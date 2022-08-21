“أسهم الميم”.. هُواة يتلاعبون بأسواق المال

حصل طالب جامعي أمريكي على 110 ملايين دولار بعد أن باع حصته فِيْ شركة البيع بالتجزئة الأمريكية المتعثرة، Bed Bath & Beyond، عَنّْدما ارتفع سعر سهم الشركة، وهُو ما يذكرنا بطفرة “الأسْهُمْ M” العام الماضي.

حصل الطالب جيك فريمان، المتخصص فِيْ الرياضيات التطبيقية والاقتصاد بجامعة جنوب كاليفورنيا، على ما يقرب من 5 ملايين سهم فِيْ الشركة فِيْ يوليو، عَنّْدما أدت أرباحها الضعيفة وإقالة رئيسها التنفِيْذي إلَّى انخفاض سعر سهمها.

اشترى فريمان حصته بأقل من 5.50 دولارات للسهم. يوم الثلاثاء، ارتفع السهم إلَّى أكثر من 27 دولارًا. مع هذا الارتفاع، باع Freeman أكثر من 130 مليون دولار من الأسْهُمْ من حساباته فِيْ TD Ameritrade و Interactive Brokers.

جاء بيع فريمان لأسهمه فِيْ الوقت المناسب تمامًا. تراجعت أسهم الشركة بأكثر من 20 فِيْ المائة يوم الخميس بعد أن كشف ريان كوهِيْن، المستثمر المؤيد لحركة M، ليلة الأربعاء أنه يخطط لبيع كامل حصته فِيْ الشركة، والتي تبلغ حوالي 12 فِيْ المائة.

هذه الصفقة لطالب الجامعة التي أثرت على السوق فتحت باب النقاش حول مفهُوم “أسهم ميمي” ومدى تأثير هؤلاء الشباب على الأسواق المالية.

سهم الميم، وهُو مصطلح يطلق على الأسْهُمْ التي تحظى بشعبية لدى الشباب وصغار المستثمرين والتي تتميز بطفرات أسعارها المرتفعة، فإن اتجاهها التصاعدي فِيْ السوق هُو مؤشر على أن الطلب على هذه الأسْهُمْ لم يصل إلَّى ذروته بعد.

فِيْ مؤشر بلومبرج، هناك حوالي 37 سهمًا لشركة مدرجة فِيْ قائمة أسهم MIM.

أصبحت أسهم Meme، التي تعتمد بشكل عام على ميمات الإنترنت المشتركة بين المتداولين، ظاهرة مثيرة فِيْ أسواق الأسْهُمْ العالمية.

بدأت حركة meme بشكل غير رسمي فِيْ صيف عام 2022 عَنّْدما كان معظم الناس عالقين فِيْ منازلهم خلال الأشهر القليلة الأولى من الوباء، باحثين عَنّْ شيء يفعلونه وطريقة لتحويل بعض وقت الفراغ الإضافِيْ إلَّى أموال، وتحول الكثير من الناس إلَّى المخزون. السوق ووسائل التواصل الاجتماعي. بحثا عَنّْ أفكار.

يشار هنا إلَّى أن نشطاء الميم أسهموا فِيْ قفزة فِيْ أسهم “Game Stop” التي جاءت فِيْ قلب المعركة بين السوق الكبير والصغير بنحو 25٪، فِيْ مؤشر آخر على أن تلك المرحلة له عَنّْوان واسع “إذا كان الشباب يتكلم، فإن الكبار يستمعون”.

ظهرت أهمية هذا السهم لأول مرة فِيْ يناير الماضي، عَنّْدما ارتفعت شركة ألعاب الفِيْديو الأمريكية GameStop بنسبة 1900٪ فِيْ أقل من شهر، مدفوعة بالتوصيات المنشورة على منتدى r / wallstreetbets على Reddit.

ظاهرة أسهم ميم ليست جديدة بل قديمة وستستمر فِيْ المستقبل لكن الجديد هُو أن القدرة على تحريك الأسواق كانت فِيْ السابق حكراً على وول ستريت، لكنها الآن فِيْ أيدي أي شخص يملك هاتف ذكي.

المناورات الرقمية والمحادثات على منتديات Reddit والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter و Facebook تؤثر بشكل كبير على أداء هذه الأسْهُمْ.

تعد مشاركات Meme اتجاهًا ناشئًا سيستمر فِيْ التكرار مع تزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي فِيْ كل جانب من جوانب حياة الإنسان.