أسهل طريقة لعمل كيكة الموز والكراميل فِيْ المقلاة

تارت الموز والكراميل كعكة صيفِيْة لطيفة لأنك لا تحتاج إلى تشغيل الفرن مع ارتفاع درجة حرارة الصيف، حيث يتم تحضيرها بالكامل فِيْ مقلاة أو مقلاة وتوضع فِيْ عين القدر، كَمْا أنها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت. فِيْ الواقع، هِيْ كعكة لجميع المواسم، حيث يتوفر الموز فِيْ جميع الدول العربية تقريبًا بشكل عام.

مقادير كعكة الموز السريعة

لا تحتاج هذه الوصفة إلى كَمْية كبيرة من المكونات، فقط بمكونات بسيطة سنحققها تارت الموز والكراميل لذيذ والشوكولاتة أيضا.

ملعقة زبدة.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 إلى 3 موزات.

كوب دقيق.

4 ملاعق كبيرة من الكاكاو الفاخر غير المحَلْى.

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز.

قليل من الملح.

قطعة بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

ربع كوب زيت نباتي.

نصف كوب حَلْيب سائل.

طريقة عمل كعكة الموز والكراميل فِيْ الوعاء