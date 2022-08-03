أسواق الطاقة.. أوبك+ فِيْ مواجهة مخاطر ركود الاقتصاد الأمريكي

تنتظر أسواق الطاقة العالمية نتائج اجتماع تحالف “أوبك +” المقرر عقده اليوم وسط توقعات السوق بزيادة مطردة أو طفِيْفة فِيْ إنتاج النفط.

يأتي اجتماع التحالف اليوم فِيْ وقت يقترب فِيْه الاقتصاد الأمريكي، وبدرجة أقل الاقتصاد العالمي، من الركود، مما سيكون له تأثيرات شديدة على صناعة النفط العالمية والطلب على النفط الخام.

التغييرات الجديدة التي تم جمعها للتأثير على سوق الطاقة العالمي خلال الشهرين الماضيين قد يكون لها تأثير كبير على مستقبل الأسعار.

يجتمع التحالف فِيْ وقت لاحق اليوم الأربعاء، فِيْما تذبذب سعر برميل النفط ضمن نطاق واسع قرابة شهر، بين 95 – 113 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات تتبع أسعار العقود الآجلة للنفط.

وبحسب مراقبين، فإن الطلب على النفط سيكون تحت ضغط كبير، خاصة وأن الركود قد يضرب فِيْ البداية السوق الأمريكية، وهِيْ أكبر مستهلك للنفط بمتوسط ​​يومي 17 مليون برميل، وثاني أكبر مستورد بمتوسط ​​قدره 6.5 مليون برميل يوميا.

قالت مصادر لرويترز أمس الثلاثاء نقلاً عَنّْ أرقام من معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط فِيْ الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات من المعهد البترولي أن مخزونات الخام زادت بنحو 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 29 يوليو تموز.

وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 200 ألف برميل، فِيْ حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة بنحو 350 ألف برميل.

وتعَنّْي زيادة المخزونات أن الطلب على النفط الخام شهد تباطؤا فِيْ السوق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، على أن تصدر البيانات النهائية عَنّْ المخزونات فِيْ وقت لاحق اليوم الأربعاء.

أزمة العقارات الصينية

مع تفاقم أزمة العقارات الصينية، قد تتضرر قطاعات أخرى داخل البلاد، مع تسارع حالات رفض سداد الرهُون العقارية على المباني غير المكتملة.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام فِيْ العالم بمتوسط ​​يومي يبلغ 10 ملايين برميل، وثاني أكبر مستهلك له بمتوسط ​​يومي 13 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات أوبك.

قد تؤثر الأزمة العقارية على صناعة مدخلات المواد الخام مثل الحديد والأسمنت والحجر. هذه هِيْ السلع التي تشكل مشتقات الوقود جزءًا رئيسيًا من مدخلات إنتاجها، بالإضافة إلَّى أزمات التسريح فِيْ القطاع الأكبر الذي يبلغ نصيبه أكثر من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

الاستثمار فِيْ النفط

كَمْا يدرك تحالف “أوبك +” ضعف عالمي فِيْ الاستثمار فِيْ مصادر الطاقة التقليدية، وسط دعوات لعدة سنوات لتكثيف الاستثمارات فِيْ مجالات التنقيب والاستكشاف والإنتاج والتكرير.

ومع ذلك، اعتبرت بعض الدول الصناعية، حتى عام 2022، أن استثمارات الطاقة التقليدية غير مجدية، فِيْ ظل التحول التدريجي نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

لكن أزمة الطلب الكبير على النفط هذا العام تظهر أن الخام لا يزال المصدر المفضل لمختلف دول العالم، والاقتصاد العالمي ليس جاهزًا بعد للانتقال إلَّى مصادر الطاقة المتجددة.

العقوبات الروسية

وعلى الرغم من أن عقوبات الدول الغربية على روسيا لم تؤثر على الدولة العضو فِيْ تحالف “أوبك +”، إلا أن الحلف يرى ضرورة دراسة سيناريوهات مختلفة تتعلق بإمدادات النفط الروسية على وجه الخصوص.