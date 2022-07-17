أسهل وأفضل طريقة لعمل الحَلْويات الضاني فِيْ المنزل خطوة بخطوة والطعم أحَلْي من برا

دائما ما تحب كل ربة منزل أن تصنع بعض الأكلات المميزة واللذيذة التي تنال إعجاب الجميع، ولهذا يمكنك عمل طبق داني سويت وهُو من الأطباق الشهِيْة المفِيْدة جدا للجسم، ويعتبر من أهم الأطباق التي يتم تناولها فِيْ عيد الأضحى المبارك كوجبة أساسية رائعة، تابعنا الآن وسنقوم بها، ونعرض خطوات تحضيرها بكل سهُولة.

طبق الحَلْويات المميز من أشهر وأشهر الأطباق المصرية التي يحبها كثير من الناس، ويحبون تناولها بكثرة، خاصة فِيْ عيد الأضحى المبارك، ويمكنك متابعة هذا المقال الآن.

طريقة عمل حَلْويات الضأن فِيْ المنزل

هذا الطعام هُو ما يسمى فِيْ كثير من المناطق الشعبية بالدهُون، والتي عادة ما يتم تناولها فِيْ المطاعم الشعبية، ولكن يفضل تحضير لحم الحَلْويات فِيْ المنزل بدلاً من شرائها فِيْ الخارج لضمان مكوناتها وتبقى صحية ومضمونة. مطلوب وطريقة التحضير كالتالي

المكونات

كَمْية كافِيْة من دهن الأغنام مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

خمس اصابع كفتة لحم.

مومبار يقطع الدوائر التي تباع فِيْ محَلْات الجزارة.

لحم الرأس

بصل مقطع.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

ربع كوب بقدونس مفروم.

فلفل اخضر مقطع.

قليل من الملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة كَمْون.

كيف تستعد