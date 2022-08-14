أسوأ أيام الأسْهُمْ فِيْ كوريا الجنوبية.. لماذا يفر المستثمرون الأجانب

بلغت ملكية الأجانب للأسهم فِيْ كوريا الجنوبية أدنى مستوى لها منذ 13 عامًا هذا الشهر … لماذا

عزا مشغل بورصة كوريا الجنوبية يوم الأحد السبب الرئيسي للخروج إلَّى انخفاض الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية وسط زيادة كبيرة فِيْ أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المستثمرين الأجانب يمتلكون 606.2 تريليون وون (464 مليار دولار أمريكي) من الأسْهُمْ المتداولة فِيْ سوق كوسبي الرئيسي حتى يوم الخميس، وهُو ما يمثل أدنى مستوى سنوي قدره 30.51 فِيْ المائة من إجمالي القيمة السوقية، وفقًا للبيانات الصادرة. . حول بورصة كوريا.

هذا هُو أدنى مستوى منذ 13 أغسطس 2009، عَنّْدما وصلت ملكية الأجانب للأسهم إلَّى 30.52٪ من القيمة السوقية الإجمالية.

تحول المستثمرون الأجانب إلَّى مشترين صافِيْن لأسهم سيول فِيْ يوليو الماضي، مما ساعد مؤشر كوسبي الرئيسي على التعافِيْ. لكن حتى الآن هذا العام، كانوا بائعين صافِيْن مع صافِيْ التخلص من الأسْهُمْ المحلية بقيمة 10.6 تريليون وون.

قال المحللون إن شهِيْة الأجانب للأصول ذات المخاطر العالية تراجعت وسط تحركات من قبل مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي وضعف العملة الكورية الجنوبية مقابل الدولار الأمريكي.

يشار إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي رفع سعر الفائدة على الأموال الفِيْدرالية فِيْ يوليو الماضي بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي، إلَّى نطاق مستهدف بين 2.25٪ و 2.5٪.

دفع القرار أسعار الفائدة الأمريكية لتجاوز أسعار الفائدة القياسية فِيْ كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ فبراير 2022. وسعر الفائدة الأساسي فِيْ كوريا هُو 2.25٪.

وفِيْ يوليو الماضي، رفع البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير مسبوق بمقدار 50 نقطة أساس لمواجهة ضغوط التضخم المتزايدة المتأثرة بارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

وارتفعت أسعار المستهلك فِيْ البلاد، وهِيْ مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 6٪ فِيْ يونيو الماضي مقارنة بالعام السابق. هذه هِيْ أكبر زيادة فِيْ الأسعار منذ ارتفاع بنسبة 6.8٪ فِيْ نوفمبر 1998، عَنّْدما كانت كوريا الجنوبية فِيْ خضم الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998. تتوقع الحكومة أن يكون التضخم تحت ضغط تصاعدي وأن يظل فِيْ نطاق 6٪ فِيْ الوقت الحالي.

انخفض الوون بشكل حاد مقابل الدولار فِيْ الأشهر الأخيرة وسط توترات السوق العالمية الناجمة عَنّْ الزيادات الحادة والسريعة فِيْ أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي.

سجلت العملة الكورية الجنوبية أدنى مستوى لها فِيْ 13 عامًا عَنّْد 1326.10 وون مقابل الدولار فِيْ 15 يوليو. وانخفض الوون بنسبة 9٪ تقريبًا مقابل الدولار هذا العام حتى الآن.