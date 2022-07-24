أسواق الطاقة.. أسعار المشتقات تترقب مؤشرات “حيوية”

بموجب تعديلات العقوبات المفروضة على روسيا، لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بشراء الخام الروسي من قبل شركات الاتحاد الأوروبي.

شهد الأسبوع الماضي بعض الهدوء لأسواق الطاقة العالمية بعد تقلبات حادة فِيْ الأسبوعين الماضيين، فِيْ وقت بدأت فِيْه أسس سوق النفط والغاز تشهد بعض الاستقرار.

وما زاد من أسباب تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي اعتبارًا من يوم غد الاثنين قرار الاتحاد الأوروبي، الذي أعاد فِيْه هِيْكلة عقوباته الاقتصادية ضد روسيا، وأثر على صناعة النفط فِيْ موسكو.

وقال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنه سيسمح للشركات الروسية المملوكة للدولة بشحن النفط إلَّى غير أعضاء الكتلة، بموجب تعديل للعقوبات اتفقت عليه الدول الأعضاء هذا الأسبوع.

ومع ذلك، قد يسمح هذا الإجراء بإعادة تصدير النفط الروسي أو مشتقاته من دول الكتلة غير الأوروبية إلَّى أسواق الدول الأعضاء بموجب اتفاقيات ثنائية، مما يضعف تأثير العقوبات الأوروبية على موسكو.

ستتمكن شركتا Rosneft و Gazprom من شحن النفط إلَّى دول خارج الاتحاد الأوروبي فِيْ محاولة للحد من المخاطر التي تهدد أمن الطاقة العالمي.

وبموجب التعديلات التي دخلت حيز التنفِيْذ يوم الجمعة للعقوبات المفروضة على روسيا، لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بشراء شركات الاتحاد الأوروبي للخام الروسي المحمول بحرا.

يأتي إعلان الاتحاد الأوروبي بعد أن قالت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفِيْرا نابيولينا، إن موسكو لن تزود النفط الخام للدول التي قررت وضع حد لسعر شحناتها النفطية، وبدلاً من ذلك ستعيد توجيهه إلَّى الدول الراغبة فِيْ “التعاون” مع روسيا.

إلا أن الأسعار تراجعت بسبب مخاوف تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلَّى انخفاض الطلب، بالتوازي مع استئناف بعض عمليات الإنتاج فِيْ ليبيا.

** دلالات من شأنها إرباك الأوراق

تنتظر أسواق الطاقة العالمية الإعلان عَنّْ المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي وأدائه خلال الربع الثاني من العام الجاري، إضافة إلَّى أرقام مماثلة للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، على أن تصدر الشهر المقبل.

وقبل ذلك، من المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر تقريرًا فصليًا عَنّْ توقعات الاقتصاد العالمي، وسط توقعات بخفض توقعات النمو.

هذه الأرقام مجتمعة، إذا كانت تشير إلَّى الانكَمْاش والاتجاه نحو الركود، ستؤدي إلَّى انخفاض أسعار النفط الخام فِيْ جميع أنحاء العالم إلَّى ما دون مستوى 90 دولارًا لخام برنت، وهُو أدنى مستوى منذ بداية فبراير الماضي، أي قبل الحرب الروسية. فِيْ أوكرانيا.

ويوم الجمعة الماضي، أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا للأسبوع الثالث على التوالي، بعد انخفاضه خلال الجلستين الماضيتين، عقب بيانات أظهرت تراجع الطلب على البنزين فِيْ الولايات المتحدة بنسبة 8٪ مقارنة بالعام السابق.

شهد تداول عقود النفط الآجلة تقلبًا فِيْ الأسابيع الأخيرة حيث يحاول المتداولون موازنة احتمالات زيادة أسعار الفائدة التي قد تقلل الطلب مع احتمالات نقص المعروض بسبب فقدان النفط الروسي.

وما سيزيد الضغط على النفط خلال جلسة الافتتاح يوم الاثنين هُو إعلان ليبي عَنّْ زيادة الإنتاج إلَّى 1.2 مليون برميل يوميا خلال فترة إغلاق، ارتفاعا من المتوسط ​​السابق البالغ 800 ألف برميل.

وقال مسؤول تنفِيْذي فِيْ شركة نفط البصرة العراقية إن البلاد لديها القدرة على زيادة إنتاجها النفطي بمقدار 200 ألف برميل يومياً هذا العام إذا طُلب منها ذلك.