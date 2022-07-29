أسهل طريقة لعمل حَلْوى الارز باللبن بنفس طعم المحَلْات

حَلْوى الأرز باللبن هِيْ الأكثر شعبية والأكثر طلبًا، فهِيْ أسهل حَلْوى شرقية، حيث تحتوي على عناصر غذائية متكاملة، ولها العديد من الطرق البسيطة للتحضير، وقد تم مؤخرًا إضافة العديد من النكهات المختلفة إلى طبق الأرز باللبن، وهُو واحد من أقدم وأشهر الحَلْويات التي يفضلها معظم الناس وخاصة الأطفال، حيث أنه غذاء موصوف للأطفال فِيْ مراحَلْ نموهم لأنه يتميز بسهُولة الهضم وله نكهة خاصة وممتعة. ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية والضرورية. الفِيْتامينات التي يحتاجها الجسم وتعمل على تقوية عضلاته، كَمْا أنها تحمي الأسنان وتقويها وتمنع هشاشة العظام وتعطي الطاقة والنشاط لتدفئة الجسم بعد ذلك فِيْ البرد القارس، وتزيد من نمو الجنين فِيْ رحم أمه، هِيْ حَلْوى مفِيْدة جدا لتحسين وتجديد خلايا الجسم وتوفِيْر الفِيْتامينات والبروتينات المفِيْدة. لأنها تزيد من كفاءة الكائن الحي والجهاز العصبي، يعد هذا الطبق من الأطباق التي يسهل تحضيرها ولا تستغرق وقتًا طويلاً فِيْ التحضير وتقديمها فِيْ دقائق معدودة. قلة قليلة ستحصلين على ألذ وأشهى أنواع الحَلْويات الشرقية التي تقبل إضافة العديد من النكهات المميزة، مثل قشطة شانتيلي، والعسل، والمكسرات، والبسكويت، وفِيْ طعم آخر هناك إضافة البسبوسة المحضرة على الوجه من الطبق إنه سهل. قم بإعداد سلسلة من أطباق الأرز باللبن بمكونات بسيطة وغير مكلفة وتأكد من طعم لذيذ وجاهز لاتباع هذه الطريقة.

كيف تصنع أرز باللبن

مكونات لصنع الأرز باللبن.

كوب أرز منقوع

نصف كوب سكر

كيلو ونصف من الحَلْيب السائل

3 ملاعق كبيرة حَلْيب بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

الجوز حسب الرغبة

كيس كريم شانتيلي جاهز

طريقة تحضير أرز باللبن

نحضر قدرًا عميقًا، نضع كوبًا من الأرز النظيف والمغسول، ثم نضيف الماء الدافئ لنقع الأرز لمدة 30 دقيقة، ثم يصفى ماء النقع ويضاف الماء المغلي، ونضع الأرز على النار حتى يغلي ويجف جيدًا. ثم نضيف الحَلْيب ثم الفانيليا دون توقف مع التحريك قبل أن يثخن الحَلْيب نضيف الحَلْيب المجفف مع كيس قشدة شانتيلي قلّبي جيداً، ثم أضيفِيْ السكر حسب الرغبة، وعندما تلاحظين نضج الأرز يتم إبعاده عن النار. بعد ذلك، قسّم بودنغ الأرز فِيْ أطباق زجاجة الأطفال، ثم قسّم الجوز لتزيين الأطباق، ثم ضعه فِيْ الثلاجة لمدة ساعة حتى يبرد، أو قدمه ساخناً عند الطلب.