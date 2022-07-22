أسهل وجبة غداء .. طريقة تحضير صينية شاورما الدجاج بصوص الثومية

أسهل وجبة غداء .. طريقة تحضير صينية شاورما دجاج بصلصة الثوم نقدم لكَمْ اليوم إحدى الوصفات التي انتشرت مؤخراً وهِيْ شاورما الدجاج بالثوم وهِيْ وجبة شامية (سورية) مصدرها سريع التحضير وله توابل مميزة ونكهة فريدة مما جعله من أكثر الأطعمة طلباً. فِيْما يلي خطوات سهلة لتحضير أشهى صينية شاورما الدجاج مع توابل خاصة جدًا لمحبي الشاورما وصلصة الثوم اللذيذة.

طريقة عمل صينية شاورما الدجاج

المكونات اللازمة لعمل الشاورما

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة إلى شرائح رفِيْعة.

4 فصوص ثوم مفروم.

2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

2 ملاعق كبيرة من الخل.

علبة زبادي.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود + ملعقة صغيرة بودرة ثوم + ملعقة صغيرة بابريكا + ملعقة صغيرة من سبع بهارات.

1 ملعقة صغيرة ملح + نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة دبس رمان (اختياري).

2 ملاعق كبيرة زيت.

بصلة متوسطة مقطعة شرائح رقيقة + 3 بطاطس مقلية مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

مكونات تحضير الثوم

كوب حَلْيب + كوب ماء.

4 ملاعق كبيرة نشاء.

2 ملاعق كبيرة من الخل.

5 ملاعق كبيرة زيت.

نصف كوب حَلْيب + نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة ملح.

5 فصوص ثوم مهروسة.

4 ملاعق كبيرة مايونيز (يمكنك استبداله بالزبادي)

نبدأ بتحضير توابل الشاورما بإضافة بهارات الثوم البودرة والبابريكا ومسحوق الزنجبيل والفلفل الأسود والسبع بهارات والملح فِيْ وعاء، ثم نضيف الزبادي والثوم المفروم مع إضافة عصير الليمون والخل وزيت الزيتون. الزيت ثم نضيف صلصة الطماطم ودبس الرمان ثم نخلط المكونات جيداً حتى تتجانس ثم نضيف شرائح الدجاج ونخلط التتبيلة جيداً مع الدجاج ثم نغطي الوعاء ونترك الشاورما لمدة نصف ساعة على الأقل، وخلال هذا نقوم بتحضير نقع الثوم عن طريق إضافة الحَلْيب والماء فِيْ قدر ونرفعها إلى النار ثم نضيف النشا ونقلب باستمرار دون توقف حتى يثخن القوام ثم نتركه جانبا حتى يبرد تماما ثم نضع هذا الخليط فِيْ الخلاط الكهربائي أو محضر الطعام ونضيف الثوم المفروم والخل والملح والزيت ونضيف المايونيز ثم نخلط المكونات وأثناء الخلط نضيف خليط الماء والحَلْيب واخلطيهم مرة أخرى حتى تحصلي على خليط متوسط ​​القوام.

شاورما دجاج مع صوص الثوم

فِيْ مقلاة على النار نضيف الزيت وشرائح البصل ونقلب حتى ينضج البصل ويغير لونه قليلاً ثم نضيف شرائح الدجاج مع البهارات ونقلب جيداً حتى يجف الماء والبصل شرائح الدجاج. يتم طهِيْها ثم نضعها جانبًا ومن ناحية أخرى نأخذ صينية أو طاجن أو قالب ونضيف مكعبات من البطاطس المقلية مع إضافة الخيار المخلل المقطّع إلى قطع صغيرة، ثم نضيف الشاورما ونوزعها جيدًا ثم نضيف نصف كَمْية صلصة الثوم على السطح، ويمكنك إضافة رش بسيط من جبنة الموزاريلا على السطح ورش الزعتر المجفف، ثم نقوم بوضع الصينية فِيْ فرن مسخن مسبقاً من أعلى الرف الأوسط. حتى يأخذ اللون الذهبي ويصبح جاهزًا للتقديم.