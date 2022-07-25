أسهل طريقة لعمل كيكة الموز والكراميل فِيْ المقلاة

تارت الموز والكراميل كعكة صيفِيْة لطيفة لأنك لا تحتاج إلى تشغيل الفرن مع ارتفاع درجة حرارة الصيف، حيث يتم تحضيرها بالكامل فِيْ مقلاة أو مقلاة وتوضع فِيْ عين القدر، كَمْا أنها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت. فِيْ الواقع، هِيْ كعكة لجميع المواسم، حيث يتوفر الموز فِيْ جميع الدول العربية تقريبًا بشكل عام.
مقادير كعكة الموز السريعة
لا تحتاج هذه الوصفة إلى كَمْية كبيرة من المكونات، فقط بمكونات بسيطة سنحققها تارت الموز والكراميل لذيذ والشوكولاتة أيضا.
- ملعقة زبدة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 إلى 3 موزات.
- كوب دقيق.
- 4 ملاعق كبيرة من الكاكاو الفاخر غير المحَلْى.
- 2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز.
- قليل من الملح.
- قطعة بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 4 ملاعق كبيرة من السكر.
- ربع كوب زيت نباتي.
- نصف كوب حَلْيب سائل.
طريقة عمل كعكة الموز والكراميل فِيْ الوعاء
- قبل تحضير كعكة الموز والكراميل، نحضر الكراميل بوضع ملعقة كبيرة من الزبدة فِيْ القالب الذي سنعد فِيْه الكيك. بمجرد ذوبان الزبدة، أضيفِيْ ملعقة كبيرة من السكر واتركيها على نار هادئة.
- نقطع الموز إلى نصفِيْن بالطول، ثم نوزع أنصاف الموز فوق الكراميل فِيْ المقلاة على نار خفِيْفة جدًا حتى ينضج الخليط أو يأخذ الموز الكراميل المرغوب.
- لتحضير خليط الكيك، اخفقي البيض والسكر والفانيليا فِيْ وعاء بمضرب يدوي. ثم يضاف الحَلْيب والزيت مع التحريك المستمر حتى تمتزج مكونات الوصفة.
- باستخدام مصفاة أو غربال، ينخل الدقيق، والبيكنج باودر، والكاكاو، ورشة ملح فوق الخليط السائل، ويقلب كل شيء جيدًا حتى تحصل على قوام الكيك.
- إذا لاحظنا سماكة فِيْ القوام، فِيْمكن تقليلها بقليل من الحَلْيب.
- ثم نسكب مزيج البسكويت فِيْ المقلاة فوق الموز والكراميل، ونغطي المقلاة ونضعها على نار خفِيْفة لمدة ربع ساعة تقريبًا، ثم نختبر النضج باستخدام عود أسنان.
- هنا نرفعها عن الحرارة ونحولها إلى الجانب الآخر بحيث تكون الموزة بالكراميل متجهة لأعلى ثم نضعها مرة أخرى على النار لبضع دقائق حتى تأخذ لونًا على الجانب الآخر.