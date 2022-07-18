أسهل طريقه لتحضير الحَلْاوة الطحينية فِيْ البيت بمقادير مظبوطة والطعم رائع مثل الجاهزة

أسهل طريقة لتحضير الحَلْاوة الطحينية محَلْية الصنع، فِيْ الصيف يفقد جسم الإنسان الكثير من الفِيْتامينات والبروتينات بسبب الحرارة الشديدة، لذلك فإن جميع الأمهات والنساء على استعداد لتقديم وصفات ووجبات خفِيْفة تحتوي على قيم غذائية كبيرة، ومن أكثرها تعتبر الحَلْاوة الطحينية من الوجبات المغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفِيْتامين، وذلك لأن الحَلْاوة هِيْ المكون الرئيسي للسمسم ومسحوق الحَلْيب. لذلك، فإن الأمهات على استعداد لتقديم الحَلْاوة الطحينية على مائدة الطعام كوجبات خفِيْفة للإفطار والعشاء، وتحضيرها فِيْ السندويشات، وبما أن شرائها من الخارج أصبح مكلفًا للغاية، فقد أردنا تقديم طريقة لتحضير الطحينة المنزلية الصنع على وجه الدقة الاتساق، مثل جاهزة للاستخدام.

مكونات الحَلْاوة الطحينية محَلْية الصنع

من الأشياء التي تبحث عنها جميع الأمهات وربات البيوت باستمرار هِيْ الوصفات المغذية التي تعطي الطاقة والحيوية لأطفالهن وأفراد أسرهم، تحضير الحَلْاوة الطحينية محَلْي الصنع، المكونات هِيْ

كوب ونصف من السكر البودرة المنخول.

رشة فانيليا.

كوب ونصف حَلْيب مجفف منخول.

كوب من الطحينة السائلة الخام.

ميزات إضافِيْة

كوب من البندق المطحون أو الفستق أو نصف كوب من الفول السوداني المطحون.

2 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

طريقة تحضير الحَلْاوة الطحينية

تعتبر الحَلْاوة الطحينية من الأشياء المهمة التي يجب أن تكون متوفرة دائمًا فِيْ المنزل وتقدم على مائدة الطعام، خاصة فِيْ العشاء والفطور، لكنها أصبحت باهظة الثمن للجميع، لذلك بدأت جميع النساء والأمهات فِيْ البحث عن طريقة تحضيرها . فِيْ المنزل، حيث أنه سهل التحضير ولا يكلفك مجهُودًا، فالطريقة هِيْ

أولاً، ننخل الحَلْيب المجفف قبل تحضيره، ثم نضع الحَلْيب فِيْ قدر على نار خفِيْفة جدًا.

نقوم بتقليب مسحوق الحَلْيب حتى يتم تحميص الحَلْيب ويأخذ لونًا ذهبيًا فاتحًا جدًا، هذه الخطوة ستجعل مذاق الحَلْاوة الطحينية جيدًا جدًا.

ثم ينخل السكر البودرة ويوضع فِيْ وعاء كبير.

ثم أضيفِيْ الحَلْيب المجفف المحمص وقلبي حتى تمتزج جيداً.

صب الطحينة النيئة السائلة تدريجياً فوق المكونات مع التحريك المستمر باليد.

استمر فِيْ التقليب حتى تحصل على ملمس مثل حبيبات الرمل المبلل.

نحضر قالبًا نظيفًا من الحَلْاوة الطحينية ونلف القالب بورق نايلون.

ثم نأخذ نصف كَمْية البندق أو الفول السوداني المسحوق ونضعها فِيْ قاع القالب.

يُسكب مزيج الحَلْاوة فِيْ المقلاة فوق الفول السوداني، ثم يُضاف الكَمْية المتبقية من البندق أو الفستق.

ثم نغطي وجه القالب بورق نايلون فوق الحَلْاوة

ضع قالب الحَلْاوة الطحينية فِيْ الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل.

بعد هذا الوقت، يمكننا إخراجها من الثلاجة وتقطيعها

ثم نقدمها على العشاء ونضع بقية الحَلْاوة الطحينية فِيْ الثلاجة، مع الصرف الصحي وهنا.

حَلْاوة شوكولاتة

تعتبر الحَلْاوة من الوجبات الخفِيْفة والمغذية للغاية والتي تحتوي على قيم غذائية كبيرة جدًا، وهناك العديد من الأنواع والأطعمة التي تضاف إلى الحَلْاوة، ومن أحَلْى الإضافات التي يمكنك إضافتها الشوكولاتة لأنها من الحَلْويات. محبوب من الأطفال والكبار جدًا، وطريقة التحضير لا تختلف كثيرًا عن الطريقة العادية، وسنقدم لكَمْ طريقة تحضير الحَلْاوة الطحينية بالشوكولاتة بخطوات، والمكونات هِيْ

كوب حَلْيب بودرة محمص.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

كوب سكر أبيض.

رشي الفانيليا.

كوب طحينة سائلة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

كيفِيْة صنع شوكولاتة الحَلْاوة الطحينية

هناك العديد من أنواع الحَلْاوة الطحينية وعدد كبير من النكهات والأطعمة، وبعد أن نقدم لكَمْ طريقة صنع الحَلْاوة الطحينية منزلية الصنع، أيها السادة بدون نكهات، سنعرفكَمْ على طريقة صنع الحَلْاوة الطحينية بالشوكولاتة، حيث أنها واحدة من أنواع الأطفال الأكثر شهرة، ويمكن إضافة المكسرات لزيادة قيمتها الغذائية، وطريقة تحضيرها بسيطة للغاية

اخفقي السكر مع الحَلْيب المجفف والكاكاو والفانيليا حتى تمتزج.

ثم نضيف الطحينة السائلة مع التحريك حتى تمتزج المكونات وتتماسك.

نحضر صندوق تخزين وننشر بداخله ملعقة كبيرة من الزيت، وهذا مهم حتى لا يلتصق، ويمكنك الاستغناء عن الزيت عن طريق وضع كيس بلاستيكي داخل الصندوق.

ثم اسكب الحَلْاوة الطحينية فِيْ الصندوق واضغط عليها جيدًا حتى تلتصق.

يمكنك أيضًا إضافة ربع كوب من الخمور المحمصة والمطحونة إلى قاع العلبة وفوق الحَلْاوة الطحينية، ستعطيها نكهة مميزة وتزيد من قيمتها الغذائية بشكل كبير، ويمكن استبدال المكسرات بالفول السوداني.

غطي الحَلْاوة وضعيها فِيْ الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك يمكنك إخراج حَلْاوة الشوكولا من العلبة وتقطيعها وتقديمها للغذاء والصحة والعافِيْة.

عند التخزين، يجب تغطية وجه الحَلْاوة الطحينية حتى لا تتشكل طبقة جافة على سطح الصندوق.

أسرار الحاج حَلْاوة

سنقدم لك بعض الأسرار والنصائح التي ستساعدك على تحضير الحَلْاوة الطحينية من المنزل بالطريقة الصحيحة، والإرشادات هِيْ

يجب أن يكون السكر مسحوقًا حتى لا تشعر به أثناء تناول الحَلْاوة، لذلك إذا لم يكن لديك مسحوق سكر، اطحن السكر فِيْ الكبة، سيتحول إلى مسحوق.

يفضل استخدام نوع جيد من مسحوق الحَلْيب للحصول على النكهة الأصلية للحَلْاوة الطحينية، حيث أنه سيؤثر بشكل كبير على طعم وجودة الحَلْاوة الطحينية.

نقوم بتحميص الحَلْيب المجفف على نار منخفضة جدًا حتى لا يحترق، ونحرص على تقليبها باستمرار حتى لا تصبح بنية اللون، وهذا سيؤثر على لون الحَلْاوة، مع أخذ اللون الذهبي الفاتح فقط.

اترك الحَلْاوة الطحينية فِيْ الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل، ولا تخرجها من صندوق التخزين قبل هذه الفترة للحصول على القوام المطلوب والاحتفاظ بها معًا.

إذا كنت ترغب فِيْ إضافة الجوز أو الفول السوداني، قم بتحميص المكسرات قبل وضعها، ويفضل تكسيرها حتى يتم طحنها، ثم ضعها فوق الحَلْاوة والضغط عليها.

يفضل تعقيم صندوق حفظ الحَلْاوة الطحينية قبل الاستخدام حتى لا تفسد الحَلْاوة، ضعه فِيْ ماء دافئ لمدة 5 دقائق، ثم أخرجه من الماء واتركه حتى يجف تماما بالداخل، لا تجففه بيدك حتى لا تتلوث، وبهذه الطريقة يمكنك الحفاظ على حَلْاوة الطحينة فِيْ الثلاجة لفترة طويلة.

فوائد الحَلْوة

هناك بعض الوصفات التي يوصي بها الأطباء وخبراء التغذية دائمًا، وهذه الوصفات تحتوي على قيم غذائية كبيرة، ومن بين هذه الوصفات الحَلْاوة الطحينية، ومن أهم فوائدها ما يلي

ينشط الذاكرة وخلايا المخ ويزيد التركيز.

يمنح الجسم الطاقة والحيوية والنشاط.

كَمْا أنه يساعد على تنشيط الخلايا والأنسجة، وهذا يساهم فِيْ كفاءة الوَظْائِفْ الخلوية.

تحتوي الحَلْاوة الطحينية على الكالسيوم الذي يفِيْد جسم الإنسان، ولذلك يفضل تناول الحَلْاوة الطحينية على الإفطار للمساعدة على التركيز والحيوية.

يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين لاحتوائه على السمسمول.

تحتوي الحَلْاوة أيضًا على عدد من الزيوت التي تساعد فِيْ تقليل أعراض الإمساك.

يقلل من حدوث التهاب المفاصل.

أيضا، الحَلْاوة الطحينية مفِيْدة جدا للجهاز الهضمي وتساعد فِيْ الهضم.

كَمْا أنه يقلل من حدوث التهابات اللثة أو القرح التي تتعرض لها اللثة، ووضع قطعة من الحَلْاوة الطحينية ومضغها يساعد على التئام الالتهابات بسرعة.

كَمْا يفِيْد مرضى الربو وضيق التنفس لاحتوائه على المغنيسيوم الموجود فِيْ السمسم.

كَمْا تقضي الحَلْاوة الطحينية على الديدان الموجودة فِيْ الأمعاء.

ينصح الأطباء الحامل بتناول الكثير من الحَلْاوة الطحينية لفوائدها، وكذلك التنفس لتعويض ما فقد أثناء الولادة، وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من حمض الفوليك.

عيوب تناول الحَلْاوة الطحينية

بعد أن تعرفنا على الفوائد الغذائية الموجودة فِيْ الحَلْاوة الطحينية وما يحدث فِيْ جسم الإنسان بعد تناولها، سنعرفكَمْ على الأضرار التي يمكن أن تسببها، وهِيْ