوكيز، والطريقة هِيْ