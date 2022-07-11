أسواق الطاقة.. أزمة الغاز فِيْ أوروبا أسوأ مما تبدو

لا تزال أسعار الغاز الطبيعي فِيْ أوروبا الآن أقل بكثير من المستويات القياسية التي حددتها فِيْ مارس الماضي.

ومع ذلك، تشير التطورات إلَّى أن انقطاع الإمدادات كان أسوأ مما توقعته السوق، بعد بدء غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا فِيْ أواخر فبراير.

بينما يراهن سوق الغاز على أزمة قصيرة الأمد تستمر لعدة أشهر، فِيْ ذلك الوقت، فإن الأمر الآن يشير إلَّى أزمة حادة خلال الشتاء المقبل، وستستمر خلال العام المقبل حتى عام 2024. خلال الأيام القليلة الماضية، الغاز الأوروبي ارتفعت الأسعار ككل.

تحول فِيْ أسعار الغاز

قال المحلل الاقتصادي خافِيْير بلاس فِيْ تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، إن التحول فِيْ تسعير الغاز هُو أبرز تطور فِيْ سوق الغاز خلال الشهر الماضي، لكنه لم يجذب اهتمامًا كافِيًْا فِيْ العواصم الأوروبية.

ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهُولندي الأسبوع الماضي، وهُو الغاز القياسي للسوق الأوروبية، إلَّى نحو 175 يورو لكل ميغاواط / ساعة، ليضاعف السعر قبل نحو شهر، بعد تراجع كَمْيات الغاز التي يضخها الغاز الطبيعي. روسيا إلَّى أوروبا عبر نورد ستريم 1 بحجة المشاكل الفنية.

من ناحية أخرى، ظلت أسعار عقود الغاز الفورية أقل بنسبة 30٪ من أعلى مستوياتها خلال الأيام الأولى من الحرب، عَنّْد 227 يورو لكل ميغاواط.

توقفت إمدادات الغاز من روسيا إلَّى ألمانيا

ومن المقرر أن تتوقف إمدادات الغاز من روسيا إلَّى ألمانيا لمدة 10 أيام لأعمال الصيانة المجدولة لخط أنابيب نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق، وهُو أهم رَابِطْ لتدفق الغاز الطبيعي إلَّى ألمانيا.

سيتوقف ضخ الغاز اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين، ومن المقرر أن يعود مرة أخرى فِيْ وقت مبكر من صباح يوم 21 يوليو.

ومع ذلك، فإن المسؤولين لديهم مخاوف كبيرة من عدم عودة إمدادات الغاز، مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وفرضت ألمانيا ودول غربية أخرى عدة جولات من العقوبات على موسكو فِيْ محاولة لوقف القتال.

لكن العديد من الدول تعتمد أيضًا بشكل كبير على مصادر الطاقة الروسية، ورداً على ذلك أوقفت موسكو إمدادات الغاز للعديد من البلدان، فِيْما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه انتقام.

أعمال صيانة خطوط الأنابيب

خفضت شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة بشكل كبير بالفعل إمدادات الغاز التي يتم ضخها عبر خط الأنابيب الممتد بطول 1200 كيلومتر بين روسيا وشمال ألمانيا، بسبب التأخير فِيْ أعمال الإصلاح. وعزت موسكو التأخير إلَّى العقوبات التي فرضها الغرب، وهِيْ حجة رفضها المستشار الألماني أولاف شولتس.

يتم استخدام حوالي 40٪ فقط من سعة خط الأنابيب حاليًا، مما أدى إلَّى زيادة الأسعار فِيْ سوق الغاز، وفقًا لوكالة الشبكة الفِيْدرالية الألمانية.

وتأتي أعمال الصيانة فِيْ وقت تسعى فِيْه ألمانيا بشكل عاجل لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي مع ملء الخزانات أيضًا استعدادًا لفصل الشتاء المقبل.

تتزايد المخاوف من أن أي خسارة مفاجئة لإمدادات الغاز سيكون لها آثار مأساوية على الصناعة وكذلك على المنازل.