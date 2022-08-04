أسهل طريقة لعمل مزيل عرق طبيعي فِيْ المنزل وبأقل التكاليف

يهتم عدد كبير من النساء والفتيات بالنظافة الشخصية ويحبون المنتجات الطبيعية ويبحثون عن طرق مختلفة لصنع مزيل العرق الطبيعي فِيْ المنزل بأقل تكلفة. تحتوي مزيلات العرق عالية التكلفة على مواد حافظة تؤثر على البشرة وتؤدي إلى اسمرار البشرة. المنطقة التي يتم فِيْها وضع مزيل العرق وخاصة منطقة الإبط ومن هنا نشرح سلسلة من الوصفات الطبيعية لصنع مزيل العرق بمواد طبيعية 100٪.

يهتم عدد كبير من النساء والفتيات بالنظافة الشخصية ويحبون المنتجات الطبيعية ويبحثون عن طرق مختلفة لصنع مزيل العرق الطبيعي فِيْ المنزل بأقل تكلفة. تحتوي مزيلات العرق عالية التكلفة على مواد حافظة تؤثر على البشرة وتؤدي إلى اسمرار البشرة. المنطقة التي يتم فِيْها وضع مزيل العرق وخاصة منطقة الإبط ومن هنا نشرح سلسلة من الوصفات الطبيعية لصنع مزيل العرق بمواد طبيعية 100٪.

كيفِيْة صنع مزيل العرق الطبيعي فِيْ المنزل

نقدم لكَمْ اليوم مجموعة متنوعة من الوصفات الطبيعية التي يتم صنعها فِيْ المنزل لصنع مزيلات العرق المختلفة، بالإضافة إلى العمل على تفتيح الجسم أو مكان التعرق، على عكس باقي مزيلات العرق التي تعمل على سواد البشرة. منطقة الجلد التي توضع فِيْها مزيل العرق.

الوصفة الأولى

سيدتي، عليك أن تحضري بول صغير وعميق وتضع قطرة كبيرة من النشا، وقطرة صغيرة من الحجر شبه المطحون، وقطرتان كبيرتان من ماء الورد و 5 قطرات من المسك الأبيض، وعليك أن تقلب المكونات جيداً وضعيها على نار هادئة حتى يكتمل المزيج بشكل ثابت ثم ضعيها فِيْ علبة فِيْ الثلاجة واستخدميها بعد الاستحمام مباشرة وستلاحظين الفرق.

الوصفة الثانية

نقدم لك سيدتي وصفة مزيل العرق بالا فندر وهِيْ وصفة ذات رائحة جذابة ومميزة عليك احضار بول صغير ووضع المكونات التالية فِيْه ملعقة كبيرة نشا ذرة ثم 5 قطرات من زيت اللافندر فِيْ مركزين، ثم 5 قطرات من زيت النعناع، ثم ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ثم ملعقة صغيرة من زيت خشب الصندل، ثم ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم كبسولة من فِيْتامين هـ، ثم نضع مزيجًا مضادًا للفطريات من الصيدلية، وعلينا أن نخلط المكونات جيداً لنحصل على خليط متجانس ونضع الخليط فِيْ علبة نظيفة وفارغة ونستعمله يومياً.

الطريقة الثالثة

طريقة مزيل العرق بزبدة الشيا وهِيْ مكون خاص جدا يترك الجسم ناعما كالحرير ويعمل على تغذية البشرة وترطيبها، ومن هنا سنوضح لك طريقة التحضير حيث نأتي فِيْ وعاء صغير عميق نطرح فِيْه نضع المكوّنات التالية ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثمّ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ثمّ ملعقة كبيرة من زبدة الشيا، ثمّ ملعقة كبيرة من نشا الذرة، مع التحريك جيّداً حتى يتماسك الخليط، ونضع المزيل فِيْ علبة فارغة حتى تصبح جاهزة للاستخدام اليومي.